РЖД открывает новые направления: куда поехать отдыхать в августе?

В июле запущены новые «Ласточки»: из Москву в Кострому и из Санкт-Петербурга в Старую Руссу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новые и возвращённые маршруты помогут привлечь туристов и найти хорошую работу

Железная дорога восстанавливается после паузы, вызванной пандемией. Растет и спрос на поездки. Так, пассажиры купили в июле более 5,7 млн электронных билетов на поезда дальнего следования. Это более чем в полтора раза больше, чем в июне. В расписание вернулись более 180 ранее отмененных маршрутов. Кроме того, на отдельных направлениях увеличивается периодичность курсирования поездов и добавляются новые.

22 августа возобновит движение поезд «Калининград – Адлер». Он будет курсировать раз в четыре дня. Для того, чтобы добраться до самого западного российского региона, нужно будет проехать по территории Белоруссии и Литвы. Это связано с некоторыми особенностями. Например, на заграничных станциях нельзя выходить. Кроме того, проезд через Литву разрешен только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Чтобы его получить, россиянам потребуется заранее заполнить электронную анкету на сайте Генконсульства Литвы в Калининграде, распечатать и подписать ее.

Появляются и новые поезда. Так, с 1 августа стало возможным без пересадок добраться из Анапы в Адлер и обратно, с 15 августа по Черноморскому побережью начал курсировать туристический поезд Туапсе – Сочи – Гагра. А 21 августа откроется скоростное сообщение между Санкт-Петербургом и Самарой. Сейчас для преодоления этого маршрута требуется 38 часов, а новые «Стрижи» будут «пролетать» его вдвое быстрее.

Также с июля уже действуют новые маршруты из Москвы через Ярославль до Костромы и из Санкт-Петербурга в Валдай и Старую Руссу. На скором электропоезде «Ласточка» из столицы до Ярославля можно теперь добраться за три часа. И если путь до Ярославля сократился на час, то Кострома стала ближе почти в два раза. Обычным поездом дорога занимает около шести часов, а на автомобиле из-за пробок – порой 7-8 часов.

Кострома уже готова к приему туристов: работают гостиницы, рестораны, музеи.

– У нас есть на что посмотреть, – сказал в день запуска первого поезда по новому маршруту губернатор области Сергей Ситников. – Уверен, поток туристов значительно вырастет, повысится и деловая активность костромского бизнеса.

Дополнительно между Ярославлем и Костромой с 31 июля запущены «Ласточки» выходного дня. Они курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям, и также будут перевозить пассажиров 3 и 4 ноября, накануне и в День народного единства.

А скоростные «Ласточки», курсирующие из Санкт-Петербурга на Валдай и в Старую Руссу, позволят питерцам активнее осваивать соседнюю область, а новгородцам – чаще знакомиться с красотами «северной столицы». Да и тем, кто работает в граде Петровом, а живет на новгородчине, проще станет ездить на выходные домой.

– Мы видим восстановление спроса на поездки железнодорожным транспортом и большой интерес наших граждан к внутреннему туризму, – отметил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Кстати, на новые «Ласточки» предусмотрены скидки. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена билета будет снижена на 30%. А скоростные электропоезда, идущие в Кострому, также порадуют пассажиров тарифом «Больше пространства». Он позволяет одному человеку купить билет на два смежных кресла, при этом стоимость второго места будет снижена наполовину. А для пассажиров-именинников в этих электропоездах предусмотрен тариф «День рождения». Он дает возможность купить билеты со скидкой 30%, причем не только себе, но и еще троим друзьям, если приобрести билеты сразу.

«Вряд ли найдется в мире еще страна с такими интересными железнодорожными маршрутами»

– Роль железнодорожного транспорта в развитии внутреннего туризма трудно переоценить, – прокомментировал «КП» развитие железнодорожной сети директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. – Вряд ли найдется в мире еще какая-то страна, где железная дорога охватывает разные части света, географические зоны, разные этнические группы населения, разные кухни. Путешествие по ней – очень увлекательно. Есть и чисто туристические поезда – человек покупает тур, и получает в одном блоке и путешествие, и экскурсии, и интересное времяпрепровождение, пока переезжаешь из одного города в другой – дискотеки, вечера. Если говорить о направлениях, то очень много интересного – и наши древние города, те же Кострома и Ярославль, куда недавно открыли скоростные маршруты. И популярные даже сейчас, летом, русский север, маршруты севернее Мурманска, и относительно прохладное побережье Балтийского моря, Калининградская область. В принципе в любом субъекте федерации найдутся туристические объекты мирового уровня. Уже несколько лет РЖД успешно развивает и маршруты, и качество обслуживания, поднимает уровень комфорта. И сейчас, когда люди засиделись дома, после снятия ограничений путешествия по железной дороге будут очень востребованы.

Главное – безопасность

Однако пассажиров волнует не только комфорт, но и санитарная безопасность в пути. Ведь вирус еще не побежден полностью.

Именно поэтому на вокзалах и в поездах сохраняются строгие меры контроля, заверили «Комсомолку» в РЖД. У входа на вокзалы и в залах ожидания установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками. Пассажиры могут приобрести маски, перчатки, санитайзеры не только на вокзалах, но и во всех поездах дальнего следования.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На вокзалах регулярно проветривают и проводят уборку с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется дверным ручкам, перилам, поручням, подлокотникам. Их обрабатывают каждые два часа.

Сами поезда проходят дезинфекцию в депо после каждого рейса. Здесь также особое внимание уделяется предметам, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, стены, кнопки вызова проводника, выключатели. А в пути дезинфицирующие уборки проводятся не реже четырех раз в сутки. Санобработку проходят и все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки.

В поездах действуют системы очистки воздуха с двухступенчатой системой фильтрации и обеззараживанием с помощью ультрафиолета. Такие системы используются во всех поездах «Сапсан» и «Ласточка». Также ими оборудуются все новые и проходящие модернизацию вагоны дальнего следования.

В вагонах-ресторанах в поездах дальнего следования пока сохраняется «шахматная рассадка». А еще еду можно заказать в вагон.

И, конечно же, пассажирам измеряют температуру бесконтактными термометрами как минимум один раз, если поезд едет менее пяти часов, и не реже двух раз в сутки при более длительной поездке. Если у кого-то из путешественников будет обнаружена повышенная температура, на ближайшей станции к нему вызовут медицинских работников.