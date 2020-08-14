Дети звезд идут в звезды: внучке Пугачевой пишет хиты подруга Хулио Иглесиаса, а дочь Славы поет маминым голосом

Восьмилетняя внучка Примадонны Клавдия Земцова представила свой первый хит. Фото: www.instagram.com/claudiazemtsova/ Фото: Борис КУДРЯВОВ

На карантине обновилась не только природа, но и поп-культура: сразу несколько звездных отпрысков пополнили на сцене семейные подряды. С их фамилиями, деньгами и связями открыты все дороги, но эти дети решили пойти протоптанными тропками.

Клавдия Земцова - Claudia

Внучка Аллы Пугачевой не могла не запеть: бабушка Примадонна, мама Кристина Орбакайте, старший брат Никита Пресняков - окружение обязывает. Вот и восьмилетняя Клавдия на днях вырвалась в звездочки, представив публике свою первую песню на испанском языке "Ser Amigos" ("Быть друзьями"). Если до этого знаменитая наследница пела лишь в Инстаграме, то теперь все по-взрослому: профессиональный трек появился на всех музыкальных площадках. Правда, на обложке юная артистка выглядит вдвое старше - видимо, гримеры перестарались с макияжем.

К этому дебюту Кристина Орбакайте готовила дочь несколько лет: водила на занятия балетом и музыкой, брала с собой на концерты, снимала в собственных клипах. А когда пришло время выйти из маминой тени, девочке нашли лучших авторов. Так, музыку для "Ser Amigos" написала известная пианистка Елена Юрова - близкая подруга Хулио Иглесиаса и концертный директор его сына. А слова для первого хита Клавдии сочинила номинантка на латинскую премию "Грэмми" Джессика Саранго.

Александра Морозова - Мамина дочь

Самоизоляция, во время которой старшая дочь певицы Славы сбежала домой из объятой коронавирусом Франции, заставила Александру Морозову поверить в свои силы. 21-летняя Саша покрасилась в блондинку, увеличила губы и стала звездой - выпустила свою первую песню "Не трогай меня". Премьера получилась громкой: во-первых, клип изобилует постельными сценами, а во-вторых, девушку обвинили в том, что она поет под мамину "фанеру": уж больно похожи их низкие голоса.

- Сравнение с мамой для меня комплимент! - заявила обидчикам новоиспеченная певица. - Мне всегда нравилось заниматься музыкой, но я не осмеливалась идти в эту профессию. Мама сама подтолкнула меня к сцене, сказала, что есть талант.

Теперь Слава продюсирует дочку, чего совершенно не стесняется. Да и Саша решила не делать вид, что она самостоятельная артистка, выбрав говорящий псевдоним Мамина дочь. Учитывая, что после "Одиночество-сволочь" хитов у Анастасии Сланевской не было, ее "более молодая версия" имеет все шансы заменить родительницу на сцене.

Архип Глушко - Grek

18-летний сын Королевой и Тарзана этим летом впервые вышел на большую сцену, спев для многотысячной толпы выпускников в Парке Горького свой первый хит "Бутылка вина". Там же блистала и его знаменитая мама, что дало почву разговорам о блате. Но по словам певицы, все было наоборот: это ее позвали "паровозом" вслед за Архипом.

- Он сказал: "Мам, мне позвонили - приглашают на выпускной". Я не поверила сначала: "Точно приглашают?". И решила, что пойду за него болеть. А когда организаторы об этом узнали, тогда уже позвали и меня на сцену. Получается, примазалась! - призналась Наташа Королева "КП", заверив, что не помогает наследнику ни связями, ни деньгами, и вообще до последнего отговаривала его идти в артисты.

Между тем, сам Архип еще не уверен, что свяжет будущее с шоу-бизнесом. Парень учится в ВШЭ на востоковеда, изучает японский язык. Одно точно - по стопам папы, артиста весьма откровенного жанра, он идти не собирается.

Анна Шульгина - Shena

27-летняя дочь Валерии не первый год штурмует шоу-бизнес: сначала выходила на сцену в дуэте с мамой, исполняя романсы в образе тургеневской девушки в длинном платье, затем пробовала записывать песни под крылом Иосифа Пригожина. А пару лет назад устроила настоящую революцию, сменив образ хорошей девочки на оторву: короткая стрижка, пепельный блонд, дерзкие наряды, черная помада, сигареты и алкоголь в клипах. И даже имя в паспорте у Анны теперь другое - Шена (под стать сценическому Shena), которое, по мнению обывателей, больше напоминает собачью кличку.

Казалось бы, интеллигентная Валерия от такого могла бы схватиться за сердце, но артистка во всех интервью приветствует начинания дочери.

- Я сама в свое время сменила имя, почему мне должно быть обидно? - рассуждает певица, которая до карьерного взлета была Аллой Перфиловой. - Шена решила, что пойдет по своему творческому пути, абсолютно самостоятельно, без нашей поддержки. У дочери свой имидж, она пишет яркие нестандартные песни. Она сама себя создала - я уважаю такую позицию.

София Евдокименко - Sofia Eve, Анатолий Евдокименко - SHMN

Внучка Софии Ротару, названная в честь бабушки, и внук, имя которому дали в честь деда, тоже рванули в артисты - говорят, по зову генов. 26-летний Анатолий и 19-летняя София учились в Лондоне, оба отметились в модельном бизнесе. Одно время внуку Ротару благодаря фотогеничной внешности пророчили карьеру успешного манекенщика, но он решил пойти по стопам звездной бабушки и заняться музыкой. Теперь парня можно встретить в киевских клубах в качестве диджея с замысловатым псевдонимом SHMN (читается как Шаман).

Его красавица-сестра, которая с 14 лет выходила на подиум на украинских показах мод и даже однажды удостоилась звания лучшей модели, тоже обнаружила у себя музыкальный талант. Девушка записывает песни на английском под псевдонимом Sofia Eve, но концерты пока не собирает, хотя знаменитая бабушка видит в ней продолжательницу династии.

- Соня занимается музыкой, пением, на фортепиано играет. На меня похожа - и внешне, и по характеру. Внучка очень музыкальная, но какую выбирать профессию, решать ей, - рассказывала Ротару в интервью "КП".

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