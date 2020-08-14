Сыновья Александра Лукашенко: что известно о детях президента Белоруссии

Сыновья президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий, Николай и Виктор (слева направо) во время празднования Дня независимости Белоруссии в Минске, июль 2020 г. Фото: TATYANA ZENKOVICH/ЕРА/ТАСС

СТАРШИЙ — ОЛИМПИЕЦ И ЧЛЕН СОВБЕЗА

Старшему сыну, Виктору, 44 года. Он родился в семье Александра и Галины Лукашенко в ноябре 1975-го в Могилеве. Семья Лукашенко тогда жила на съемной квартире и по словам супруги будущего президента , «Витя болел всеми инфекционными болезнями, которыми только болеют дети». Галина была вынуждена уволиться из школы и около года провела в больницах с ребенком. После чего, как признавалась она журналистам белорусской редакции «КП», по совету врачей, семья вынуждена была уехать в деревню, чтобы жить на природе, в деревянном доме.

Окончившая исторический факультет Могилевского пединститута, Галина устроилась в поселковый детсад , чтобы быть рядом с сыном. А что же отец? «Муж стал закалять Витю, сейчас он здоров» - заявляла в начале 2000-х Галина Родионовна.

В здоровье Виктора Лукашенко сомневаться не приходиться: в 17 лет он поступил на факультет международных отношений Белорусского госуниверситета. Окончив который, успел поработать третьим секретарем в отделе Западной Европы МИДа Белоруссии — отец к тому моменту четыре года как возглавлял республику. В том же 1998-м Виктор на три года пошел офицером в спецподразделение погранвойск, расположенное в белорусской столице. И в 2001-м закончил службу капитаном, вернувшись в тот же отдел МИДа — но уже советником. Проработав два года с небольшим начальником отдела внешнеэкономических связей НИИ Средств автоматизации, с 2005 года Виктор Лукашенко — помощник президента страны по нацбезопасности. А с 2007- го и член Совбеза республики. Полтора года назад он стал и вторым лицом в национальном олимпийском комитете. Жена Лилия, которая руководила художественным салоном, подарила ему двух дочерей и двух сыновей (одного, разумеется, назвали в честь деда). Раньше старший сын президента любил гонять на мотоцикле (говорят, сел на байк в 16 лет) и даже несколько лет подряд открывал байкерский сезон в Минске, а также был фанатом «Формулы-1».

Первый вице-президент НОК Белоруссии Виктор Лукашенко во время собрания Национального олимпийского комитета Белоруссии. Фото: Денис Костюченко/БелТа/ТАСС

СРЕДНИЙ — ГЛАВА СПОРТКЛУБА

Дмитрий младше брата Виктора на пять лет. «У него характер мягкий, весь в мать», - сказал недавно о среднем сыне Александр Лукашенко.

Но мягкость эта не помешала Дмитрию до поры идти со старшим братом след в след. После школы он также сразу поступает все на тот же факультет международных отношений БелГУ. Так же как и Виктор, он проходил службу в погранвойсках республики. Как отмечают официальные биографы семьи Лукашенко « в секретном подразделении по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией». Как и брат завершил службу капитаном и на сегодня имеет две медали, связанные с этой службой и два знака «Отличник погранвойск».

В год, когда Виктор стал помощником президента по безопасности, Дмитрий возглавил центро-совет республиканского объединения «Президентский спортивный клуб». Ну а год спустя вошел в состав Национального олимпийского комитета и готовил сборную страны к Играм-2008 в Пекине.

Но при том в отличие от старшего ( и младшего) брата, на люд с клюшкой, например, выходить не стремился.

В браке с Анной Лукашенко ( в девичестве Боровиковой) у них родились три дочери, причем младшую шесть лет назад нарекли Александрой.

Дмитрий и Виктор, как утверждали в разное время их родители, не реже двух раз в год приезжают к матери в деревню Рыжковичи под Могилевом, чтобы весной вспахать и засеять огород, а осенью собрать урожай. В этом году приезжали в деревню незадолго до выборов.

