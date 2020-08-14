Вирусологи спорят, стоит ли прививаться от коронавируса в числе первых

Cейчас готовится третья фаза испытания вакцины на тысячах добровольцев, которые будут разделены на две группы: контрольную и опытную Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Электронное приложение «Справочник врача» провело опрос российских врачей, готовы ли они привиться от коронавируса новой вакциной, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее зарегистрировал Минздрав в этот вторник

Согласно опросу, результаты которого приводит РБК, большинство врачей не готовы в ближайшее время прививаться от COVID-19 (52% из более 3000 респондентов). Причина, по которой медики сомневаются в вакцине, – отсутствие достаточных данных о ее эффективности. Готовы к добровольной вакцинации 24,5% участников опроса.

Мы попросили прокомментировать результаты опроса вирусолога того самого НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна.

Эксперт обратил внимание на то, что ученым действительно еще предстоит убедиться, что вакцина эпидемиологически эффективна, то есть, что она защищает от инфекции и таким образом снижает количество смертей.

- Это еще предмет для исследования, поэтому я не вижу ничего страшного в том, если не все врачи проиммунизируются прямо сейчас, - сказал Анатолий Альтштейн. - Вакцина действительно нуждается в дополнительном изучении, в так называемой третьей фазе исследований. Препарат начинают применять уже сейчас только потому, что мы находимся в условиях эпидемии. Поэтому допустимы определенные послабления. Но я думаю, что до конца этого года станет ясно, насколько безопасно и целесообразно ее применять.

Ученый пояснил, что сейчас готовится третья фаза испытания вакцины на тысячах добровольцев, которые будут разделены на две группы: контрольную и опытную. Добровольцы будут обеспечены соответствующей страховкой и денежным вознаграждением.

- Вы знаете, китайцы ведь тоже работают похожим образом. Они в июне после прохождения двух фаз испытаний зарегистрировали свою вакцину. Очень возможно, что они уже применяют ее без прохождения третей фазы, - рассказал Анатолий Альтштейн. - Больших опасений с точки зрения безопасности наша вакцина не вызывает. По крайней мере, такое впечатление создается после того, как вакцина прошла испытания на малом количестве людей. Никто из тех людей, которые к настоящему времени вакцину получили, не пострадал. А вот эффективна ли она, то есть защищает ли от заражения новой коронавирусной инфекцией, это, конечно, надо проверять и именно это и покажут испытания вакцины на большой группе людей.

- К тому же я думаю, что такого количества вакцины, чтобы она была доступна сотням тысяч людей прямо сейчас, еще нет. Производство вакцины будет нарабатываться и выйдет на большие объемы, скорее всего, только к новому году. Теперешних объемов будет достаточно для тех врачей, которые захотят ее получить, - рассказал в интервью «КП» Анатолий Альтштейн. - Мое мнение заключается в том, что у нас в стране обязательно найдется достаточно медиков, которые осознают, что вакцинация необходима, которые доверяют специалистам и которые добровольно пойдут на это. Остальные, глядя на них и если все действительно будет в порядке, тоже успокоятся и захотят вакцинироваться. Постепенно число желающих будет нарастать, что будет соответствовать и постепенному увеличению производства вакцины.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург резче прокомментировал агентству ТАСС результаты опроса врачей.

В интервью агентству Александр Гинцбург сказал, что есть только две альтернативы избежать заболевания COVID-19: или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает продолжительной защиты, или привиться.

- Тяжелая форма с большой вероятностью даст последствия на всю оставшуюся жизнь, а в определенном числе случаев больные умирают. Поэтому есть выбор: отказаться от вакцинации и идти по такому пути или же вакцинироваться, - считает Александр Гинцбург.

Заместитель Министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram канале так прокомментировал недоверие многих врачей, поучаствовавших в опросе, к вакцине.

- Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения – это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий. Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины. Министерство с вниманием относится к любой информации, поступающей от наших коллег-медиков. Эта информация также не станет исключением.

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