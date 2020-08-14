«О переводе задержанных со следами пыток не знаю». Появилось видео встречи главы Минздрава Белоруссии с врачами

Медики в знак протеста против насилия вышли к больнице скорой помощи в Минске Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Появилось видео встречи министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника с медиками после того, как сотрудники минских больниц вышли на улицы в знак протеста против насилия.

На записи одна из участниц совещания с главой Минздрава рассказала, как ее вместе с протестующими задержали сотрудники правоохранительных органов. Врач говорила о беспределе силовиков и пытках заключенных со слезами на глазах.

«Я впервые была рада, что я девочка, поэтому меня не били, а остальных били сильно!» - сказала девушка.

Владимир Караник при этом заявил, что не знает ни одного факта поступления задержанного со следами пыток. Медики подняли его слова на смех, а потом сказали министру «не позориться» и возмутились: «Вот, мы – факт!»

Ранее Караник назвал акцию протеста медиков в Минске «срежиссированной» и призвал работников системы здравоохранения не дать себя втянуть «в игру без правил». По его словам, оппозиция пытается выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков «четко срежиссированное мероприятие».

Напомним, как писал сайт kp.by, люди, которых задерживали на протестах после президентских выборов в Белоруссии, рассказывают о переполненных камерах, что задержанных не кормят. А медики сообщают, что к ним привозят настолько избитых пациентов, что у врачей сдают нервы.

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