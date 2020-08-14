Записки киевлянки: Украина пустая — старики помирают, а молодежь — в Европе на заработках

Украина пустая — старики помирают, а молодежь — в Европе на заработках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАЛОГ НА ОТПУСК И КРЫМ НА ЗАМКЕ

На днях в маршрутке увидела женщину без маски, очень такую стильную, с хорошим загаром, модную такую. И мне стало любопытно: почему это мы в такое пекло мучаемся в масках, а женщина - нет.

Попутчица искренне ответила, что прилетела из Албании, где провела всего 10 дней, а за время отпуска ей пришлось сдавать дважды тест за 1700 гривен (около 4,5 тыс. руб.), как перед вылетом, так и по возвращении в Киев. Оба раза тест был отрицательным, что позволяет ей быть без маски.

- А почему так дорого? Ведь в апреле сдать тест на коронавирус стоило 800 гривен?

- Вы правы. Это кто-то специально наживается на этом деле. Мы такой налог все заплатили на отпуск: за семью из трех человек вышло накладно.

Но без маски, конечно, это она зря. Украина бьет антирекорды по коронавирусу, где стремительно растет число заболевших, а и в столице Украины особенно. Киев полнится слухами, что осенью карантин ужесточат и могут снова закрыть метро.

В столице – жаркий и щедрый август, развернулись сельхозярмарки.

Однако, цены на овощи – высоки. Помидоры – от 30 гривен до 50 за килограмм (75-140 руб), огурцы - 30 гривен (75-80 руб), картошка – 15 гривен (35-40 руб), а фрукты от 20 гривен за сливы до 45 за хорошие персики, малина и вовсе - 75 гривен (200-250 руб.).

На прошлой неделе, на одной из таких, уютно расположившейся в глубине старых домов еще сталинской постройки в центре города пришлось побывать. За прилавками стоят продавцы, услужливо говорящие с русскоязычными киевлянами (чаще всего пожилыми людьми) на мове с характерным западенским акцентом. В толпе мелькнули знакомые женщины-врачи, с которыми когда-то вместе работали. Бывшие коллеги заметно постарели, но не потеряли прежней элегантности, были в стильных брючках, с хорошо уложенными волосами и соломенных шляпках, с тонкими пальчиками, унизанными колечками, которыми те указывали на фрукты и овощи.

Киевляне сетуют:лучше бы уж Порошенко оставался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слышалась хорошая русская речь, забавные шуточки, милые и безобидные, с неизменной поговоркой «враги не дождутся».

- Милочка, вы слышали, что Раисе Семеновне вчера стукнуло 90, и та еще неплохо соображает. Вот и мы с вами идем с ярмарки.

- Нет, дорогая рано нас хоронить еще, звучали их совсем не старые голоса.

И вдруг за моей спиной я отчетливо услышала разговор двух мужчин возраста примерно 45 плюс.

- Олег ну чего тут сидеть? Езжай в Севастополь. У тебя же там квартира, мать, одна и не молодеет, и ты тоже не пацан уже.

- Нет, уж буду здесь. Я - военный, у меня контракт.

- Все контракты рано или поздно заканчиваются.

- И что? Как ты представляешь теперь это? Россия нам сейчас - враг номер один, агрессор. Ты не понимаешь, что это все, конец. Невозможно, потому что невозможно никогда. Я не был там шесть лет, а мать оттуда не вытянешь теперь ни за что.

Они говорили громко и потом резко замолчали, потому что я прислушалась к разговору, а мужчины меня заметили...

В Крыму, как известно, отдыхает оппозиционный депутат Виктор Медведчук с супругой, что вызвало резкую критику действующих властей, закрывших все КПП на въезд и выезд в Крым, осложнив жизнь тысячам простых украинцев, оказавшихся в ловушке вместо отдыха.

Непонятно одно: сделано это было с целью насолить Медведчуку, или киевские власти хотят побольнее сделать крымчанам и простым украинцам, которые поехали на полуостров в разгар сезона?

ЛУЧШЕ БЫ ПОРОШЕНКО ОСТАЛСЯ?

- Если бы знать, что так будет, то лучше бы уж Порошенко оставался, - спустя год после победы Зеленского рассуждают киевляне.

Достаточно покататься в общественном транспорте и услышишь многое про власть от простых людей.

Один мужик громко обвинял в воровстве Кличко.

- А вы его за руку поймали?

- Так все знают, что он по схемам и откатам дает добро. Частный бизнес налоги "Слугам" (партия Зеленского, - ред.) платить не хочет, поэтому многие предпочитают мыть свинофермы в Польше.

- Почему свинофермы?

- А потому что в карантин на другую работу уже наших не берут. С двумя высшими образованиями работают обслугой в Италии, Португалии.

- Платить в Европе стали меньше в два раза, а все равно все туда ломятся. Уже 12 миллионов украинцев за границей. Нас скоро тут вообще не останется. Пожилые помрут от коронавируса, а молодые уедут, - уверен молодой напористый киевлянин. И он не одинок в своем мнении.

Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза.

"Вы там чьи - слуги? Вы не слышите никого. Вы что с людьми за год сделали? Мы будем требовать отставки парламента и президента досрочно. Хватит! Какие еще четыре года?, - возмущается оппозиционный депутат Наталья Королевская и поправляет латексные перчатки на запястьях.

Президентом Зеленским довольны все меньше граждан Незалежной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БОЛЬНИЦЫ ЗАКРЫТЫ, В НИХ ЖИВУТ БЕЖЕНЦЫ С ДОНБАССА

Пшеница уродилась хорошая в этом году. И наделы земли, которые селяне получили во владение, приносят вроде неплохой доход их владельцам. Но и налог на землю вырос в разы.

Жители сел продавать свои паи не спешат и уже заготавливают дрова на зиму, потому что газ снова дорожает. Украинцы же в целом, по-прежнему, против продажи земли, а, значит и против Зеленского, который закон о продаже продвигает.

Почти во всех крупных райцентрах закрылись больницы. В них теперь живут переселенцы с Донбасса, которых жители Киевской области очень не любят, если не сказать хуже.

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