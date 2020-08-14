Звезды запланировали свадьбы после пандемии: когда женятся Никита Ефремов, Илья Авербух и Дмитрий Шепелев

Никита Ефремов с невестой живет в квартире, которую подарил его отец Фото: Instagram.com

Большинство звезд отложили свадьбы из-за пандемии: одни решили лишний раз не рисковать здоровьем близких, другие просто обрадовались возможностью еще немного пожить в гражданском браке. И только экс-жена знаменитого режиссера Светлана Бондарчук в эти выходные будет гулять по полной программе: экс-главред глянцевого журнала выходит замуж за дизайнера Сергея Харченко. Рассказываем чьи свадьбы мы ждем только в 2021 году.

Никита Ефремов и Мария Ивакова

Звезда «Орла и решки» Мария Ивакова поймала букет невесты на свадьбе сестры, а актер Никита Ефремов отвоевал бутоньерку жениха на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Ивакова после торжества подруги Тодоренко в Италии не сдержалась и описала свадьбу мечты: «Пляж, костры, гитары и близкие друзья, танцующие босиком…»

32-летний Никита Ефремов не прочь жениться на 34-летней Марии Иваковой. Живут гражданским браком два года душа в душу: и в походе, и на матче «Спартака» - Мария везде рядом с гражданским мужем. Торжество начали планировать за границей, но случилась пандемия… Теперь трагедия в семье жениха – его отец совершил смертельное ДТП. Поэтому пока молодые думают о походе в загс и торжестве после пандемии – летом 2021 года.

Ивакова уже была замужем за весьма состоятельным мужчиной (совладельцем крупного строительного холдинга), а Ефремов ходил в загс с коллегой-артисткой. В первых своих браках и Маша, и Никита прожили по году. На первую свадьбу отец жениха Михаил Ефремов подарил сыну квартиру, где теперь Никита и проживает с нынешней избранницей Марией. Первую пышную свадьбу сына полностью оплачивал Михаил Ефремов. Теперь Никите на помощь родителя рассчитывать не приходится. Платье, Ивакова, кстати, хочет простое – «с открытой спиной и кружавчиками». Никита Ефремов теперь и сам неплохо зарабатывает – востребованный актер в кино, и театре. Ну а Ивакову считает своей судьбой: мол, повезло очень.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Колечко с бриллиантом на безымянном пальце актрисы Елизаветы Арзамасовой подтверждает, что свадьба не за горами. Не случайно 46-летний продюсер, бизнесмен и хореограф Илья Авербух и его 25-летняя избранница Лиза Арзамасова наконец-то решили рассекретить свой роман. Дружеские отношения переросли в романтические около двух лет назад – говорят в окружении продюсера ледовых шоу, приглашений на свадьбу пока никто не получал. По прогнозам коллег раньше 2021 года пышного торжества не будет.

Король льда Илья Авербух больше не завидный холостяк — его сердце растопила Лиза. Арзамасова уже сказала «да». Фото: Instagram.com

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

В сентябре у 37-летнего телеведущего дебют – он впервые будет вести семейное развлекательное шоу с участием звезд c детьми под названием «Ты как я». А вот перемен в личной жизни в этом году у звезды экрана не случится – еще зимой некоторые СМИ сообщили о скорой свадьбе Шепелева, на самом деле все не совсем так.

Дмитрий Шепелев и его гражданская жена дизайнер, архитектор Екатерина Тулупова вместе с 2018 года. Они почти ровесники, как и их дети от первых браков. Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске не успели сыграть свадьбу – помешала болезнь певицы. А вот Тулупова была официально замужем за бизнесменом, ее дочь и Платон Шепелев теперь большие друзья. Ребята ходили в один детсад, где и подружились, а их родители были знакомы, но присмотрелись друг к другу после того, как их пара совпала в приложении для знакомств Tinder. Гражданская жена Шепелева женщина мудрая, поэтому на походе в загс не настаивает. Дмитрий не скрывает, что мечтает о втором ребенке. По словам знакомых пары, в загс Шепелев и Тулупова соберутся, когда сбудется теперь уже и общая мечта. При этом Дмитрий Шепелев подчеркивает, что гражданская жена не заменила Платону маму: «В этой ситуация я и мама, и папа».

Шепелев и Тулупова недавно справили новоселье. Их дети учатся в одной «английской» школе. Фото: Instagram.com

Кэти Топурия и Лев Деньгов

33-летняя Кети Топурия с нынешним избранником 35-летним дипломатом Львом познакомилась на вечеринке. Жених с говорящей фамилией Деньгов обеспечивает певице красивую жизнь – отдых на дорогих курортах, подарки. Кети познакомилась с сыном и дочкой Льва от предыдущих отношений, а он подружился с единственной дочерью звезды. Свадьба пары перенеслась из-за пандемии на будущий год.

Кети Топурия счастлива со Львом. Фото: Instagram.com

Анна Седокова и Янис Тимма

37-летняя певица Анна Седокова и 28-летний баскетболист Янис Тимма решили пожениться в 2021 году. Анна хочет пышную свадьбу, поэтому прислушалась к советам и намечает торжество на тот период, когда по прогнозам будут сняты карантинные ограничения. В шоу-бизнесе прогнозируют начало «послекарантинной эры» весной 2021 года.

Певица и спортсмен живут гражданским браком уже больше года. У Седоковой трое детей от трех предыдущих отношений, у Яниса есть маленький сын от первой жены. Живут пока в съемной столичной квартире с двумя детьми Анны, а в новой ипотечной квартире полным ходом идет ремонт. В июле Янис подарил Анне кольцо из белого золота с россыпью бриллиантов и сделал предложение руки и сердца на арендованной яхте. Седокова уже публично дала избранники клятву любви и верности, сообщив, что первый раз узнала настоящую любовь: «Обещаю стать самой лучшей женой для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям…»

Жених у Анны небедный – у игрока сборной Латвии контракт с баскетбольным клубом «Химки» истекает через год. По слухам баскетболист может зарабатывать около миллиона долларов. Так что свадьба будет красивой.