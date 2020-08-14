Психолог оценил речи Лукашенко и Тихановской: «Батька возбужден, но стресса нет. А его соперница - читает заготовку, но искренне»

Психолог проанализировал речи двух кандидатов в лидеры Беларуси Фото: REUTERS

Уже трижды с начала недели оппозиционный белорусский кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская обращалась к своим избирателям с помощью видео. И все три этих коротких ролика совершенно разные — и по тональности, и по смысловой нагрузке. Лукашенко же о протестах высказывается редко и крайне неохотно.

«КП» попросил профессионального психолога отсмотреть записи на которых появляются белорусские политики — Тихановская и Лукашенко. Оценить их речь и эмоциональное состояние.

Напомним, что еще в понедельник, на следующий день после выборов Светлана Тихановская даже и не думала об отъезде. Напротив, собрала пресс-конференцию, пошла с заявлением в ЦИК. А вот оттуда уже вышла совершенно в другом настроении. И уже на следующее утро обнаружилась в соседней с Белоруссией Литве.

Тогда же утром она записала первый видеоролик. Эмоциональное селфи.

- Забегая вперед скажу, что это единственное видео, где она говорит не по бумажке. - Делает вывод эксперт в области поведения человека Тимофей Бараковский. - Текст идет из головы. На лицо стресс, переживание, глаза бегают, потому что не могут найти точку опоры. Поджимаются губы. То есть абсолютно очевидно, что Тихановская в стрессе и ярко проявляет эти эмоции.

Тихановская не уверена в своих силах Фото: REUTERS

Буквально через час, другой появилось следующее видео, где она просит граждан не выходить на улицы городов. «Белорусы свой выбор сделали. Всем спасибо».

- На этой записи невербальное поведение скованно, совершенно нет ни эмоций, ни жестов. Просто человек читает заготовленный текст по бумажке. Ни разу не поднимаются глаза, контакта с аудиторий нет.

Ну и третья видеозапись появилась в сети буквально в пятницу, 14 августа, утром. На следующий день после того, как официальные власти сделали шаг назад. Сначала извинился перед всеми министр МВД. А после выпустили всех задержанных на акциях протеста.

Тихановская в своем фирменно бежевом костюме (она часто появляется именно в этом цвете на публике) и с косой. Губы не накрашены и выглядит она скорее как просто женщина, чем как политик. Говорит не в кабинете, а просто на фоне какой-то стены.

- Видно, что на этой записи Светлана в более спокойном состоянии, чем раньше. Хотя и этот текст совершенно явно тоже заготовлен. Заметно, что у нее нет опыта такого рода общественных выступлений. Но она справляется с поставленной задачей. Обстановка в комнате в которой она говорит, спокойная и комфортная для нее. Ярких моментов неискренности — когда слова не совпадают с мимикой — нет. То есть текст ее по душе и говорит она его искренне.

Видно, что Лукашенко - опытный политик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко своих избирателей такого рода видео не балует. И вообще, в последние дни если и говорит о протестах, то скорее мимоходом. Роняя между совещаниями те или иные суждения. Вот и в пятницу он высказался по поводу слухов, что он уехал из Белоруссии. «Я пока живой, и не за границей, как тут у нас некоторые уважаемые свядомые (осведомленные) раскручивают… Коллективам просто надо объяснить, что если Беларуськалий, например, забастует на два дня, но УралКалий и другие конкуренты перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Что касается МАЗа и БелАза, ради бога. Вы сегодня не поставите на рынок 10 тракторов, завтра немцы приедут с американцами и продадут свою...».

- Контраст опытного Лукашенко и неопытной Тихановской, конечно на лицо. Александр Григорьевич говорит без бумажки, без подготовки, уверенно. Но правда тут стоит учесть, что говорит он это своим соратникам, а не, например, на оппозиционном митинге. И в привычной обстановке, на своей территории в которой ему комфортно. Мимика совпадает с его текстом, что говорит об искренности произносимых речей. Он действительно верит в то, что произносит. Тут противоречий нет. Видно, что Лукашенко очень возбужден в связи с тем, что происходит в Белоруссии, но признаков стресса у него явного нет.

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