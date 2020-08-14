Всё о школах в этом учебном году: 1 сентября линейки будут. Но не для всех

Рассказываем, как начнется учебный год осенью 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самая большая наша беда – это обобщение. Вот если начало учебного года – то у всех одинаково? По всей стране? Так с советских времен так заведено.

На самом деле страна у нас большая. 11 часовых поясов, разные климатические зоны. Кто-то живет в мегаполисе, а кто-то - в небольшом поселке. И ситуация с заболеванием ковидом разная. Поэтому и начало нового учебного года в разных школах будет организовано по-разному. С учетом местной обстановки. Окончательное решение – за руководством школ, районных управлений образования.

И это не просто вступление к тексту. Я подчеркиваю: каждая школа, каждый муниципалитет должен принимать ответственное решение самостоятельно. Рекомендации федерального Роспотребнадзора, согласованные с Минпросвещения, – рамочные. День назад они отправлены в органы управления образованием.

Документ этот называется «Об организации работы общеобразовательных организаций». Давайте разберемся, о чем он.

Про начало учебного года и линейки

Учебный год начнется как обычно: 1 сентября дети придут с рюкзаками, набитыми учебниками и всякой канцеляркой в школу. В классах их встретят учителя. В очном формате.

Цитата из документа: «В 2020/2021 учебном году общеобразовательные организации должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

А вот проводить ли линейки, будут решать школы и учредитель образовательного учреждения. Если школа небольшая, расположена в селе, учеников в ней несколько десятков и заболевших нет – можно на свежем воздухе отметить начало учебного года.

Цитата из документа: «…запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами). Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей».

В больших школах, конечно же, чтобы избежать толчеи, линейки лучше не проводить. Мэр Москвы Сергей Собянин уже предупредил - линеек и массовых мероприятий 1 сентября не будет. И это понятно – в столице большинство школ стали образовательными комплексами, где учатся тысячи ребят.

Ребята разойдутся по своим классам. Мало того, будет график захода, чтобы не было столпотворения у дверей.

Поэтому, уважаемые родители школяров, точную информацию о том, как будет организован День знаний конкретно в вашей школе, вы можете узнать у своего директора, классного руководителя или в районо. Скорее всего, четкое понимание у руководителей будет после 20 августа, когда пройдут педсоветы, посвященные началу учебного года.

Как школы должны противостоять коронавирусной инфекции

Цитата из документа: «Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия… включают в себя:

- проведение генеральной уборки перед открытием организаций;

- организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией… с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе.

Нужно ли будет в школе носить маски, будут решать в каждом регионе отдельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь на что я хотел бы обратить внимание:Здесь на что я хотел бы обратить внимание:

Пожарные, эвакуационные входы тоже рекомендуется открыть, чтобы ребята смогли приходить в классы, не толпясь на пятачке у обычно открытой на одну створку двери. В чем тут может быть проблема: во многих школах у одной входной двери пост охраны, турникеты или рамка. И вряд ли у образовательного учреждения есть деньги, чтобы поставить охрану и турникеты у каждой двери. Контроль за входом в этом случае могут осуществлять дежурные учителя.

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах)».

- В школах рекомендуется почаще проветривать помещения.

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);

- В каждом кабинете будут установлены обеззараживатели воздуха, и дети смогут заниматься без масок. Оборудование для дезинфекции закупается за счет областного бюджета и для школ, и для детских садов, и для организаций дополнительного образования детей. Закупаем бесконтактные термометры, чтобы режим термометрии сохранялся, – рассказала в эфире программы «Образовательная среда» на портале «Российское образование» министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Такие же устройства – обеззараживатели (они же рециркуляторы) централизованно закупают и в других регионах. Внимание: собирать с родителей деньги на покупку такой техники, а также дистанционных термометров, средств дезинфекции, электрических сушилок – незаконно. Все, что необходимо для обеспечение безопасного учебного процесса, должен приобретать учредитель и власти региона!

Нужно ли носить маски

Цитата из документа: обязательно… «использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков».

Это единственные сотрудники образовательного учреждения, которые обязаны носить маски и перчатки. Для школьников ношение масок не обязательно. Учителям тоже могут не носить маски в классе. А вот на переменах или в то время, когда педагог встречает приходящих в школу ребят или провожает их после уроков - желательно маску надеть.

Внимание: если родители считают необходимым, они могут выдать маску своему ребенку, и он будет находиться на занятиях в ней. Находиться в маске и перчатках на уроке и переменах – не запрещено, а, напротив, приветствуется!

Питаться в школьной столовой будут по очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про количество детей в классах

Цитата из документа: «в отношении общеобразовательных организаций санитарно-эпидемиологические требования установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которыми при организации фронтальных форм занятий количество детей в помещении должно определяться из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 обучающегося; при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий количество детей в помещении должно определяться из расчета не менее 3,5 кв.м на 1 обучающегося».

То есть правило, которое пересказывают в соцсетях учителя и родители: «Как же мы организуем учебу, если требуется разместить одного ребенка за партой?» - нет. Работает известная норма – количество детей на занятиях определяется площадью помещения. Но – внимание: как объяснила мне начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, «школы, где соблюдают эту норму, будут работать без проблем - практически в обычном режиме. А вот школы, где детей больше, чем положено, столкнутся с проблемами. Они не смогут нормально организовать обучение».

