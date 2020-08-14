Свечников зажег: Российский хоккеист стал героем матча плей-офф НХЛ

Главной звездой матча стал российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, который забросил вторую шайбу и сделал голевую передачу. Б Фото: Instagram.com

https://www.instagram.com/andrei_svechnikov37/

В двух канадских городах Торонто и Эдмонтоне продолжаются четвертьфинальные серии Кубка Стэнли.

Главным событием прошлой ночи стала победа «Каролины» над очень сильным «Бостоном» (3:2). Главной звездой матча стал российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, который забросил вторую шайбу и сделал голевую передачу. Благодаря его активности счет в серии «Бостон» - «Каролина» стал 1:1.

Молодой российский хоккеист «прославился» весной 2019 года после того, как в прошлом плей-офф подрался с Александром Овечкиным. Тогда Ови нокаутировал своего 19-летнего соотечественника. Но за год Свечников возмужал и стал одним из лидеров «Каролины». Это, кстати, уже четвертая шайба Андрея в этом плей-офф и сейчас 20-летний форвард из Барнаула входит в десятку лучших бомбардиров Кубка Стэнли. При этом он этим летом является самым забивным среди всех российских хоккеистов НХЛ.

А вот у Александра Овечкина дела идут не так хорошо. Его «Вашингтон» свой первый четвертьфинальный матч «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл (2:4), а сам капитан результативными действиями не отметился.

Новый спарринг Свечникова и Овечкина может состоятся только в финале Восточной конференции, но туда обеим командам еще надо попасть.

КСТАТИ

Матчи плей-офф пройдут (с 12 по 24 августа) в обычном формате, до четырех побед. Финал Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне с 23 сентября по 5 ноября.

Пары 1/4 финала плей-офф Восточной конференции

"Коламбус" - "Тампа" – 1:1 (счет в серии)

"Филадельфия" - "Монреаль" – 1:0

"Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс" – 0:1

"Бостон" - "Каролина" – 1:1