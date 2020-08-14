Парень перенес рак крови и полностью изменил свою жизнь: «Хочу отучиться на медбрата и помогать пациентам»

Степан перенес рак крови и полностью изменил свою жизнь Фото: Из личного архива

Степан услышал слово лейкоз в 22 года. Он только окончил колледж по специальности столяр и собирался посвятить этому свою жизнь. Любимая профессия, друзья и мотоцикл – из этого состояла жизнь Степана, пока он не попал в аварию. Конечно, как любой молодой парень, он подумал – ерунда. Но нога болела, лимфоузел увеличивался, и врачи сделали пункцию, а потом объявили диагноз: лейкоз.

«Почему со мной?»

Диагноз сына родители восприняли стойко. Мама Степана сама пережила рак щитовидной железы и на собственном опыте знала – слезы не помогут. Как признается Степан, в первый день на него накатило отчаяние: «Ну почему это случилось со мной?!». Но потом он собрался и решил: совсем скоро он выздоровеет и вернется домой, а главное – к станку и любимой работе с деревом.

В начале августа Степана госпитализировали в НМИЦ Гематологии и начались бесчисленные курсы химиотерапии. Травма от падения позволила вовремя выявить заболевание и не запустить его. Это придавало уверенности в том, что лечение пройдет успешно.

Степан услышал слово лейкоз в 22 года Фото: Из личного архива

«Все не по плану»

Курсы химиотерапии шли один за другим. Все надеялись, что вскоре рак будет побежден. Однако, через три месяца врачам пришлось признать: без трансплантации костного мозга все лечение окажется бесполезным.

Сначала решили, что можно сделать пересадку собственных стволовых клеток, но по результатам анализов выяснилось, что у Степана есть сломанный ген, который передался от родителей. Это значило, что пересадка собственных клеток противопоказана.

Все пошло не по плану. Сложности сыпались одна за другой. Убедившись, что нужен неродственный донор, семья столкнулась с острой необходимостью в деньгах. К счастью, финансовую поддержку им оказал Фонд борьбы с лейкемией – начались поиски в российском регистре.

«Один, два, три»

Врачи сообщили, что донор найден. Это было настоящее чудо – в России, да еще и так быстро, нашелся человек, который мог спасти жизнь Степану. Парень начал внутренне готовиться, но случилось то, чего не ожидал никто – донор отказался помогать. Почему – никто не знает, да и важно ли это? Шанс, который, казалось, уже в руках, испарился.

Опускать руки было нельзя. Поиск продолжили. На удивление в базе нашелся еще один донор, женщина, которая идеально подходила Степану. Неудачный первый опыт заставил семью Степана не радоваться раньше времени. Вдруг снова поступит отказ? Но этого не случилось! Девушка радостно отозвалась на запрос и была счастлива, что может спасти чью-то жизнь. Но она оказалась беременна, а значит – не могла проходить необходимые процедуры для того, чтобы Степану могли пересадить ее стволовые клетки.

Пришлось снова запускать поиск. Донора нашли в Санкт-Петербурге – девушку, старше Степана всего лишь на семь лет. Скрестив пальцы, все ждали от нее ответа, потом ждали ее результатов анализов и, наконец, все было готово к трансплантации.

«Совсем новая жизнь»

В августе 2018 года Степана перевели на другой этаж и провели трансплантацию костного мозга. Его маме пришлось лежать с ним – он не мог вставать, не мог двигаться, его мучила головная боль и высокая температура. Но, несмотря на это все, он знал – еще немного и он поедет домой.

Госпитализация затянулась. Степан лежал в изолированном боксе и восстанавливался очень долго. Дольше, чем другие пациенты. Когда ему становилось легче, и он переставал нуждаться в помощи мамы, то отпускал ее домой – отдохнуть. И вот его выписали. Казалось, что вот-вот, и можно будет вернуться к привычной жизни. Но нет, после возвращения домой Степану пришлось еще много месяцев провести в заточении – организм восстанавливался медленно, и нужно было беречь себя. К сожалению, работать столяром врачи ему запретили. Пересадка костного мозга – это «перезапуск» организма. Стружка, пыль, лаки – все это для организма Степана может оказаться смертельным.

Степан услышал слово лейкоз в 22 года Фото: Из личного архива

Сейчас Степан уже встречается с друзьями, и даже катается на мопеде. Правда, делает это очень аккуратно, да и у друзей сто раз спросит – не простужены ли? О болезни своей вспоминает со смехом. Сейчас Стёпе 25 лет и ему придется выбирать новую профессию. «Хочу отучиться на медбрата и работать в Институте Гематологии, где лечился сам. Пациентам страшно, они боятся, а я смогу их поддержать – вот я, вылечился и живой. Я смогу их подбадривать и им будет гораздо лучше», - говорит Степа.

Вместо заключения

Степан выздоровел в том числе потому, что Фонду борьбы с лейкемией удавалось быстро собрать деньги на поиск доноров. Сейчас помощь нужна 36 летней Лиде Воронцовой из Ивантеевки. Для нее нет донора в российском регистре, но есть шанс найти в зарубежном. Помочь Лиде можно тут.