«Пусть это будет на их совести»: Что думают в Минске об извинениях главы МВД Белоруссии

Цветы на месте гибели молодого человека, погибшего в ходе беспорядков 9 августа в центре Минска. Фото: Александр КОЦ

Удивительно, но на пятый день протестов власть все-таки решила поговорить с оппонентами. Глава МВД Юрий Караев даже извинился за подчиненных, хотя выглядело это не совсем убедительно, но все же:

"При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. За этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я как командир, как начальник должен взять эту ответственность на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми".

Глава МВД Республики Беларусь Юрий Караев.

Следом немного честнее выступила председатель Совета республики Наталья Кочанова:

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям".

Под «трудовыми коллективами», разумеется, подразумеваются не оппозиционные протестующие, а работяги фабрик, медики, железнодорожники... Майдан из заводчан - вот страшный сон Порошенко. Демонстранты же записали промежуточную победу себе в актив.

Председатель Совета республики Беларусь Наталья Кочанова. Фото: Youtube

Я вышел на Каменную Горку, чтобы спросить у минчан, как они относятся к извинениям Караева

– Извинениями невозможно и нереально искупить все то, что в нашей стране произошло, - призналась эффектная блондинка. - Мне кажется, что это такая мелочь - что он сказал на фоне всех событий, которые происходят. А раз он начальник, он несет ответственность за своих подчиненных. Если те, кому они этот вред причинили, их простят, и если они теперь могут как-то это компенсировать, то это уже другой вопрос. Но, мне кажется, это вообще нереально. Слова не могут исправить то, что произошло.

- Как искупить материнские слезы? Нереально, - возмущается мужчина в велосипедном шлеме. - Как можно объяснить, когда лежащего человека бьют пять человек дубинками? Ну ладно один раз, ладно два. Есть такой принцип – лежачего не бьют. Ну, ладно, есть какие-то подонки, которые с арматурой с дубинками, но если 15-16-летних детей бьют, я не знаю… Конечно, первый шаг сделан, это уже радует. Уже человек чувствует какую-то вину за превышение, ну, это с матерями надо говорить тех детей, которые из СИЗО синие выходят.

- Конечно, то, что совершили власти в отношении людей, это очень некрасиво. Но, учитывая, что наш народ очень добрый, честный, порядочный, наши люди могут все простить, - заверила меня еще одна участница протеста. -. И мы просим, чтобы все-таки власти опомнились и больше такого не повторяли. А люди наши, я думаю, каждый оценит по-своему, конечно. Но лично мое мнение, в силу своего характера, конечно, мне обидно, жалко тех людей. Но я бы уже простила. Потому что мы не можем поступить так, как поступали они. А это пусть будет на их совести. И господь Бог рассудит всех. Кто прав был, кто виноват. Пусть это будет на их совести.