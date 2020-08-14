Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Справедливым будет как можно скорее освободить и 33-х наших ребят, и тех граждан, которые были задержаны в последние дни - их немного

Дмитрий Мезенцев, посол РОссии в Белоруссии Фото: Архив КП

- Дмитрий Федорович, вчера никаких заявлений от вас не было, а я помню, что вы говорили, что в скором времени будут освобождены наши ребята, 33 человека.

- Нет, я говорил очень корректно, Александр. Я говорил, что, во-первых, мы считаем, что справедливым будет как можно скорее освободить наших ребят. И это должно быть итогом, в том числе, очень тщательного совместного взаимодействия Следственных комитетов и Генеральных прокуратур наших стран. Во что я и сегодня абсолютно верю.

- А это все происходит, тесно общаются?

- Вчера наши сотрудники, заведующий консульским отделом и консул, были в следственном изоляторе в Жодино, встречались со всеми без исключения ребятами (они находятся просто в двух следственных изоляторах).

Что можно отчетливо и убедительно сказать? Никаких просьб и каких бы то ни было угроз их здоровью нет. Они чувствуют себя хорошо, режим содержания, насколько он может быть оптимальным, - именно таков.

Мы хотим отметить, что доступ наших консулов к задержанным - без ограничений и определяется российской стороной...

Часть наших соотечественников (всего их 33. - А.Г.) находится в одном учреждении, а часть - в другом.

- А камеры на сколько человек у них?

- Там нет такой скученности. Те камеры, где они содержатся, - до 10 человек (10-12 у одних, а у других – до 10).

- Условия содержания, питание – все нормально?

- Это очень сложный «режим оценки». Но от того, что возможно, - да, приемлемый. Здесь никто ничего не хвалит, поверьте, специально не лакирует, но, во всяком случае, еще раз скажу, что разговор вновь состоялся с каждым из наших соотечественников. Они каких бы то ни было жестких вопросов не поставили, не высказали такого рода претензий.

Люди у следственного изолятора Минснка ждут известий о своих задержанных родных. Фото: REUTERS

- Ну и наш посол, естественно, продолжает работу с коллегами... (из белорусских ведомств).

- Посольство (посол не один в поле), консулы продолжают взаимодействие. Еще раз скажу, что в рамках тех эпизодов и событий, участниками и свидетелями которых мы были на ушедшей неделе, мы осуществляли рабочее взаимодействие с министром внутренних дел генералом Караевым, первым заместителем министра господином Казакевичем. И также будем продолжать - с руководством Следственного комитета и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

- Вам еще раз огромное спасибо - от всего нашего журналистского сообщества - за то, что вы помогли освободить всех российских журналистов.

- Ну, все мы занимались этим, участвовало много людей – и россияне, и белорусы. Мы не ожидали другого ответа.

- Проходила информация, что Мезенцев даже стрингеров освобождал.

- Они - граждане России. Тут ведь мы не смотрели, кто представляет какую-то газету или какой-то информационный ресурс, или у кого какие политические взгляды. Если мы считали, что обязаны помогать, - то мы так и поступаем.

- Цифра конкретная не называлась, сколько стрингеров вы освободили.

- Мы не считаем стрингеров. Мы знаем, сколько людей задержаны, и стараемся помочь.

- Но сейчас уже все на свободе, я так понял?

- Те россияне, которые были здесь по редакционному заданию, - практически все… (освобождены. - А. Г.) Но есть еще те граждане, в отношении которых - и звонки родственников, и звонки друзей. Нам звонят, говорят,

что есть вопрос по определению места нахождения того или иного гражданина. Мы занимаемся этим.

Задержание российского военного корреспондента Семена Пегова Фото: REUTERS

- А известно, сколько наших граждан еще находится в Белоруссии среди задержанных?

- Уточняем такую цифру. Цифра небольшая.

- Я так понял, что вам сейчас, наверное, попроще, судя по ситуации, которая меняется сейчас в Минске, в Белоруссии - по отношению властей к протестам...

- Мы очень хотим, чтобы в нашей братской стране как можно скорее закончились все те эпизоды, которые угрожают стабильности.

Но в то же время мы хотим, чтобы при наведении порядка максимально учитывались требования закона, и чтобы выдержки хватало представителям с обеих сторон.

- На ваш взгляд, сейчас - выдержки - хватает?

- Мы хотим верить, что хватит. Вчера, мне кажется, было очень знаковое выступление главы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, - реалистичное, честное выступление офицера, генерала, который реально понимает огромную ответственность, которую возложила судьба на его плечи, на плечи сотрудников министерства в столь сложное время. (Генерал Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и приносит извинения. - А.Г.)

Убежден в том, что им хватит мужества честно проанализировать то, как организована защита общественного порядка, и исключить те эпизоды, о которых, в том числе, говорил сам генерал.

14 августа белорусы вышли на улицы с плакатами на английском языке Фото: REUTERS

- Весь мир удивили минчане, вообще белорусы, которые с цветами вышли на улицы, и они, на мой взгляд, заслонили собой эти экстремистские шеренги , с «коктейлями Молотова», это само явление, оно было не то что нейтрализовано, а этот фон несколько ушел. И весь мир как-то оценил, увидел Белоруссию не с «коктейлями Молотова», а с цветами.

- Для всех нас, какую бы мы страну ни представляли, важно очень точное соблюдение закона. Скажем так, для людей, представляющих гражданское общество, и для тех правоохранителей, которые защищают порядок, - здесь не может быть оправданий, если нарушается закон.

Еще раз подчеркну, верю в то, что это сложное время должно как можно скорее пройти, и мы вновь увидим красивый, стабильный, безопасный Минск, который всегда ждет гостей и двери домов которого, музеев, парков, концертных залов и театров распахнуты для добрых людей.