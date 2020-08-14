30 километров на велосипеде за розовыми кроссовками для дочери

Эти кроссовки из-за коронавируса были почти не ношены. Даже порваться не успели

Накопив сил моральных и физических, супруга моя взялась разбирать комнату ребенка. Потому что вещи на новый учебный покупать уже вовсю надо, а места в шкафу под них всё ещё нет.

Обычно старые куртки и обувь мы вешаем на заборчике возле мусорного бака. И многие из них даже куда-то исчезают. Мы надеемся, что они обретают новых хозяев, хотя может быть их просто съедает мусоровоз.

Но самоизоляция приучила всё делать через интернет, поэтому на этот раз жена решила сфотографировать ненужное и вывесить объявление в группе нашего микрорайона. Авось кто заберет.

Идея выглядела сомнительно с самого начала, так как вряд ли люди, у которых есть интернет и время, чтобы в нём сидеть, будут забирать поношенные вещи. Но процесс постепенно пошёл.

Люди делились на 3 категории.

Первые спрашивали какие-то подробности про вещи и потом исчезали, не ответив на вопрос, так заберут они или нет.

Вторые интересовались очень живо, только "ой, я так занят/занята, вы не могли бы мне к дому принести, я выскочу заберу". Потом они либо и не выходили, потому что ещё не приехали домой к назначенному времени/изменились планы/передумали/кто это, я сплю. Либо меряли, с поджатыми губами рассматривали принесенные вещи и не брали.

Третьи стали нашими любимчиками. Они всегда писали "я приду заберу, во сколько вам будет удобно?" И всегда приходили и всегда забирали.

Этот мужик не подходил ни к одной категории. Потому что пообещал заехать вечером, но так и не появился.

"Кидальщик", - подумали мы. Но потом оказалось, что это жена в номере телефона написала лишнюю цифру и он просто дозвониться не смог, когда приехал. А интернета на телефоне у него не было, чтобы переспросить. Да-да, у него не было интернета на телефоне.

Утром, когда оплошность с номером была обнаружена и устранена, он позвонил сразу. "Приеду, не отдавайте пожалуйста никому".

Чтоб вы понимали, кроссовки эти были куплены на распродаже в спортивном магазине. Это когда перед 1 сентября ставятся огромные корзины и там просто горы дешевой обуви свалены под ценником "Всё по 990 рублей". У этой обуви даже коробок нет, она идёт из Китая на вес. Надо тебе - проходи квест, ройся в корзине, ищи пару по размеру. На сезон на физру два раза в неделю вполне себе хватает, смысла покупать что-то дорогое нет.

Эти кроссовки из-за коронавируса были почти не ношены. Даже порваться не успели. Выкидывать было совсем жалко.

В квартиру подниматься мужик не стал, попросил вынести. Оказывается, приехал на велосипеде и боялся, что украдут.

Спрятал в сумку сразу, даже не рассматривая.

- А размер-то вам хоть подойдет?

- Подойдет-подойдет. У меня две дочки. Если одной не подойдет, другой сгодится. Простите, что вчера не получилось встретиться. И спасибо большое, что оставили. Сейчас отдышусь немного и поеду.

Оказывается, он приехал с другого конца города.

Я посмотрел по карте - 15 километров. Это в одну сторону. Туда-сюда 30 км! При том, что до нас от него ходит прямой автобус.

И приехал он не на спортивном велосипеде.

На советском "Урале".

Ради дочек. Чтобы у одной из них сбылась мечта - маленькие розовые кроссовки.