Пилоты Росгвардии исполнили мечту мальчика с ДЦП

Сбылась мечта Ярослава Ефремова полетать на вертолете. Предоставлено пресс-службой Росгвардии

За день до своего 7-го дня рождения и накануне Дня воздушного флота России сбылась мечта Ярослава Ефремова. Ему казалось, что она неосуществима: мальчик болен детским церебральным параличом.

- О том, что Ярослав мечтает стать военным летчиком узнало командования иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии. Вместе с друзьями Егором и Александрой Ярослава пригласили на специально подготовленную для него экскурсию, - рассказал "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ярослав Ефремов с семьей на аэродроме. Предоставлено пресс-службой Росгвардии

На стоянке военной техники школьников встретил командир авиационной эскадрильи Росгвардии подполковник Алексей Алехин и офицеры части - действующие пилоты. Юному гостю рассказали о службе в Росгвардии, ежедневных задачах, выполняемых пилотами, штурманами и техниками воинской части, познакомили с авиационной техникой – вертолетами МИ-8 и, конечно же, пригласили в кабину вертолета, где Ярослав смог посидеть за штурвалом и почувствовать себя настоящим пилотом. Затем летчики Росгвардии пересадили Ярослава в пассажирскую кабину и запустили двигатели.

Ярослав мечтает стать военным летчиком. Предоставлено пресс-службой Росгвардии

Поздравить именинника также прибыли и сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области. Они организовали для гостей выставку вооружения, а также прокатили Ярослава на бронеавтомобиле "Тигр".

Командир авиационной эскадрильи Росгвардии подполковник Алексей Алехин пожал Ярославу руку и пожелал ему никогда не сдаваться, твердо верить в свою мечту, идти к ней во что бы то ни стало. Офицер подарил мальчику модель боевого вертолета, которым может управлять.

Командир авиационной эскадрильи Росгвардии подполковник Алексей Алехин и Ярослав. Предоставлено пресс-службой Росгвардии

Ярослав поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником – Днем Воздушного Флота России, который будет праздноваться 16 августа, от всей души поблагодарил росгвардейцев за оказанный ему радушный прием и признался, что этот день он запомнит на всю жизнь.