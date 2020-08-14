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Без светофоров и перекрестков: новый крымский автобан позволит доехать от Керчи до Севастополя менее чем за 3 часа

Последний участок трассы «Таврида» откроют еще до конца отпускного сезона
Владимир ПерекрестВладимир ПерекрестВладимирПерекрест
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Новая трасса позволит домчаться от Крымского моста до Севастополя менее чем за 3 часа.

Новая трасса позволит домчаться от Крымского моста до Севастополя менее чем за 3 часа.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«СОТКУ» В ЧАС - КАК ПО БАРХАТУ

Раньше эту трассу в Крыму называли дорогой смерти. Две полосы, по одной в каждую сторону. То и дело у какого-нибудь торопыги не выдерживали нервы плестись в хвосте длинной колонны, он выскакивал на встречку, и прощай, молодая жизнь.

Что ни неделя — крупное ДТП, а то и несколько. Наткнулся на прошлогоднюю статистику — меньше чем за полгода в 60 авариях погибло 19 человек!

Сейчас дорогу не узнать. Гладкий темный бархат с яркой разметкой. По две полосы в каждом направлении, а между ними — разделительный барьер. Захочет лихач выскочить на встречку — а не сможет. Да и чего ему торопиться: разрешенная скорость 90 км/час, прибавьте еще 20 «запаса» - вполне достаточно. Плюс к этому — ни светофоров, ни перекрестков. Только съезды в сторону любимых курортов — Феодосия, Судак и далее вдоль крымского южнобережья.

Сходству с благородной тканью дорога обязана своему покрытию. Не гладкому светло-серому, как мы привыкли, а темному и зернистому, шершавому. Глянешь вдаль на свежеукатанный асфальт — и точно, бархат.

- У такого покрытия, оно называется щебеночно-мастичным, гораздо лучше сцепление с шинами, - пояснил «КП» Президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей Росасфальт Николай Быстров. - Кроме того, разработчики подобрали такой состав щебня и битума (это основной связующий элемент в асфальтовой смеси), чтобы покрытие не проминалось на крымской жаре и не образовывалась колея даже при использовании шипов.

Вообще, подытожил дорожник, на строительстве «Тавриды» собраны все технологические новинки мирового уровня и адаптированы к крымскому климату.

Ну и об окружающей среде позаботились — вдоль дороги установлены шумозащитные панели. А примыкающие к трассе земли на радость туристам собираются засеять лавандой.

Съезды и развязки на трассе «Таврида» не замедляют движение.

Съезды и развязки на трассе «Таврида» не замедляют движение.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ГЛАВНОЕ — ОТЖАТЬ ВОДУ

Чтобы постоянно держать руку на пульсе качества, на трассе действует несколько испытательных лабораторий. Примерно каждые 10 км в уложенном дорожном слое выдалбливают вертикальную пробу (керн), по виду она напоминает шайбу. Ее тут же замеряют рулеткой — должно быть 5 см, затем отвозят в лабораторию и проверяют плотность — хорошо ли укатали верхний слой асфальтовые катки. Если плохо — это грозит просаживанием асфальта под тяжестью колес. Будет колея.

Другое испытание — кусок дороги кладут в стеклянную емкость, чем-то напоминающую аквариум, заливают туда воду температурой 60 градусов (примерно как горячий чай — одновременно имитирует и дождь и жару) и начинают по этому куску дороги елозить испытательным колесом, в ускоренном режиме проверяя, выдержит ли дорога такую нагрузку в течение 5 лет. Именно таков гарантийный срок новой трассы.

Такое покрытие обеспечивает отличное сцепление с шинами.

Такое покрытие обеспечивает отличное сцепление с шинами.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Проверяем все, - пояснили «КП» в одной из таких лабораторий. - И бетон, и даже песок, который используется в нижних слоях дорожного покрытия — чтобы удостовериться, не подменили ли субподрядчики материалы на более дешевые и менее качественные.

Для каждого материала — своя методика проверки. С бетоном просто: под пресс его, надавил — и сразу понятно, насколько он прочен. С песком работа потоньше. Его сначала до предела высушивают и взвешивают. Потом обильно поливают водой, делают кубик, отжимают и снова взвешивают. Разница показывает, сколько воды из него утекло. Оказывается, у каждого вида песка есть своя индивидуальная способность удерживать влагу.

Корреспондент «КП» держит пробу верхнего слоя дорожного покрытия, сейчас ее оправят на испытания.

