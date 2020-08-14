Западные лидеры реагируют на события в Белоруссии, но эмиссаров, раздающих печеньки, туда пока не направляют

Сегодня лидеры сразу четырех государств – Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – Поддержали протестующих в Белоруссии Фото: REUTERS

Ситуация, сложившаяся в Белоруссии после состоявшихся там выборов президента, продолжает оставаться в центре внимания не только западных СМИ, но и руководителей стран Запада.

Сегодня лидеры сразу четырех государств – Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В тексте заявления, который одновременно появился на сайтах польского президента Анджея Дуды, его эстонской коллеги Керсти Кальюлайд, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Латвии Эгилса Левится говорится: «Мы призывает прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человек и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний и безопасность журналистов».

Науседа заговорил и о «российском следе». Он считает, что Россия «заинтересована в том, чтобы у нее было государство-сателлит», и что поэтому Запад не должен пассивно наблюдать за происходящим в Белоруссии.

США выступают с более радикальными требованиями: госсекретарь Майк Помпео призвал официальный Минск провести новые президентские выборы с обязательным присутствием на них международных наблюдателей. Только так, по мнению Помпео, можно мирно решить белорусский кризис. Также глава внешнеполитического ведомства США ранее заявлял, что Вашингтон готов рассмотреть применение различного рода санкций в отношении Белоруссии.

К проведению новых президентских выборов в Белоруссии призывал и чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Французский президент Эммануэль Макрон выразил серьезную озабоченность в связи с ситуации в Белоруссии в аспекте насилия в отношении мирных граждан. Он призвал власти Белоруссии к диалогу.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал четкой реакции на происходящее в Белоруссии от Европейского Союза. Сам он решительно осудил действия белорусских властей в отношении протестующих.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение Александра Лукашенко встретиться в белорусском Гродно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прояснил официальную причину деликатного отказа: «Пока ситуация не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты».

В самом Минске сегодня выразили готовность к конструктивному и объективному диалогу с Западом. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с главой департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

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