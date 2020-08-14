«Так сама ударилась головой или избили?»: Источник в следствии озвучил предварительные данные по делу Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова 10 августа впала в кому после травмы головы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Следственный комитет продолжает проверку по странной истории певицы Валентины Легкоступовой.

Напомним, исполнительница популярной в 80-х песни «Ягода-Малина», 10 августа впала в кому. Снимок головы показал, что у 54-летней женщины черепно-мозговая травма. Известно, что тремя днями ранее родные поместили Легкоступову в наркологию - как позже объяснила полицейским дочь певицы, мама несколько недель выпивала вместе со своим новым мужем - яхтсменом Юрием Фирсовым. По словам дочери, она видела на теле артистки свежие синяки и ссадины. Родственники считают, что к травме причастен Фирсов. Сам же мужчина заявил полицейским, что Валентина Легкоступова сама упала в ванной и ударилась головой о пол.

- Следствие сейчас отрабатывает две версии - травма получена самостоятельно или с участием третьего лица, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Юрий Фирсов пока в статусе свидетеля. Нужно дождаться ещё результатов экспертизы (сайт kp.ru ранее сообщал, что это займёт не меньше месяца, - Авт.), но предварительно все указывает на то, что Валентина Легкоступова действительно сама ударилась головой в результате падения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Тем временем, врачи пока не дают никаких утешительных прогнозов. Валентина Легкоступова по-прежнему находится в реанимации.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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