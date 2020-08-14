Защитили от пожара: в жилых домах запретили продавать мебель

Некоторым магазинам придется переезжать из жилых домов. Но не всем. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 14 августа вступили в силу изменения в правила противопожарной защиты зданий. Узковедомственный, вроде бы, документ наделал немало шуму. Причина — расширяется перечень торговых предприятий, которые не могут располагаться в многоквартирных жилых домах. Мало того, эти ограничения должны учитываться не только при проектировании зданий (так было раньше), но и при их эксплуатации. То есть получается, как объясняют юристы, что не вписывающиеся в обновленные правила магазины стали незаконными уже с сегодняшнего дня.

КТО ПОПАЛ ПОД РАЗДАЧУ

Некоторые издания уже поспешили сообщить, что закрыться придется чуть ли не всем непродовольственным магазинам, которые находятся на первых этажах домов — включая совсем невинные парфюмерию и косметику. Не все так плохо. Под раздачу, как следует из правил, в частности, попадают:

-магазины мебели, автозапчастей, автомобильных масел и шин,

-магазины по продаже синтетических ковров (но их можно пристраивать к глухим стенам),

-торговля горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями — за исключением лекарственной, пищевой и парфюмерно- косметической продукции в мелкой расфасовке (девушки, выдыхаем — на косметику и парфюм никто не покушается; аптеки тоже не трогают),

-магазины, специализирующиеся на торговле стройматериалами, бытовой химией и пиротехникой,

-предприятия по продаже пороха, патронов и т. п.,

-предприятия бытового обслуживания, где применяются легковоспламеняющиеся вещества (исключение — для парикмахерских, косметических салонов, мастерских по ремонту часов площадью до 300 кв.м.),

-прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания).

Медам придется съехать из жилых домов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗА ТАБУРЕТКОЙ — ТОЛЬКО В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР?

Как объяснили «КП» эксперты, наиболее ощутимо пострадают в этой истории мебельные магазины. В отношении торговли автозапчастями, бытовой химией и т. п. определенные ограничения уже существовали в прежних правилах. А вот мебель к ответу за угрозу пожара в наших домах до сих пор еще не призывали — и таких магазинов довольно много. Тут надо понимать, что многоквартирные дома — это не только современные многоэтажки в спальных районах, довольно большое число мебельных находится на первых этажах домов в центральной части городов.

Сами мебельщики новшества комментируют… ээээ… не совсем цензурно. Справедливости ради отметим, что поправки были приняты еще 14 февраля — с тем, что они вступят в силу через полгода, 14 августа. Но все мы помним, что это были за полгода для бизнеса.

-Мы три месяца не работали, а теперь еще и это, - рассказал владелец небольшого подмосковного мебельного магазина (пожелавший сохранить инкогнито). - Главный вопрос — дадут ли хотя бы время, чтобы куда-то переехать или закрыть бизнес. Найти другое, «правильное», помещение быстро сейчас проблематично — владельцы торговых центров в честь коронавируса еще и ставки аренды подняли.