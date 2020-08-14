«Роскошная супермодель!»: Поклонники поздравили Алену Свиридову с 58-летием

Алена Свиридова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Друзья мои! Я так рада, что появилась на свет! Спасибо моим родителям, что они полюбили друг друга и выпустили меня в этот мир! Он прекрасен! Я с благодарностью проживаю каждый день, люблю своих близких, своих друзей, знакомых и даже незнакомых людей. Всех нас есть за что любить:) спасибо всем за поздравления!», - сегодня певица написала у себя в Инстаграме.

Алена Свиридова свой возраст не скрывает, ей есть чем гордиться. На пороге седьмого десятка она выглядит суперски: стройная, спортивная, всегда на позитиве и весьма моложавая.

То она, нарядится в леопардовый купальник и соберет комплименты, то наденет бикини в красную полоску, и поклонники в один голос восхитятся: наша Алёнушка супермодель... Шестнадцатилетним фору даст... Нет слов - роскошная, шикарная женщина!

Мы решили проанализировать, как удается ей так хорошо выглядеть. Алена, кстати, с удовольствием делится секретами красоты. Осталось их только собрать и систематизировать.

Вот первое правило. Певица говорит, что ее подписчики (среди них и друзья, и поклонники) – ее главный мотиватор! «Когда мне хочется что-нибудь вредного, я смотрю на себя в зеркало, вспоминаю вас, и мне уже не хочется», - признается Свиридова. Прежде чем прочитать о себе, что ты «роскошная женщина», над этим титулом надо серьезно потрудиться.

В этом году Алена перебралась на свою дачу в Керчь (в этом городе она родилась) на всё лето. И счастлива: утро начинает с заплыва в Черное море, на завтрак – свежайшая жареная барабулька с помидорами из своего огорода. Сплошное здоровье и красота.

Правило номер два. Просыпается Алена в пять утра, а в 22.00 падает в кровать без задних ног и мгновенно засыпает. В Крыму надо вставать рано, солнце еще не печет, природа радуется, птицы поют и приплывают дельфины. А еще семь часов здорового сна, да еще в правильное время вырабатывает мелатонин, один из главных антиоксидантов, замедляющих процесс старения.

Правило номер три - еда… У Алены есть пунктик (кстати, знакомый многим): она не выбрасывает продукты и вещи. Выбросить хлеб, так ее учили в детстве, - это грех и кощунство. Поэтому она пускает в дело всё, что должно «исполнить своё предназначение». Вот недавно, сделала черничное мороженное из йогурта, который не захотели есть ее гости. Для себя она обычно покупает йогурт без добавок, натуральный, типа греческого. А тут образовался ненужный черничный и куда его девать? Не на помойку же… Йогурт пошел на самодельное мороженое. Алена сказала, что было вкусно. И полезно, конечно же.

На ее даче в Керчи в этом году уродились абрикосы. И Алена давай варить из абрикосов джемы, сушить их на зиму и делать абрикосово-миндальный торт. Вот такая рачительная хозяюшка. Готовит исключительно правильную и здоровую пищу под девизом: что бы такого съесть, чтобы похудеть?

Правило номер четыре – много движения. Из Керчи Алена переехала в Ялту. Вернее, в Ливадия. Это ее любимое место. Царская тропа 7 км в одну сторону и столько же в обратную. Замечательный терренкур лучше всякого тренажерного зала. Плюс Алена классно плавает, в ластах она прямо боевой пловец.

И, наконец, правило номер пять. Ну хотя бы время от времени обязательно надевать платье, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной. Платье требует каблуки. Вопреки Википедии, где написано, что у Алены Свиридовой рост 175 см, ее рост - всего 169. Так что каблуки нужны. «Но провести весь концерт, стоя на сцене в платье, на каблуках с висящей на тебе гитарой - очень тяжело, - рассуждает Алена. - Ноги к концу просто кричат. Поэтому комбинезон и ботинки - наше всё. В театр платье и каблуки - тоже неудобно. Долго сидеть, вся изомнёшься. Единственная возможность выглядеть леди - это Кинотавр. Только там уместно наряжаться каждый день, а то и по три раза кряду, идя на просмотр нового фильма. По Москве я в последнее время передвигаюсь исключительно пешком - все мои цели не дольше 40 минут ходьбы. Кстати, в театры я тоже хожу пешком, они все в центре. А это требует определённой экипировки удобная обувь, рюкзачок обязательно, а вдруг дождь или станет жарко, я ко всему готова. Но получается такой подросток style. Так вот, друзья, мне вдруг так захотелось вылезти из треников и кроссовок, надеть платье и, прости Господи, каблуки! Пройти с красиво поднятой головой по улице и чудным видением исчезнуть вдали. И что бы все мужчины оборачивались вслед. Даже процитирую - И когда она на туфельках по улице плыла, пропадала смелость даже у шпаны».

Вот так сегодня, в свой день рождения, она вышла с гордо поднятой головой в лимонного цвета платье на керченский променад.