СМСки о переводе на карту уже платные. За что еще банки начнут брать деньги в ближайшее время

Платность любой услуги возможна и оправдана. Остальное определяется рынком Фото: Shutterstock

Крупнейший банк страны второй раз за лето изменил правила обслуживания клиентов. Теперь держателям карт Сбербанка без подключенной услуги смс или push-уведомлений не будут приходить сообщения с информацией о переводах. Эта услуга теперь входит в платный пакет уведомлений, который стоит от 30 до 60 рублей в месяц в зависимости от типов карт. Для держателей премиальных дебетовых карт или кредиток уведомления по-прежнему бесплатны.

В начале лета «Комсомолка» сообщала о том, что Сбербанк стал брать 1% за переводы через банкомат. Вместе с тем банк одним из последних отменил «банковский роуминг» в соответствии с законом об отмене платы за межрегиональные переводы, который в конце 2019 года подписал Владимир Путин. Но с ограничением в 50 тысяч рублей в месяц.

Не много ли изменений за один квартал? Мы решили выяснить у эксперта, а какие услуги банков могут сделать платными.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян не скрывая возмущения напомнил, что некоторые банки уже взимают проценты от суммы за платежи. Он назвал это вопиющим и недопустимым.

- Однако любая банковская услуга стоит денег и, теоретически, банк имеет право сделать платной всякую из них, брать деньги за каждый чих, если позволяет конкурентная среда, - объясняет Тосунян. - Платность любой услуги возможна и оправдана. Остальное определяется рынком. Если один банк взимает плату, а другой ее не берет, или просит меньше, то клиент имеет возможность перейти к конкуренту. Но у нас, к сожалению, конкурентная среда несколько изуродованная - на нее накладывается феномен непотопляемых банков. Поэтому даже при дороговизне их услуг люди считают, что лучше обслуживаться в них, в то время как остальные банки в любой момент могут быть лишены лицензии.

По мнению финансиста, стать платным может все, кроме рекламы и звонков на горячую линию банка, что не является услугой, а скорее обеспечением безопасности клиентов.

В частности, по мнению Тосуняна, нельзя исключать, что в ближайшее время банки начнут взимать комиссию за следующие услуги:

- открытие счета;

- ведение счета;

- закрытие счета;

- уведомления по проведенным платежам;

- интернет-обслуживание;

- снятие наличных в банкоматах с дебетовых карт.