"Халатность чиновников или кара незамужним девушкам": Все версии взрывов в Бейруте – от официальной до конспирологических

Бейрутский порт оказался полностью разрушен Фото: REUTERS

Второй взрыв, прогремевший в бейрутском порту, был такой силы, что в ливанской столице без крыши над головой осталось более 300 тыс. человек, количество жертв приближается к 200, раненных – свыше 6000 человек. И это не окончательные данные: поисковые работы ведутся до сих пор.

Сначала что-то не сильно громыхнуло. Через несколько десятков секунд взорвались 2750 тонн нитрата аммония, больше известного как аммиачная селитра. Это кристаллообразное сыпучее вещество, которое синтезируется химическим путем и используется в качестве удобрения. Если бы почву именно этой селитрой (есть еще магниевая, калиевая, известковая) не удобряли, то человечество уже сегодня бы страдало от голода: без нее земля не может давать урожаи в достаточных объемах. Также аммиачную селитру используют для производства некоторых видов взрывчатых веществ.

ВЕРСИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ

Халатность при хранении и коррупция, из-за которой опасный груз небрежно и хранился в течение нескольких лет в ангаре: такой версии придерживаются власти Ливана, говоря о причинах взрывов в порту Бейрута вечером 4 августа. Она, разумеется, не окончательная. Во-первых, к расследованию только приступили. Во-вторых, ливанское правительство на фоне массовых протестов ушло в отставку, и никто не может дать гарантии того, что после выборов и формирования нового кабинета официально будет представлена совсем другая история.

- У аммиачной селитры есть особенность. - пояснил «КП» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. – Во время длительного хранения ее кристаллы могут слипаться в комки разной формы. Из-за этого меняется ее плотность и появляется способность к самопроизвольной детонации, которой дополнительно могут способствовать влага и повышенная температура.

Российские медики оказывали помощь пострадавшим горожанам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Капитан сухогруза Rhosus, с которого и конфисковали злосчастный груз, утверждает, что нитрат аммония был в герметичных мешках. Но достаточно было повреждения даже одного (как правило, это мешки, вмещающие целую тонну), чтобы слежавшаяся в нем за 6 лет масса сдетонировала как без постороннего вмешательства, так и от термического воздействия, например, от капли раскаленного металла при сварке.

Если же все мешки оставались целыми, то, скорее всего, произошла цепная реакция: сначала от сварочной искры загорелась и начала взрываться промышленная пиротехника, хранившаяся то ли в этом же, то ли в соседнем складе. Затем огонь и пары пиротехнической серы, являющейся катализатором для детонации нитрата аммония, добрались до мешков, после чего он и взорвался.

Факт проведения сварочных работ в день взрывов подтвердило Управление портов Ливана. Да и на многочисленных видео, снятых с разных ракурсов видно, что сначала с территории порта валит густой дым, в котором видны всполохи, похожие на одноцветный фейерверк, и только потом раздается сильный взрыв.

Самые разные версии взрыва выдвигают правительственные чиновники, конспирологи и даже богословы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также ливанские власти в качестве причин, приведших к трагедии национального масштаба, называют халатность. Но кому она была выгодна?

Итак, в течение аж целых 6 лет огромная партия аммиачной селитры хранилась на портовом складе. 2750 тонн химического сырья были конфискованы с сухогруза Rhosus, который шел из Батуми в Мозамбик под флагом Молдавии. Судно арестовали в порту Бейрута из-за нарушений правил эксплуатации. Партия аммиачной селитры почему-то много лет ждала не то утилизации, не то обращения в пользу государства.

В ангаре была обнаружена щель, также в него якобы не до конца закрывалась дверь, вот и решено было все это отремонтировать. Искра от сварочного аппарата и спровоцировала сначала пожар, а затем два взрыва. На этом настаивает руководство бейрутского порта.

Но пока так никто и не рассказал, а сколько дней или месяцев в ангар можно было, в общем-то, беспрепятственно проникать? В соцсетях со ссылками на докеров говорят о том, что такая небрежность при хранении не только опасного, но еще и ценного груза была выгодна многим: мешки с удобрением выносили со склада и продавали фермерам. Не исключено, что такой вот дополнительный заработок организовали себе портовые начальники, которые в преддверии плановой проверки решили от греха подальше ангар подлатать. Поговаривают и об интересе ливанской «Хезболлы» к грузу, прекрасно подходящему для изготовления взрывчатки. Кстати, именно на основе аммиачной селитры соорудил свою адскую взрывную машину Тимоти Маквей, подорвавший здание в американском Оклахома-сити в 1995 году. Тогда погибли 168 человек. Словом, многим могло быть выгодно, чтобы груз хранился и одновременно разворовывался как можно дольше.

