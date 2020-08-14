Зарплата премьера – миллион рублей в месяц

Общий доход за 2019 год экс-премьера Дмитрия Медведева составил 11,05 миллиона рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кремле обнародовали заработки высокопоставленных чиновников администрации президента. Судя по декларации, в прошлом году экс-премьер Дмитрий Медведев получал почти по миллиону рублей в месяц. Его общий доход за 2019 год составил 11,05 миллиона рублей. Для сравнения, это даже больше, чем у президента Владимира Путина. Тот задекларировал 9,7 миллиона рублей.

В собственности у нынешнего зампредседателя Совбеза России несколько объектов недвижимости: квартира площадью 367,8 квадратных метра, участок в 47 соток и автомобили ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Супруга экс-премьера Светлана Медведева давно не работает и не получает официальный доход, но владеет двумя машино-местами по 16 квадратных метров и автомобилем Volkswagen Golf.

Для сравнения, нынешний глава правительства Михаил Мишустин за прошлый год заработал 18 млн рублей. Но тогда он еще работал главой Федеральной налоговой службы. Получается, в 2020 году заработки Мишустина упадут примерно в полтора раза. Но это вряд ли опечалит премьера. Его жена получает в разы больше. За прошлый год ее доход составил 55 млн рублей.

Напомним, Михаил Мишустин сменил на посту премьера Дмитрия Медведева 15 января этого года.

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В этом году публикация декларации о доходах президента России Владимира Путина, премьер-министра, сотрудников администрации главы государства и членов кабинета министров за 2019 год была из-за отложена из-за эпидемии коронавируса на четыре месяца. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ о переносе глава государства подписал из-за того, что банки работали с перебоями и многие просто не успевали получить все необходимые документы. Поэтому вместо апреля декларации за 2019 год были опубликованы только в августе (подробности)