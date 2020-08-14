Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Министр промышленности Денис Мантуров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый богатый человек в российском правительстве — министр промышленности Денис Мантуров. По итогам 2019 года он заработал более 586 млн рублей. Именно такую сумму глава Минпромторга указал в своей декларации. За год его доход увеличился почти на 143 млн рублей — в декларации за 2018 год значилось 443 млн.

На втором месте — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который в правительстве курирует цифровую экономику, культуру, туризм, медиа, связи с дальним зарубежьем. Он задекларировал свыше 432 млн — больше всего из вице-премьеров (в качестве члена правительства он обнародует свои доходы впервые, поэтому данных за предыдущих год нет).

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот прошлогодний лидер — вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев за 2019 год заработал «всего» около 180 млн. Годом раньше было 538 млн, тогда журналистам пояснили, что такая сумма получилась в частности за счет продажи принадлежавших чиновнику недвижимости и ценных бумаг.

Вице-премьер Юрий Трутнев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым же бедным оказался министр спорта Олег Матыцин — около 935 тысяч.

Министр спорта Олег Матыцин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Среди супруг и супругов членов правительства самый большой доход задекларировала жена Дмитрия Чернышенко — около 67 млн рублей. За ней числится также жилой дом площадью более 1000 кв. м. и две квартиры, все в собственности. За мужем — только машиноместо и служебная квартира (в пользовании).

Обращают на себя внимание автомотопристрастия членов нашего кабинета — за рамками банальных «Лэнд крузеров» и «Мерседесов». У самого богатого министра Дениса Мантурова, помимо «Лэнд Ровера» в личном автопарке значится «Лада Веста» и «ижик» - «Москвич 408». А у главы Минфина Антона Силуанова — аж три мотоцикла, от «Харлея» до «Урала».

Сведения о доходах и имуществе членов правительства, а также их супругов и несовершеннолетних детей публикуются каждый год в соответствии с действующим у нас антикоррупционным законодательством. Обычно это происходит весной, но в этом году в связи с пандемией срок подачи деклараций был перенесен на несколько месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Декларация о доходах Владимира Путина в 2019 году: президент не расстался с автоприцепом «Скиф»

В этом году публикация декларации о доходах президента России Владимира Путина, премьер-министра, сотрудников администрации главы государства и членов кабинета министров за 2019 год была из-за отложена из-за эпидемии коронавируса на четыре месяца. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ о переносе глава государства подписал из-за того, что банки работали с перебоями и многие просто не успевали получить все необходимые документы. Поэтому вместо апреля декларации за 2019 год были опубликованы только в августе (подробности)