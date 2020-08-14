Политолог о ситуации в Белоруссии: Кто протянет руку помощи Батьке? Может, и нам придется еще

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с правительством. Фото: EAST NEWS

Александр Лукашенко заявил, что, если Минский тракторный или Минский автозаводы забастуют на два-три дня, то «россияне и канадцы перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что хотят поставить». И добавил: «А завтра немцы придут с американцами. Все борются за эти рынки, чтобы втюхать какой-то трактор».

Почему Лукашенко назвал трех «западных конкурентов» и Россию, но ни словом не упомянул игроков этого же рынка - например, Китай и Польшу с Украиной?

«КП» обратилась за разъяснением к заместителю директора института стран СНГ Владимиру Жарихину.

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лукашенко заявил, что забастовки в его стране выгодны России с Германией и США с Канадой, умолчав про Китай с Турцией и Британию с Польшей — он так провел черту?

- Он ее не сегодня провел. Что отчасти свидетельствует о потере ориентиров. В данном случае речь не о политических, а экономических преференциях, в которых Россия все больше ему отказывает, не желая дальше на односторонних невыгодных условиях субсидировать белорусскую экономику. Лукашенко почему-то считает, что Китай на это пойдет. Но Китай нигде в мире субсидированием чужой экономики не занимается. Он кредитует деньгами своих банков свои же проекты со своими рабочими за рубежом.

- Украина — не конкурент белорусскому машиностроению или агропрому, потому ее нет в «списках обвиняемых» от Батьки?

- На каком рынке «не конкурент»? На российском —точно давно не конкурент. А в Западной Европе одинаково не нужны ни украинская, ни белорусская картошка или пшеница. А тем более, не нужны их трактора и комбайны. Экономически Минск и Киев не конкуренты, а вот политическая поддержка украинцев для Лукашенко важна.

- Александр Григорьевич как бы походя пнул ближайшего союзника, тем самым перейдя красную линию?

- Он не одну красную линию преодолел уже. Уже целую площадь из таких красных линий перешел. Но для Лукашенко начался грозный процесс, грозящий отлучением от власти, И ему сейчас любые союзники хороши из тех, кого он еще не предавал и не подставлял. Например, те же турки или даже поляки. Внутри его команды, как кажется, начало возникать понимание, что сохранить власть можно скорее без Батьки, чем с ним.

- Москва теперь руку помощи белорусскому лидеру вряд ли протянет?

- Может возникнуть ситуация, что придется еще...

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