Курс на повышение качества жизни местного населения в Арктике

Когда в декабре 2018 года глава Якутии Айсен Николаев во время оглашения ежегодного послания парламенту заявил о решении создать новое министерство по развитию Арктики, трудно было представить, что новое ведомство за такой короткий срок сможет решить столько вопросов, связанных с этой территорий. Однако же, активная работа пошла с первых дней. Кроме того, в мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о дополнительном включении 8 районов Республики Саха (Якутия) в состав Арктической зоны России. И теперь площади Якутской Арктики составляет более половины всей территории республики. Всего же, в ней проживает около 68 тысяч человек.

Как и любое новое ведомство, МинАрктики активно взялось за разработка нормативно-правовых документов по развитию Арктики. Так, итогом стратегической сессии в июле 2019 года с участием руководства республики, глав арктических районов, ученых и общественников стали предложения, включенные в проект Стратегии развития Арктической зоны Якутии. В сентябре была проведена сессия Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) с участием заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова. В декабре принята отдельная государственная программа «Развитие Арктической зоны и коренных малочисленных народов Севера Якутии на 2020-2024 гг». В отраслевых министерствах выделены арктические разделы в 15 государственных программах республики. На их финансирование предусмотрено 35 миллиардов рублей.

В апреле 2020 года Айсен Николаев утвердил Стратегический Указ «Об Основных направлениях государственной политики в Арктической зоне Якутии». Он определяет приоритеты и создает дополнительные механизмы для улучшения социально-экономического положения Арктической зоны Республики. Главная задача – это повышение качества жизни населения с достижением не ниже средних значений по Российской Федерации к 2024 году.

Поэтому в ближайшее время в Арктике будут построены школы, детские сады, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и культуры. Будут внедрены проекты в рамках комплексного развития сельских территорий, а также введено более 150 тысяч кв. метров жилья.

Новые школы появятся в Аллаиховском, Среднеколымском, Эвено-Бытантайском районах. Детский сад на 50 мест откроют в селе Жилинда Оленекского района, две школы - сада в Жиганском и Оленекском районах, этнокультурный центр в селе Жиганск Жиганского района Республики Саха (Якутия). Плюс, новое пожарное депо планируют ввести в эксплуатацию в Среднеколымске.

В Рамках инвестиционной программы ГУП ЖКХ запланировано строительство 17 котельных в 10 арктических районах: Абыйском, Аллаиховском, Булунском, Верхнеколымском, Абыйском, Верхоянском Жиганском, Момском, Оленекском, Среднеколымском, Эвено-Бытантайском.

А вот инвестиционная программа ОА "Сахаэнерго" предполагает строительство 12 АДЭС в 8 арктических районах, а также появление ветряной электрической станции.

В 2020 году для совершенствования «северного завоза» начато строительство торгово-логистических центров. Они представляют собой современную инфраструктуру оптово-розничной торговли: складские помещения, пункты переработки местной промысловой продукции, а также объекты торговли во всех Арктических районах Якутии.

Не останется в стороне и вопрос с повышением доходов населения арктических районов, особенно тех, кто занят традиционными видами хозяйствования. У МинАрктики готов проект «Молодой оленевод», по которому оленеводы арктических районов Якутии в возрасте до 35 и со стажем не менее 4-х лет получат по 1 миллиону рублей . Эти средства они смогут направить на строительство собственного жилья или на покупку жилья на вторичном рынке. Выплаты начнутся уже в этом году.

По мнению властей, не менее важно не только помочь коренному населению, но и сохранить языковое и культурное наследие коренных народов Арктики, поэтому федеральном уровне принят проект о цифровизации культурного наследия.

В активной разработке сейчас и подпрограммы «Дети Арктики», которая станет составной частью федеральной Госпрограммы социально-экономического развития Арктики. Она включает - оздоровление и отдых детей Арктики, участие одаренных детей во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и творческих конкурсах, издание учебной литературы по родным языкам, а также субсидирование обеспечения доступа к сети Интернет через спутниковый канал.

Якутия – первый среди российских регионов в защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера. Так, в регионе действует закон об этнологической экспертизе и активно ведется работа по его реализации. На сегодня общая стоимость возмещения от недропользователей составляет более более 500 миллионов рублей.

В Арктических районах сохранился большой пласт культурных традиций коренных народов Севера. В местах компактного проживания ведут традиционную хозяйственную деятельность эвенки, эвены, юкагиры, долганы, чукчи, сахи, русское старожильческое население– это потомки первых русских землепроходцев, казаков и полярных исследователей. Ежегодно проводятся мероприятия для поддержки устойчивого развития, сохранения культуры и традиций коренных малочисленных народов севера.

Сегодня, 14 августа Айсен Николаев утвердил Стратегию развития Арктической зоны Якутии.

«Главной оценкой при реализации Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны республики для меня будет улучшение качества жизни людей, которые здесь живут», – подчеркнул Айсен Николаев после подписания документа.

Согласно Стратегии, социально-экономическое развитие Арктики будет строиться по пяти векторам развития – социальному, промышленному, транзитному, экологическому и инновационному. Все это подразумевает модернизацию аэропортов, развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по Северному морскому пути, строительство дорог, обеспечение населения доступным интернетом, промышленное освоение на принципах социальной ответственности, возведение социальных и инфраструктурных объектов, сохранение традиционного уклада жизни северян, их культуры и традиций, развитие образования, медицины, арктического туризма.

В документе арктические районы республики разделены по бассейновому принципу – Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группу улусов. У каждой из пяти групп есть своя ось развития. Опорными точками роста станут районные центры.