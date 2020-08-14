Врио главы Архангельска заранее извинился перед Путиным за резкость

Президент РФ Путин провел встречу с врио губернатора Архангельской области Цыбульским. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Доклад врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского президенту о ситуации в регионе получился пронзительным. Обычно главы регионов стараются рассказывать об успехах, но Цыбульскому, как человеку новому, не было смысла приукрашивать действительность.

- Я даже здесь прошу прощения за, может, излишнюю эмоциональность, но у меня вызвал определённое недоумение, - заранее извинился врио губернатора перед Владимиром Путиным. - У нас массово происходит такое явление, как сход старого, ветхого, аварийного деревянного фонда со свай. Это фактически одномоментно делает непригодными для жизни целые дома. За прошлый год таких домов сошло пять, в этом году за полгода уже пять сошло и ещё шесть – мы фиксируем подвижки, это те дома, которые могут в ближайшее время также стать непригодными.

Проверки жилого деревянного фонда в Архангельске выявили 121 дом, который в любой момент может выйти из строя.

- Эта ситуация не менее страшная, чем подтопление или пожар, - заявил Цыбульский. - Потому что фактически до трёх тысяч людей в этих 120 домах могут у нас оказаться на улице, и у нас сегодня нет возможности в рамках программы и нацпроекта переселить их в новое жильё.

Глава государства согласился дать поручение минстрою выделить деньги на решение проблемы. Но впереди его ждал рассказ о состоянии дорог в Архангельской области.

- Я скажу вам, что это состояние далеко от идеального, это если быть максимально дипломатичным, - аккуратно сформулировал Цыбульский. - У нас сегодня 83,1 процента автомобильных дорог регионального значения находятся в ненормативном состоянии, муниципальные дороги – 96 процентов являются ненормативными.

Самая большая проблема со 160 километровой дорогой до города Онега.

- 115 километров этой дороги находятся в абсолютно ненормативном состоянии. Я лично по ней ездил и скажу вам, что в период осадков или межсезонье это практически отрезанная от Архангельска территория, - не стал скрывать врио губернатора. - Одновременно эта дорога связала бы Архангельскую область с Мурманском, сократив на 500 километров путь. Это было бы первым этапом строительства дороги для соединения с Карелией. И если брать ещё и в международной перспективе, это был бы выход на Финляндию. Довольно большая сумма нам нужна - 5,7 миллиарда рублей.

- Хорошо, - согласился Путин. - Вам же не сразу нужны все эти пять миллиардов?

- В реальности, я думаю, это четыре-пять лет, - ответил губернатор.

- Такое поручение минтрансу будет дано, а вы с ними проработаете детали, пообещал президент.