Я был во многих школах, где классы переполнены, и никто норму не соблюдал. Одна школа на густо заселенный микрорайон. Прежде проверяющие на нарушение СанПиНов глаза закрывали: «а что делать?» Теперь уже не закроешь. Проблему нужно решать с учредителем. Вполне возможно, придется думать об открытии новых классов, переходе на вторую смену. Но возникает другая проблема: где взять учителей? И как быть, если смен и так уже две?

В общем, вопрос серьезный и требует тщательного анализа в каждом конкретном случае. Что может помочь: теперь рекомендуется использовать для уроков не только классы, но и пространства библиотек, актовых и спортзалов. Но с тем условием, что в них занимается только один класс.

А где проводить физкультуру? Пока – если позволяет погода – на свежем воздухе.

Принимать решение о дистанционном обучении будут в каждом регионе самостоятельно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Про продленки

Продленки будут работать в обычном режиме, обещают в Роспотребнадзоре.

Про распределение по классам

Цитата из документа: «Учебные занятия следует начинать не ранее 8.00. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий».

Цитата из документа: «закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования)». Здесь ответ на еще один популярный вопрос: а как быть, если нужно провести лабораторную работу по химии или физике? Все просто: составляется расписание так, чтобы классы по очереди смогли приходить на занятия в эти оборудованные кабинеты. Хотя, конечно, обеспечить логистику составителям расписания будет непросто… А кому сейчас легко?

Про занятия иностранным языком

Занятия, напомню, проводятся в небольших группах. И обычно в школах для этих занятий есть небольшие аудитории. В Роспотребнадзоре полагают, что занятия иностранным языком не должны чем-то отличаться от занятий, которые были в прошлые годы.

Про посещение столовой

Цитата из документа: «организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся». Например, после первого урока в столовую приходит начальная школа, после второго - средняя, после третьего - старшая.

Про здоровье учителей

Несмотря на все меры предосторожности, мы все понимаем: учителя в школе подвергаются повышенной опасности. Дети COVID переносят обычно легко, а вот взрослые нередко болеют тяжело. Нужно еще учитывать, что большинство педагогов – в возрасте. Поэтому учредитель должен продумать меры защиты здоровья учителей.

В Москве, например, решено всех педагогов перед началом учебного года протестировать на антитела. И такие тестирования будут проводиться регулярно. Ну и, конечно, маски, перчатки…

Рассаживать школьников в классах учителя будут по своему усмотрению. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Про дополнительное образование

Цитата из документа: «С учетом требований пункта 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 полагаем целесообразным организовать проведение курсов внеурочной деятельности в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Напомню, в пункте 10.5 идет речь о том, какова может быть максимальная образовательная нагрузка в неделю для школьников разных классов. Понятно, что в этом году заниматься придется интенсивнее. В прошлом учебном году из-за форс-мажорного перехода на дистанционное обучение пройти всю предусмотренную программу удалось далеко не всем. Нужно вспоминать пройденное и идти дальше по учебным планам. Поэтому рекомендуется более активно задействовать дополнительное образование. Какие-то темы можно проходить на курсах, которые проводятся в выходные. Но это не значит, что нужно увеличивать нагрузку на учителей-предметников. В нынешней ситуации вся школа должна работать как одна команда, подключать педагогов дополнительного образования. С тем, чтобы часть тем проходить в кружках, устраивать интересные лекции в выходные. Например, почему бы некоторые занятия по биологии не проводить на свежем воздухе, изучая строение растений?

Про дистанционное обучение

Возвращения дистанционного обучение в том виде, в котором это происходило весной, не планируется. Однако, новые формы получения знаний школы будут использовать. И многие довольно активно – период дистанционной учебы для многих открыл новые возможности.

Цитата из документа: «При организации образовательного процесса следует рассмотреть возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и курсов внеурочной деятельности и использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего для проведения факультативных и элективных учебных предметов (курсов)) (при наличии условий)».

Например:

- В этом году более пятидесяти школ Мурманской области будут использовать школьную цифровую платформу Сбербанка, - рассказывает министр Анна Головина. – Как это происходит? Учитель провел урок. Ребята пришли домой и сели выполнять домашнее задание. Искусственный интеллект, встроенный в платформу, анализирует знания ребенка и формирует для него индивидуальные задания с тем, чтобы закрепить те темы, которые он хуже знает. Получает обратную связь и учитель – он видит, какие есть проблемы у ее ребят и перестраивает учебный план, уделяя внимание материалу, который оказался не понятен.

Из многочисленных опросов учителей, которые проводились весной и летом, становится понятно: возможности, которые дает цифровое обучение, школы будут использовать. Это не только платформа Сбербанка, но и Российская электронная школа, и Яндекс.Учебник, и «Моя школа online». Но – опять же внимание! – это не замена очному обучению, а его дополнение!

А если заболеваемость будет расти?

Если эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшится, то, как говорится в документе, предполагается «предусмотреть возможность дистанционного обучения». Важно – касается это не только коронавирусной инфекции. И в прежние годы школы уходили на карантин. Например, несколько регионов год назад большинство образовательных учреждений закрыли на карантин, а детей отпустили по домам из-за эпидемии гриппа.

Кстати, после неожиданного и во многом спонтанного перехода этой весной на дистанционное обучение, теперь школы имеют опыт организации такой работы и с период эпидемии гриппа, и в случае других форс-мажорных обстоятельств. Мало того, появились навыки обучения онлайн детей с особенностями здоровья, которые вынуждены сидеть дома. Школы в удаленных районах научились пользоваться онлайн ресурсами и таким образом по некоторых предметам закрывать дефицит учителей.

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