Корреспондент «КП» держит пробу верхнего слоя дорожного покрытия, сейчас ее оправят на испытания.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

МИГРАНТЫ ЗДЕСЬ НЕ РАБОТАЮТ

Начальник лаборатории Полина Кротова приехала сюда из Санкт-Петербурга. Вообще питерцев на этом строительстве хватает. Неудивительно, ведь оттуда и сама компания ВАД (Высококачественные автомобильные дороги), получившая подряд на эту «стройку века».

- Я здесь уже с 2017 года, снимаю в Симферополе квартиру, оплачивает ее компания, - рассказал «КП» Полина.

Типичный случай для специалиста. Если компания открывает, например, где-то новое отделение или филиал, возглавить его, как правило, предлагают своему проверенному кадру. Начлаб из Питера на такую же должность вряд ли поедет, а зам или рядовой, но опытный и амбициозный сотрудник — запросто согласится попробовать себя в роли руководителя.

Горячая смесь подается в асфальтоукладчик и тут же ложится ровным слоем на дорогу. Кругом автоматика, но кромку надо подравнять лопатой. Жаркая работа.

Горячая смесь подается в асфальтоукладчик и тут же ложится ровным слоем на дорогу. Кругом автоматика, но кромку надо подравнять лопатой. Жаркая работа.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Много питерских и среди рабочих — они работают на трассе вахтовым методом. О деньгах с посторонними говорить не любят.

- Ну что ты докопался, дознаватель прямо! - в сердцах ответил мне питерский дорожник, приминая лопатой дымящийся асфальт. - Сам посуди: было бы невыгодно, разве я бы сюда поехал?

Как удалось все же выяснить, деньги тут платят такие же, как и дома. Плюс командировочные да еще жилье казенное, правда не отдельное в столице Крыма, а поближе к рабочему месту, в строительных домиках.

Вот какая экономия. А в Крыму, если, конечно, речь не идет о побережье, жизнь все-таки не такая затратная как в Санкт-Петербурге или Москве.

Начальник испытательной лаборатории Полина Кротова переехала в Крым из Питера и не жалеет.

Начальник испытательной лаборатории Полина Кротова переехала в Крым из Питера и не жалеет.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- 70 там и 70 здесь — это совсем не одно и то же, - растолковывал мне резоны переезда еще один сотрудник, сменивший метрополию на солнце, фрукты и более радужные служебные перспективы.

Кстати, 70 тысяч в месяц — это средняя зарплата на строительстве трассы. Но если питерские получают примерно по среднему или даже побольше, то крымчане и 50 тысячам рады.

- Да нормально, - отрезал мои попытки посочувствовать один из работников. - Главное, что без задержек, да еще и прямо на объект деньги привозят.

Местные кадры составляют примерно половину всех занятых на строительстве. Остальные — из разных уголков страны, в основном, конечно, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мигрантов нет.

Фермер Роман Фурсенко новой дорогой вполне доволен.

Фермер Роман Фурсенко новой дорогой вполне доволен.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«КАЧЕСТВО КЛАССНОЕ, ПОСМОТРИМ, ЧТО ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ БУДЕТ»

До Севастополя осталось всего 7 километров. Положить асфальт — недели хватит.

- Потом дорожники займутся обустройством трассы - это установка барьерного ограждения, шумозащитных экранов, нанесение разметки, установка знаков, освещения, укрепление откосов, озеленение и благоустройство территории, – рассказал пресс-секретарь компании ВАД Григорий Назаров.

По новым участкам можно будет ездить уже в сентябре, говорят дорожники, а полностью все работы до последней пылинки закончат в декабре, ближе к Новому году.

Новая трасса позволит домчаться от Крымского моста до Севастополя менее чем за 3 часа.

Новая трасса позволит домчаться от Крымского моста до Севастополя менее чем за 3 часа.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Маршрут от Керчи до Симферополя раньше мог занимать до восьми часов, а сейчас - примерно 2 часов 10 минут, - говорит начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Александр Нефедов.

До Севастополя максимум еще часок, а то и меньше. Местные и приезжие автомобилисты на новую трассу нарадоваться не могут.

- На объездную вышел — это, считай, 40 минут сэкономил только за счет того, что не ехал через Симферополь, - делится известный в Крыму фермер и растениевод Роман Фурсенко. Мы с ним случайно познакомились на автозаправке. - Качество классное — дорога же новая. Посмотрим, что через 5 лет будет...

К тому, что дорогу делают строители из другого региона, у фермера никакой ревности.

