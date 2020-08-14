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Протесты в Белоруссии

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Справедливым будет как можно скорее освободить и 33-х наших ребят, и тех граждан, которые были задержаны в последние дни - их немного

И ещё дипломат рассказал нашему обозревателю Александру Гамову, что задержанные содержатся в двух следственных изоляторах в камерах по 10 - 12 человек
Александр ГамовАлександр ГамовАлександрГамов
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Дмитрий Мезенцев, посол РОссии в Белоруссии

Дмитрий Мезенцев, посол РОссии в Белоруссии

Фото: Архив КП

- Дмитрий Федорович, вчера никаких заявлений от вас не было, а я помню, что вы говорили, что в скором времени будут освобождены наши ребята, 33 человека.

- Нет, я говорил очень корректно, Александр. Я говорил, что, во-первых, мы считаем, что справедливым будет как можно скорее освободить наших ребят. И это должно быть итогом, в том числе, очень тщательного совместного взаимодействия Следственных комитетов и Генеральных прокуратур наших стран. Во что я и сегодня абсолютно верю.

- А это все происходит, тесно общаются?

- Вчера наши сотрудники, заведующий консульским отделом и консул, были в следственном изоляторе в Жодино, встречались со всеми без исключения ребятами (они находятся просто в двух следственных изоляторах).

Что можно отчетливо и убедительно сказать? Никаких просьб и каких бы то ни было угроз их здоровью нет. Они чувствуют себя хорошо, режим содержания, насколько он может быть оптимальным, - именно таков.

Мы хотим отметить, что доступ наших консулов к задержанным - без ограничений и определяется российской стороной...

Часть наших соотечественников (всего их 33. - А.Г.) находится в одном учреждении, а часть - в другом.

- А камеры на сколько человек у них?

- Там нет такой скученности. Те камеры, где они содержатся, - до 10 человек (10-12 у одних, а у других – до 10).

- Условия содержания, питание – все нормально?

- Это очень сложный «режим оценки». Но от того, что возможно, - да, приемлемый. Здесь никто ничего не хвалит, поверьте, специально не лакирует, но, во всяком случае, еще раз скажу, что разговор вновь состоялся с каждым из наших соотечественников. Они каких бы то ни было жестких вопросов не поставили, не высказали такого рода претензий.

Люди у следственного изолятора Минснка ждут известий о своих задержанных родных.

Люди у следственного изолятора Минснка ждут известий о своих задержанных родных.

Фото: REUTERS

- Ну и наш посол, естественно, продолжает работу с коллегами... (из белорусских ведомств).

- Посольство (посол не один в поле), консулы продолжают взаимодействие. Еще раз скажу, что в рамках тех эпизодов и событий, участниками и свидетелями которых мы были на ушедшей неделе, мы осуществляли рабочее взаимодействие с министром внутренних дел генералом Караевым, первым заместителем министра господином Казакевичем. И также будем продолжать - с руководством Следственного комитета и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

- Вам еще раз огромное спасибо - от всего нашего журналистского сообщества - за то, что вы помогли освободить всех российских журналистов.

- Ну, все мы занимались этим, участвовало много людей – и россияне, и белорусы. Мы не ожидали другого ответа.

- Проходила информация, что Мезенцев даже стрингеров освобождал.

- Они - граждане России. Тут ведь мы не смотрели, кто представляет какую-то газету или какой-то информационный ресурс, или у кого какие политические взгляды. Если мы считали, что обязаны помогать, - то мы так и поступаем.

- Цифра конкретная не называлась, сколько стрингеров вы освободили.

- Мы не считаем стрингеров. Мы знаем, сколько людей задержаны, и стараемся помочь.

- Но сейчас уже все на свободе, я так понял?

- Те россияне, которые были здесь по редакционному заданию, - практически все… (освобождены. - А. Г.) Но есть еще те граждане, в отношении которых - и звонки родственников, и звонки друзей. Нам звонят, говорят,

что есть вопрос по определению места нахождения того или иного гражданина. Мы занимаемся этим.

Задержание российского военного корреспондента Семена Пегова

Задержание российского военного корреспондента Семена Пегова

Фото: REUTERS

- А известно, сколько наших граждан еще находится в Белоруссии среди задержанных?

- Уточняем такую цифру. Цифра небольшая.

- Я так понял, что вам сейчас, наверное, попроще, судя по ситуации, которая меняется сейчас в Минске, в Белоруссии - по отношению властей к протестам...

- Мы очень хотим, чтобы в нашей братской стране как можно скорее закончились все те эпизоды, которые угрожают стабильности.

Но в то же время мы хотим, чтобы при наведении порядка максимально учитывались требования закона, и чтобы выдержки хватало представителям с обеих сторон.

- На ваш взгляд, сейчас - выдержки - хватает?

- Мы хотим верить, что хватит. Вчера, мне кажется, было очень знаковое выступление главы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, - реалистичное, честное выступление офицера, генерала, который реально понимает огромную ответственность, которую возложила судьба на его плечи, на плечи сотрудников министерства в столь сложное время. (Генерал Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и приносит извинения. - А.Г.)

Убежден в том, что им хватит мужества честно проанализировать то, как организована защита общественного порядка, и исключить те эпизоды, о которых, в том числе, говорил сам генерал.

14 августа белорусы вышли на улицы с плакатами на английском языке

14 августа белорусы вышли на улицы с плакатами на английском языке

Фото: REUTERS

- Весь мир удивили минчане, вообще белорусы, которые с цветами вышли на улицы, и они, на мой взгляд, заслонили собой эти экстремистские шеренги , с «коктейлями Молотова», это само явление, оно было не то что нейтрализовано, а этот фон несколько ушел. И весь мир как-то оценил, увидел Белоруссию не с «коктейлями Молотова», а с цветами.

- Для всех нас, какую бы мы страну ни представляли, важно очень точное соблюдение закона. Скажем так, для людей, представляющих гражданское общество, и для тех правоохранителей, которые защищают порядок, - здесь не может быть оправданий, если нарушается закон.

Еще раз подчеркну, верю в то, что это сложное время должно как можно скорее пройти, и мы вновь увидим красивый, стабильный, безопасный Минск, который всегда ждет гостей и двери домов которого, музеев, парков, концертных залов и театров распахнуты для добрых людей.

О разном

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