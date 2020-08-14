ОАЭ стали третьей арабской страной, признавшей Израиль

Текст договора был согласован при участии президент США Дональда Трампа, а церемония подписания пройдет в Вашингтоне Фото: EAST NEWS

Правительства Государства Израиль и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о подписании договора о нормализации отношений.

Таким образом, ОАЭ стала третьей арабской страной (после Иордании и Египта), которая признала Израиль и установит с ним дипломатические отношения.

Текст договора был согласован при участии президент США Дональда Трампа, а церемония подписания пройдет в Вашингтоне.

Пока лидеры всех трех стран делают противоречивые заявления по одному из самых главных обязательств договора: откажется ли Израиль от аннексии палестинских территорий. Трамп заявил, что этот вопрос снят с повестки дня, израильский премьер говорит всего лишь об отсрочке.

Договор вызвал неоднозначную реакцию, в первую очередь, в исламском мире. Тегеран назвал соглашение «опасным и противозаконным», в Анкаре заявили, что «история не простит Эмиратам этой сделки».

Востоковед, главный редактор портала Oriental Express Михаэль Бородкин: «Это соглашение стало логичным продолжением неофициального сотрудничества между Иерусалимом и Абу-Даби, которое до сих пор относилось, в основном, к области оборонки. В то же время, нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ невозможно переоценить по целому ряду причин, начиная с того, что за этот мирный договор Израиль чуть ли не впервые не заплатил какими-то серьезными уступками, территориальными или другими, и заканчивая торгово-экономическим потенциалом двусторонних связей».

Россия поддерживает партнерство и контакты со всеми сторонами ближневосточного противостояния. И все же договоренности между Израилем и ОАЭ – это позитивный шаг для разрядки напряженности в регионе. Почему посредником выступила США, а не Россия?

Политолог Евгений Бень: «Следует исходить из того, что для Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии, США – давний, устоявшийся партнер. Происходящие события не говорят, что отношения России с Израилем и арабским миром осложнятся. Иран, Саудовская Аравия и Израиль - по-прежнему стратегические партнеры России».