Когда в Белоруссии восторжествует свобода, мышеловка захлопнется

Мы видели это грустное шоу уже сто раз Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда тирания падет и восторжествует свобода, на те же самые предприятия, где сейчас собирается недовольный народ, чтобы сказать свое веское "надоело", - придут.

Туда придут, чтобы эти предприятия закрывать навсегда.

Дело будет сделано, мышеловка захлопнется, и новый мир, в котором уже не нужны ваши морально устаревшие комбайны и трактора, эта ваша редиска с картошкой, - выгонит на улицу простодушных, поверивших ему людей, а их неэффективную, лишнюю работу распилит на металлолом.

Впрочем, он же не зверь - и предложит им взамен другую.

Например, в клининг-сервисе центра временного размещения граждан Сомалиленда.

Ведь надо же чем-нибудь торговать, а если с сельским хозяйством покончено, если с промышленностью покончено, то вариантов не так уж много.

Главный товар - это вражда с Россией (на военной базе, кстати, тоже требуется клининг-сервис), но и на нежданных гостях, которых разумно отказываются принимать Польша с Венгрией, тоже можно заработать свои пять копеек.

И тогда эти простодушные люди, жившие предсказуемой, скучной жизнью, которую они сами же утопили в толчке, - попробуют протестовать еще раз.

И снова выйдут на улицу.

А заодно и все те, кому не понравится идея врага на востоке, пойдут за ними.

Ведь если тогда было можно восстать против той власти - так почему же сейчас нельзя против этой?

Это им доходчиво объяснит полиция уже нового режима.

Но - странное дело - никто почему-то не возмутится.

В эфире будет царить ленивая тишина.

И те же самые люди, которые сейчас пишут - "вы герои", "слезы на глазах", "дорогие, я с вами", - станут вяло отворачиваться и зевать.

Ну да, а чего вы хотели? - скажут они.

Во имя освобождения от империи придется потерпеть, - скажут они.

Это диктатор поддерживал бессмысленное, ненужное производство, а теперь халява закончилась, надо адаптироваться к рынку, - скажут они.

И почему они не хотят вместо своих дурацких комбайнов помочь мигрантам? Расисты, что ли? - скажут они.

А тот разгон демонстрации - совсем не этот разгон демонстрации.

Тогда шла борьба за свободу, а тут какая-то жалкая зарплата, плохая Россия и ржавый трактор.

Отстаньте.

Мы видели это грустное шоу уже сто раз.

Где шарик, где шарик?

Мужик, извини, ты проиграл.

Придется смотреть и сто первый.

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