Это подтверждают некоторые предварительные расчеты: согласно накладным, с Rhosus было выгружено 2750 тонн аммиачной селитры. Сила же взрыва не соответствовала такому количеству взрывоопасного вещества. Об этом «КП» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский:

- Надо понимать: если бы сдетонировал такой объем, то разрушений было бы на порядок больше. Полагаю, все-таки львиную долю груза просто растащили, и взорвалось меньше. Железобетонный элеватор, стоявший в порту, устоял, а было бы рядом почти 3000 тонн аммиачной селитры, от него один фундамент остался бы.

ВЕРСИЯ ВРАЖЕСКАЯ

Она была в приоритете. Как, впрочем, и всегда. Ливанский телеканал Al Hadath в первые часы после взрывов только лишь и озвучивал, что все это – дело рук Израиля.

Да, израильско-ливанский конфликт длится уже много лет. Граница между странами закрыта, дипломатических отношений не существует. Перестрелки и боевые столкновения, тайные атаки израильтян различных объектов на ливанской территории фиксируются чуть ли не ежедневно. Версия о происках вражеского соседа лежала, что называется, на поверхности.

Более того, в Интернете сразу после взрывов появилось видео, на котором видно, что в один из портовых ангаров влетает ракета. Но топорный видеомонтаж быстро распознали.

В знак солидарности с пострадавшими при взрыве в Бейруте здание мэрии Тель-Авива подсветили цветами флага Ливана Фото: REUTERS

Израильские власти опровергли свою причастность к атаке. И даже предложили помощь, чего не случалось никогда за всю историю израильско-ливанского соседства. Простые израильтяне стали собирать деньги, дабы помочь бейрутцам. А в один из вечеров мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета ливанского флага в знак поддержки Бейрута. Невероятно, но факт: в Тель-Авиве, по сути дела, был поднят вражеский флаг.

Армия обороны Израиля распространила заявление, главным посылом которого были слова – «время отложить конфликт».

Локаторы и спутниковые снимки подтвердили – с территории Израиля никаких ракет в сторону Бейрута в тот день не вылетало.

Что, впрочем, не помешало, распространиться и еще одной антиизраильской версии: на Генассамблее ООН в 2018 году израильский премьер Биньямин Нетаньяху показывал карту Бейрута, держа палец якобы на том месте, где и произошли взрывы. Снимок – подлинный, но Нетаньяху указывал на другой район ливанской столицы.

ВЕРСИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ

О теракте в бейрутском порту во всеуслышание якобы заявил президент США Дональд Трамп, став таким образом единственным мировым лидером, связавшим взрыв в порту Бейрута с атакой третьих стран или спланированным терактом. Но на самом деле Трамп сказал следующее:

- Я встречался с нашими замечательными генералами. Они думают, что это было ужасное нападение.

Слова американского президента некоторые СМИ расценили как заявление о теракте только лишь потому, что сами домыслили его, заодно приписав к нему несколько слов. Результатом такого вольного перевода стала фейковая новость: во всезнающем Вашингтоне уверены в том, что в Бейруте произошел теракт.

Обожающим конспирологию, а нередко и откровенную дезинформацию, пользователям соцсетей в Пентагоне объяснили: Трамп про террористическое нападение не говорил, и американские военные не располагают данными, подтверждающими информацию об атаке на Бейрут, а также теракте.

Последствия катастрофы будут устранять еще очень долго Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЕРСИЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИОННАЯ

О том, что за взрывом стоит ливанское военизированное движение «Хезболла», в первые дни после взрывов придерживалась западная пресса.

«Хезболла» - шиитская политическая партия, имеющая большой вес в Ливане и во всем арабском мире. Во многих странах она считается террористической организацией. В Ливане до недавнего времени «Хезболла» имела большую электоральную поддержку. Но число ее сторонников стало убывать после того, как группировка оказалась втянутой в сирийскую войну. Сказалось и введение санкций в отношении Ирана, что привело к сокращению финансовой помощи «Хезболле» со стороны Тегерана.

Немецкое издание Bild провело расследование, пытаясь доказать, что партию аммиачной селитры изначально должны были доставить не в Мозамбик, а в Ливан, по заказу «Хезболлы». Никаких доказательств в пользу своей версии немецкие журналисты не смогли представить. Капитан Rhosus неоднократно заявлял, что заход в бейрутский порт был вынужденным, из-за поломки на судне. Конфискация груза была непредвиденным обстоятельством, так что ни у кого не было шансов сразу же и целиком заполучить конфискованный груз.

Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла отверг причастность группировки к взрывам:

- Мы категорически опровергаем наличие каких-либо наших взрывчатых веществ или ракет в Бейруте. Все сообщения в СМИ по этому поводу - клевета. Мы опровергаем заявления о том, что «Хезболла» контролирует порт. Мы, скорее, знаем, что находится в порту израильской Хайфы.

