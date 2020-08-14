Мемориал «летающей лаборатории» Ту-104АК открыт при содействии основателя Фонда развития регионов России «+7» Тимофея Кургина

Фото: Олёна Дроздова

Занял свое место

В мемориальном комплексе Звездного городка пополнение: территорию украсил макет самолета Ту-104АК. Экспонат расположился в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина.

Речь идет не об обычном летательном аппарате гражданской или даже военной авиации — самолеты этой серии были настоящими воздушными лабораториями. Они использовались для тренировки космонавтов работе в условиях невесомости. В распоряжении Центра подготовки было три таких самолета, или, как их называют, «борта». Один из них, носивший номер 48, и занял теперь свое место в Звездном городке.

Космонавты использовали «борт № 48» для отработки навыков до конца 1970-х годов. После списания самолет был выставлен на стоянке ЦПК на аэродроме Чкаловский под открытым небом. Но и в таком неподвижном виде самолетам требуется модернизация. Поэтому борт забрали на реставрацию, благодаря чему он стал полноценным выставочным экспонатом, достойным занять почетное место в мемориальном комплексе ЦПК.

Историческую значимость уникального самолета Ту-104 отметил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов: «Это память о тех, кто делал первые шаги в космос, это история нашей советско-российской космонавтики, история первого отряда, который начинал непростой путь покорения космического пространства».

Начальник Центра уверен, что самолет, установленный в качестве экспоната под открытым небом на территории ЦПК, сохранит воспоминания о легендарных людях, стоявших у истоков отечественной пилотируемой космонавтики, которые останутся примером для следующих поколений космонавтов и продолжателей великого дела.

В рамках проводимых работ самолет частично перебрали, отреставрировали, отремонтировали и восстановили отдельные элементы, а также покрасили в соответствии с тем, как воздушная лаборатория выглядела изначально.

Реставрация самолета прошла при поддержке Фонда развития регионов России «+7». Эта благотворительная организация работает по самым разным направлениям: поддерживает спортивные и волонтерские проекты, предоставляет адресную помощь, заботится об окружающей среде и городской инфраструктуре, организует молодежные образовательные мероприятия. Участие в «космической» истории стало для фонда первым проектом в этой сфере.

Основатель и председатель попечительского совета фонда «+7» Тимофей Кургин рассказывает: «Я бы с удовольствием привез сюда своих сыновей, чтобы они посмотрели, чтобы связь поколений была восстановлена. Чтобы наши мальчишки знали, что Россия, СССР — самая большая страна в мире, которая побеждала в войнах, совершила рывок в космос и дала человечеству таких выдающихся личностей, как Юрий Алексеевич Гагарин, именем которого назван Центр подготовки космонавтов».

Уникальный тренажер

История самолетов серии Ту-104АК началась в начале 60-х годов прошлого века. Тогда опытно-конструкторское бюро Туполева откликнулось на требование времени: для развития космической программы СССР требовалось создать подходящий тренажер, способный подготовить людей к работе в условиях невесомости. К решению задачи подошли с должным размахом, предложив отрабатывать навыки непосредственно в небе. За основу был принят самолет Ту-104, использовавшийся в гражданской авиации и прошедший затем всю необходимую модернизацию для превращения в воздушный тренажер. Невесомость здесь создавалась благодаря переходу в режим пикирования в определенные моменты полета.

Все это позволяло отрабатывать в небе координацию и перемещение, прием пищи, выполнение самых разных работ и даже симулировать выход в открытый космос — для этого в салоне Ту-104АК был установлен космический корабль «Восход». Знаменитые космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов повторяли процедуру выхода из него и возвращения бессчетное число раз, пока не отточили навыки до совершенства — в итоге они вошли в историю как первые люди, вышедшие в открытый космос.

Еще одним упражнением была стыковка. В салоне самолета установили деревянные макеты двух кораблей «Союз». Космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов раз за разом с помощью поручней и фиксирующего карабина на руках отрабатывали штатный переход из «пассивного» в «активный» корабль в условиях невесомости.

На таких «бортах» в качестве инструктора шесть раз летал и первый человек, побывавший в космосе, — наш соотечественник Юрий Гагарин. Прошедшие весь курс космонавты после возвращения на Землю признавались, что реальный опыт работы за пределами земной атмосферы действительно был практически таким же, как и на борту самолета-тренажера. Неудивительно, что со временем такие тренировки стали обязательной частью программы подготовки советских космонавтов.

Впрочем, на Ту-104АК тренировались не только люди. Здесь испытывался и первый советский луноход. Для этого в летающую лабораторию насыпали «лунной пыли» и привели гравитацию в соответствие с лунной — 0,16 от земной. Таким образом, свои первые шаги за пределами Земли аппарат сделал не на спутнике нашей планеты, а в этом самолете.