Ростех представил новый 18-ти зарядный пистолет "Полоз"

Самозарядный пистолет «Полоз». Фото: rostec.ru

В ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех представил новый 9х19-мм самозарядный компактный пистолет "Полоз". В сообщении говорится, что пистолет предназначен для скрытого ношения оперативными сотрудниками МВД и Росгвардии.

"Полоз" предназначен для стрельбы на расстояние до 50 метров. Пистолет сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +50 °С. Для стрельбы применяются 9х19-мм пистолетные патроны федеральных органов и патроны 9х19 мм с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина – 15 или 18 патронов. Ресурс оружия – не менее 10 тысяч выстрелов", - говорится в техническом описании.

Также официальные лица "Ростеха" заявили, что "компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может использоваться как оружие для скрытого ношения".

Однако в ролике, который сопровождает сообщение указано, что "Полоз" весит без патронов 0,730 кг., а его длина 180 мм.

Сравнивать "Полоз" с 5,45 мм пистолетом ПСМ, который действительно был выпущен для скрытого ношения мы не будем. Он был меньшего калибра и при длине 155 мм весил без патронов всего 0,460 кг.

Сравним 9 мм "Полоз" с характеристиками 9 мм пистолета Макарова, который при длине 161 мм весит без патронов 0,730 кг.

Выходит, что дедушка Макаров намного компактнее, да и весит также. Вот только патронов у него в обойме меньше.

Главное отличие "Полоза" от 8-ми зарядного Макарова в том, что за счет облегченной полимерными материалами конструкции он получил обойму на 18 патронов. Этим он приблизился к новому армейскому пистолету "Удав", который и не претендовал на компактность: при длине 206 мм он весит без патронов 0,780 кг.

Широкой общественности "Полоз" обещали показать на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".