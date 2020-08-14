1 место. Главным хитом этой недели конечно же стали протесты в Белоруссии. Подкасты по этой теме слушали примерно в 10 раз больше, чем по остальным. А самым прослушиваемым стало интервью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина: В Белоруссии началась «картофельная революция». И погасить народный гнев Лукашенко будет очень непросто (слушать)

2 место. Согласен с главредом «Комсомолки» и другой эксперт, политолог Марат Баширов: В Белоруссии идёт цветная революция. И это то, что предстоит увидеть нам через год в России (слушать)

3 место. Колумнист сайта kp.ru и ведущий Радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан уверен: Для Белоруссии подготовлен тот же сценарий, что был на Украине в 2013 году (слушать)

4 место. То, что Минск загнал себя в ловушку и из нынешней ситуации нет хорошего выхода, уже очевидно. Поэтому мы расспросили экспертов, как будут развиваться события дальше. Белоруссия делает выбор: три пути, по которым сегодня может пойти братская республика (слушать)

5 место. 20 лет назад, 12 августа 2000 года в Баренцевом море произошла катастрофа, которая стала горем для всей страны. Вокруг гибели подлодки «Курск» существует множество домыслов и гипотез. Почему дело засекречено, хотя есть официальная версия? Сколько членов экипажа оставалось в живых после взрыва? Была ли с ними связь? Вопросов много. И мы нашли ответы на все. «Говорили, чтобы не давать повода к войне»: почему 20 лет назад не спасли экипаж «Курска» (слушать)

6 место. Теракты, крушения самолетов, обвал рубля, взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС... Этот месяц для нашей страны всегда выдается непростым. Черный август. Будет ли последний летний месяц страшным в этом году (слушать)

7 место. Взрыв склада с селитрой невиданной силы, который разрушил порт Бейрута и прилегающие дома, видели на фото и видео наверное все. Но где этот самый Бейрут находится и что это за место такое, мало кто знает. А место-то оказывается очень знаковое и знаменитое. Врата Востока: почему у Ливана всё время возникают проблемы (слушать)

8 место. Одно лечим, другое не калечим: как вовремя обнаружить рак и правильно его лечить, Радио «Комсомольская правда» рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн (слушать)

9 место. Когда мы в редакции проходили этот тест, выяснилось, что двое довольно молодых сотрудником мыслят как пенсионеры. Это было очень неожиданно. 5 признаков наступающей старости: пройдите тест и начинайте сражаться за молодость! (слушать)

10 место. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Пока мы ждём начала прививочной кампании, риск подхватить инфекцию всё равно остается и довольно высокий. Поэтому мы поговорили с профессором Светланой Калинченко, как привести иммунитет в порядок, чтобы перенести коронавирус легко (слушать)