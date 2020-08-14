Венгерский лоукостер собирается возобновить рейсы в Россию

Самолет авиакомпании Wizzair Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скоро у российских путешественников может появиться ещё одна возможность добраться в Европу. Причем недорого - рейсы в Россию собирается возобновить венгерский лоукостер Wizzair. Но не в Венгрию, с ней авиасообщение Россия пока не открыла. И Венгрия, как и другие страны ЕС, не готова пускать граждан РФ.

Речь идет о рейсах в Лондон. В Великобританию, напомню, полеты разрешены уже с 1 августа. В Лондон из Москвы летают "Аэрофлот" и British Airways.

В расписании санкт-петербургского аэропорта "Пулково" первый рейс Wizzair в Лондон значится 19 августа, вылет в 19.15. Однако билетов пока нет в продаже ни на сайте. Wizzair, ни у авиационных агрегаторов.

В любом случае важно помнить, что в Великобритании для всех прилетающих из России обязательна 14-дневная самоизоляция. Так что планировать экскурсии, визиты в музеи или любые туристические развлечения пока нереально.

Аэропорт "Пулково" первым в России получил так называемую седьмую свободу неба, это было еще до пандемии. А это значит, что зарубежные авиакомпании имеют право летать оттуда не только в свои родные страны, но и в третьи. Как в данном случае венгерский перевозчик - в Великобританию. Wizzair планировала открыть операционную базу в "Пулково" и летать оттуда в несколько стран Европы. Все зависит от развития ситуации с международным авиасообщением.

Зарубежные СМИ сообщают также об открытии рейсов Wizzair из Москвы (аэропорта "Внуково") в Лондон. Однако у столичной воздушной гавани той самой "седьмой свободы" нет. Как пока нет этих рейсов и в расписании "Внуково".