- Да я слышал про эту фирму, все нормально, - добродушно говорит Роман. - У нас и в ближайших регионах таких, что можно рядом поставить, я не знаю, так что пусть строят.

Раньше, чтобы добраться из симферопольского аэропорта до приморских курортов, надо было тащиться через весь город, а теперь есть объезд.

Раньше, чтобы добраться из симферопольского аэропорта до приморских курортов, надо было тащиться через весь город, а теперь есть объезд.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» — НЕ В КИНО, А НАЯВУ

История про то, как экскаваторщик Сергей Пальчиков обнаружил доисторическую пещеру с пещерными львами и саблезубыми кошками

А вообще, история про трассу «Таврида» напоминает начало фильма «Джентльмены удачи». Там, где мужики копали землю и вдруг наткнулись на золотой шлем. Примерно то же самое произошло и здесь. Километрах в 15 от Симферополя дорожники уперлись в холм и решили его срыть — чтобы путь ровнее был. Стали снимали землю — и вдруг 56-летний экскаваторщик Сергей Пальчиков (он приехал на стройку из Нальчика) обнаружил пустоту. Жаль пообщаться с ним не получилось — в отпуске человек.

Руководитель программы проекта «Пещера Таврида» Геннадий Самохин: «В России таких пещер вообще не находили, а в мире — единицы, это уникальнейшее место».

Руководитель программы проекта «Пещера Таврида» Геннадий Самохин: «В России таких пещер вообще не находили, а в мире — единицы, это уникальнейшее место».

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

По словам его коллег, поначалу хотели закидать землей этот провал и дальше работать — время не ждет. Но, поразмыслив, решили посоветоваться с начальством. А те позвали ученых. И правильно - оказалось, что произошло открытие мирового уровня.

- Мне позвонили, я тут же приехал, - рассказал «КП» ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев. - Входа толком еще не было, спускались по канату на 14 метров до дна пещеры… Разные галереи, лабиринты — сейчас разведано почти на 2 километра ходов и ответвлений.

Оказалось, пещере более 1,5 млн лет, она существует еще с доледникового периода. Здесь было логово хищных зверей, здесь они рождали детенышей, сюда тащили добычу. Обнаружены останки пещерных медведей, саблезубых тигров, гиен. И их жертв — гигантского носорога, размером с современного слона, огромного страуса ростом 3,5 метра и весом почти полтонны...

Лучше всего сохранился клык молодого саблезубого тигра. Рядом — челюсть доисторической гиены и фрагмент кости пещерного медведя.

Лучше всего сохранился клык молодого саблезубого тигра. Рядом — челюсть доисторической гиены и фрагмент кости пещерного медведя.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- А человека не находили? - спрашиваю ученого.

- Люди в то время здесь уже существовали, возможно и найдем их останки. Вряд ли они здесь жили, но вполне могли быть добычей доисторических хищников.

Помимо древних косточек в пещере обнаружили и уникальные минералы, образовывавшиеся от соединения помета летучих мышей с известковыми отложениями.

Для того, чтобы и пещеру сохранить и трассу не уводить в сторону, было принято уникальное техническое решение — построить «подземный мост».

Вот такой экскаватор и обнаружили знаменитую пещеру недалеко от поселка Зуя в окрестностях Симферополя.

Вот такой экскаватор и обнаружили знаменитую пещеру недалеко от поселка Зуя в окрестностях Симферополя.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- По сути это плита, которая крепится на сваях и удерживает дорогу, чтобы она не давила на свод пещеры, - пояснил «КП» директор информационного центра Росавтодора Евгений Абузяров. - Сверху этого «моста» уложено дорожное покрытие, и водитель спокойно едет, даже не подозревая, что у него под колесами.

Научные изыскания продолжаются. А параллельно планируется устроить и экспозицию для туристов — интересно же, сделав небольшую остановку, посмотреть, что за чудища здесь обитали в доисторические времена.

Вход в пещеру. А дальше — почти 2 км лабиринтов.

Вход в пещеру. А дальше — почти 2 км лабиринтов.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ЧТО ТАКОЕ ТРАССА «ТАВРИДА»

Общая протяженность 250,7 км

В т.ч.

новое строительство 123,5 км

реконструкция 127,2 км

Транспортных развязок 18

Расчетная скорость 120 км/ч

Разрешенная скорость 90 км/ч

Сроки строительства 2017-2020 г.

Общая стоимость 12,1 млрд руб

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