Второй справа - Дмитрий Лукашенко Фото: EAST NEWS

МЛАДШИЙ - ЛИЦЕИСТ-БИОЛОГ

Младшему, Николаю Лукашенко, 16 лет исполнится в последний день этого лета. Когда его отцу задавали прямые вопросы о матери ребенка, тот отвечал уклончиво: «Она работает врачом». Белорусские журналисты сделали вывод, что это — бывший личный врач первого лица страны Ирина Абельская, работавшая и главврачом Республиканской больницы. Коле еще не исполнилось и четырех лет, как он появился с отцом на субботнике в спорткомплексе Минск-Арена». А с пяти лет Николай — участник многих международных визитов Александра Лукашенко, который признался, что «С Путиным у Коли теплые отношения».

До этого лета он учился в Острошицко-Городокской средней школе и так ударно дополнительно занимался иностранными языками, что даже переводил для отца речь нового премьера Пакистана на саммите в Китае. Но пошел он не по языковой стезе и не по музыкальной( неплохо исполняет джаз на фортепиано) а, как говорят, по естественно-научной — его вроде бы ждут 1 сентября в лицее Белорусского госуниверситета по направлению «Биология».

Младший сын - Николай Лукашенко. Фото: EAST NEWS

«К ВИКТОРУ ОТНОШЕНИЕ СКОРЕЕ НЕГАТИВНОЕ, К ДМИТРИЮ - НЕЙТРАЛЬНОЕ»

А вот что думает о роли сыновей Александра Лукашенко в жизни республики известный белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

- Когда встречаешь утверждения, что Виктор Лукашенко влиял на расстановку в силовом блоке, можно ли к этому относиться серьезно?

- То, что старший сын Александра Лукашенко Виктор уже 15 лет является помощником президента по безопасности и 13 лет входит в состав Совета безопасности не означает, что он — реальное действующее лицо в белорусской политике.

- Так он мог влиять на кадровые решения по силовикам или нет?

- Виктор Лукашенко, как принято было считать, действительно, давал советы отцу. Но, по наблюдениям многих лет за жизнью президента, можно предположить что решения по кадровым перестановкам он принимает ( в последние годы точно) только самостоятельно.

- Сын Виктор доверием не пользуется?

- Нет, конечно старшему сыну он доверяет. При том демонизировать фигуру Виктора Лукашенко не стоит, не знаю, сможет ли кто-то в стране утверждать, что он что-то глобально мог решать.

- Виктор обладает авторитетом у силовиков?

- На уровне приятия каких-то общих решений в Совбезе - может быть. Но как самостоятельная фигура вряд ли.

- Кто-то обратил в Белоруссии внимание на заявление Лукашенко, что его сыновья, в том числе старший и средний, не хотят и не собираются заниматься политикой?

- На это внимание уже не обращают. Дело идет к радикальному изменению ситуации в стране. И сейчас никто не рассматривает всерьез судьбу его сыновей. Но свои посты и Виктор, и Дмитрий в таком случае, конечно, покинут.

- Только посты?

- Может, и страну. Ведь негативное отношение к первому лицу многие переносят и на членов его семьи. Фамилия Лукашенко приобретает токсичность.

- Это касается и младшего сына Коли?

- Наверное, по Коле все-таки нет, не так. К Дмитрию, который руководит президентским спортклубом, отношение скорее… нейтральное. Виктор больше на виду и с ним связывали ряд не самых приятных историй. Они гуляют в интернете, но подтверждений им документальных не было.

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В интервью Дмитрию Гордону глава Белоруссии признался:

- Проблема отцов и детей знакома. Сын Коля у меня оппозиционно настроенный. Он видит и другую жизнь. Несмотря что молодой, он разбирается во всем. Ему лапшу не повесишь, он и критикует, если что-то. Коля кремень как отец. Он особенный ребенок, таких в мире больше нет. Господь наделил его нормальными мозгами. Он спортсмен, прекрасно играет на фортепиано. Он уже на 5 сантиметров выше меня. У него нет мании величия. Там поможет, тут поднесет. Я этого не добивался - это благодаря господу. Он боится сделать что-то не так, чтобы про отца не то сказали (подробности).