Халатность чиновников или кара незамужним девушкам? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Параллельно именно «Хезболлу» обвинили в том, что чуть ли не на следующий день после взрыва в Бейруте начались массовые акции протеста. Протестующие на время захватили здания нескольких министерств, пытались прорваться в здание парламента. Для разгона толпы полиция неоднократно применяла слезоточивый газ и нелетальное оружие. Народ добился своего, и правительство, в составе которого была и «Хезболла» объявило о своей отставке.

- «Хезболле» теракт против соотечественников невыгоден. Даже малейшее подозрения в чем-то подобном. – подтвердил «КП» старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Чупрыгин. – Ведь основное требование Запада - это разоружение «Хезболлы» и ее ликвидация. Она имеет поддержку в лице простых ливанцев. И если граждане узнают, что «Хезболла» причастна к чудовищному взрыву, унесшему жизни сотен людей, то Западу даже и не придется прилагать особых усилий к тому, чтобы «Хезболла» перестала существовать. Волна протестов в Ливане продолжается с осени прошлого года, то затихая, то разгораясь снова. Движущей силой протестного движения является молодежь, выступающая против религиозных разногласий. В начале этого года в Ливане в очередной раз поменялось правительство. Появилась надежда, но накопившиеся проблемы оказались всего лишь заморожены на время. Взрывы в порту стали катализатором народного недовольства.

- «Хезболла» входит в правящее большинство нынешнего правительства, которое продолжит свою работу до формирования нового. Ей не нужно было организовывать теракт, бразды правления у нее и так были. Что же касается причастности «Хезболлы» к взрыву, то в Ливане морские порты входят в сферы влияния тех или иных политических сил. Терминал бейрутского порта, на территории которого произошли взрывы, не был в ведении «Хезболлы», - анализирует ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев.

Ну и еще одна, ничем не подтверждающаяся версия: «Хезболла» устроила взрывы, дабы припугнуть нелояльных ей ливанских армян. Якобы только армяне работали в порту, да и армянский квартал Бурдж-Хаммуд расположен неподалеку от места взрывов. Но Управление портов опубликовало список погибших и раненных докеров, из которого ясно, что коллектив там многонациональный. Что же касается Бурдж-Хаммуда, то даже опытный подрывник не смог бы направить силу наземного взрыва такой мощности в строго заданную сторону.

ВЕРСИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

Взрывы, дескать, были устроены той же «Хезболлой» чтобы в дополнение к массовым разрушениям и жертвами отравить окружающую среду, сделать центр Ливана непригодным для жизни.

Такое огромное количество аммиачной селитры могло бы нанести существенный урон флоре и фауне, при условии, если бы все это попало в пресную воду. Но в Бейруте все взорвалось.

Второй взрыв, прогремевший в бейрутском порту, был такой силы, что в ливанской столице без крыши над головой осталось более 300 тыс. человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В учебниках химии написано, что в случае сгорания нитрата аммония в атмосферу попадают аммиак, оксиды азота, повышается содержание оксида углерода в воздухе. Взрыв – то же горение, при нем из-за более высокой температуры образуются лишь вода и свободные кислород и азот, сами по себе не токсичные (если концентрация кислорода не чрезмерна, но под открытым небом такого не бывает). Золы после горения аммиачной селитры не остается.

- Загрязнения воздуха не бывают продолжительными, за исключением смога. – поясняет председатель Центрального Совета Российской Зелёной Лиги Сергей Симак. - Бейрут находится на побережье, там всегда бриз, концентрация загрязнений воздуха быстро снижается. Если бы в день взрывов шел дождь, то он был бы кислотным, так как оксиды азота хорошо растворяются в воде, превращаясь в азотистую и азотную кислоту. Но их концентрация не была бы опасной.

ВЕРСИЯ БОГОСЛОВСКАЯ

Катарский социолог и богослов Абд аль-Зазиз аль-Хазрадж аль-Ансари счел взрывы селитры наказанием Аллаха. Ужасная кара, по его мнению, ниспослана из-за… незамужних девушек, геев и поклонников пластической хирургии.

«85% ливанских девушек не замужем. Как вы думаете, чем они занимаются? Большинство из них вовлечены в запретные отношения. Вы хотите надуть губы? Увеличить грудь? Отправляйтесь в Ливан. Кроме того, Ливан славится распространением мужеложства», - все разложил по полочкам аль-Ансари в своем видеообращении.

Это не первое его «откровение» подобного рода: ранее он опубликовал видеоинструкции, как правильно бить жен.

Катарский социолог и богослов Абд аль-Зазиз аль-Хазрадж аль-Ансари счел взрывы селитры наказанием Аллаха Фото: REUTERS

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