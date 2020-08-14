Стабильность – признак профессионализма

Второй квартал драматического 2020 года «Роснефти» удаётся сохранять лидирующие позиции в добыче жидких углеводородов в сутки – 106,5 млн тонн, несмотря на сохранение режима ограничений в формате ОПЕК+. Это происходит за счёт, в том числе, эффективного управления фондом скважин, регулированию их эксплуатации и оптимизации работающих программ. Добыча газа по темпам также не отставала от нефтедобычи – 15,2 млрд кубов, что стало одним из лучших показателей в отрасли на второй квартал года среди независимых производителей газа.

В результате «Роснефть» по итогам первого полугодия выдала один из самых высоких показателей добычи в мире.

Компания решила не останавливаться на достигнутом и в текущем году, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру и COVID-вызовы, запланировала запуск ряда новых крупных проектов, чем расположила, безусловно, фондовый рынок к себе.

Помимо этого, приоритетом «Роснефти» остаётся масштабный проект «Восток ойл», который был недавно презентован главой компании Игорем Сечиным президенту РФ. Ресурсный потенциал проекта составляет 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей пресловутый Brent.

Напомню, что «Восток ойл», по своим параметрам и реализации исполнения, является настоящим генератором роста экономики страны и ожидаемый эффект здесь достаточно велик: на каждый вложенный рубль инвестиций экономический эффект составит 9,3 рубля, а в выражении ВВП это + 2% в год.

В результате проект по поручению президента РФ должен обеспечить (и обеспечит) максимальную загрузку Северного Морского пути, гарантируя свыше 100 млн тонн углеводородов в год – под транспортировку. При этом, суда, которые круглогодично будут транспортировать эти углеводороды, строятся на принадлежавшей «Роснефти» «Звезде», первой в стране судоверфи тяжёлого гражданского судостроения. Этот, так сказать, замкнутый цикл крайне благоприятно отражается на ожиданиях инвесторов - достаточно просмотреть отчёты Merrill Lynch.

Строительство высокотехнологичных скважин давно является приоритетом компании в рамках принятой до 2022 года стратегии, причём доля собственного бурового сервиса традиционно поддерживается «Роснефтью» на уровне 50% (не менее). Горизонтальные и наиболее эффективные скважины теперь составляют 68% от общего числа новых скважин, и эти показатели растут.

Цифровые технологии, модные ныне во всех сферах управления, рассматриваются компанией как один из ключевых факторов конкурентоспособности на рынке. Так, в «Роснефти» уже создан сервис по комплексному выполнению транспортных услуг для проведения гидроразрыва пласта, что снижает среднюю стоимость операции по подготовке скважины на 7%.

Надо ли говорить, что «Роснефть» сохранила лидерство в нефтепеработке страны с 52,7 млн тонн в первом полугодии 2020 года. А в Германии объем переработки на НПЗ компании за тот же период вырос на 19,2% (до 5,3 млн тонн). При этом, «Роснефть» увеличила свою долю в немецком НПЗ Bayeroil, закрыв сделку в январе 2020 года, до 28,57%, выкупив у ВР 3,57% акций, что позволило компании нарастить объемы переработки в регионе на 3 млн тонн.

Увеличение реализации нефтепродуктов за рубеж на 1,7% (52,7 млн тонн) сочеталось со стабильным удовлетворением потребностей внутреннего рынка России и сохранением высокой доли биржевых продаж углеводородов.

Традиционным было внимание к наращиванию объёмов высокотехнологичного малосернистого топлива с расширением географии его реализации – в морские порты Черного моря, Арктики и Балтики.

К сожалению, «Роснефти» не удалось нарастить объёмы розничных продаж на АЗС, это произошло из-за соблюдения норм и правил их эксплуатации в условиях «эпидемиологической угрозы» в начале года, зато удалось запустить новый сервис, совместно с «Яндекс» - «Яндекс.Заправки» - который обеспечил дистанционную оплату топлива через мобильное приложение.

Первой в стране «Роснефть» запустила дистанционную оплату топлива на плавучих АЗС для владельцев судов.

Пристальное внимание уделялось безопасности эксплуатации месторождений компании и минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Например, в 2019 году компании удалось сократить фугитивные выбросы метана на 73% (в сегменте upstream). «Зелёные инвестиции» «Роснефти» за последние два года составили 80 млрд рублей и направлены, в том числе на оптимизацию инфраструктуры и рекультивацию земель.

В результате, деятельность компании на данном направлении была высоко оценена в международном рейтинге CDP по наивысшей шкале «А», а показатель компании в категории «водные ресурсы» оказался самым высоким среди российских компаний и на два уровня превысил средние показатели европейских участников рейтинга.

Все эти факторы, в совокупности, обеспечили компании финансовое благополучие, о котором мы уже упомянули, несмотря на ухудшение макроэкономической конъюнктуры в мире и ограничения, связанные с началом реализации сделки ОПЕК+.

«Роснефти» удалось сохранить один из самых высоких показателей чистой прибыли, зафиксировав во втором квартале 2020 года 43 млрд рублей (0,7 млрд долларов США), несмотря на пессимистические прогнозы аналитиков рынка, и даже положительный свободный денежный поток, в частности, из-за низких операционных затрат. А ещё, как и годом ранее, компания продолжила сокращение долговой нагрузки (на 4,3 млрд долларов США – 5,3%) и выполнила все свои обязательства перед акционерами, в том числе – перед государством. В то же время в текущей ситуации некоторые нефтегазовые компании принимают решения о сокращении выплат дивидендов или их переносе на более поздний срок. В частности, в марте совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 год. В апреле совет директоров Shell принял решение о сокращении дивидендов на 66 процентов —впервые со времен Второй мировой войны. 4 августа 2020 года, в рамках публикации отчетности за II квартал, ВР обновила дивидендную политику: квартальные дивиденды сокращены на 50 процентов. Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — также снижают свои выплаты по итогам 2019 года.

Подчеркнем, что остальные мейджоры получили убытки: ВР – 16,8 млрд долларов, ExxonMobil – 1,1 млрд и т.д. Компания Chevron вообще продемонстрировала худший результат за 30 лет работы на рынке. Кстати, упомянутые международные конкуренты «Роснефти» объем своего долга за период турбулентности на рынке увеличили, причём, значительно.

Абсолютный же показатель «Роснефти» по динамике чистой прибыли превысил ожидания рынка в 4,5 раза, а показатель доходности СДП компании остался одним из самых высоких по отрасли (22,4%), значительно выше, чем у коллег-мейджоров.

Как результат, «Роснефти» удалось сохранить инвестиционную программу на уровне 750 млрд рублей, оптимизировав часть капитальных затрат.

Оптимизация, которая имела место, затронула в основном зрелые месторождения с наименее рентабельными добычными скважинами. При этом, компания не прекратила инвестировать в перспективные проекты, чтобы не терять темпы развития в будущем, а также совершать обратный выкуп своих растущих акций на открытом рынке. Это оказало поддержку котировкам акций «Роснефти» в период их резкого ситуативного снижения, способствовав стратегической устойчивости компании и роста её лидерства на российском фондовом рынке.

В целом, компании удалось подтвердить и даже закрепить позиции лидера на рынке углеводородов. Удалось сохранить тренд на стабильное развитие, а это, как известно, признак профессионализма.