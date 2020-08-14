Последнее интервью Валентины Легкоступовой «КП»: Я никого не хочу осуждать

Валентина Легкоступова. Фото: Мила СТРИЖ

Валентина Легкоступова не раз была героиней очерков и репортажей «КП», давала интервью нашему изданию.

Эта беседа с ней была записана чуть меньше года назад, она прозвучала в радиоэфире. Никто и не предполагал, что печатная версия того разговора станет последним интервью Валентины Легкоступовой…

- Валентина, а откликаетесь, когда к вам обращаются «ягодка» или «ягода-малина»? И что в этой знаменитой песне «Ягода-малина», по вашему мнению, стало главной составляющей – слова, музыка, именно ваше исполнение?

- Откликаюсь, конечно. А «Ягода-малина» для меня - это лотерея. Мы так часто покупаем лотерейные билеты, надеясь на выигрыш. И когда он все же выпадает, не верим своему счастью. Вот и «Ягода-малина» - мой выигрыш в своеобразную лотерею. Хотя, конечно, он подкреплен лучшим образованием, которое я получила в Советском Союзе. Я ведь скрипачка. А еще – большая любовь к профессии, которой я отдала 30 с лишним лет.

- А какую роль сыграло образование? В современном шоу-бизнесе главное – эффекты, чуть ли не все за композитора и исполнителя делает компьютер… Многие даже кичатся отсутствием образования, говоря, что талант сам пробьет себе дорогу…

- Я никого не хочу осуждать: каждый выбирает свой путь, свою дорогу. Каждый должен для себя решить – хочет он овладеть профессией или просто пытаться зарабатывать деньги какой-то промежуток времени. Для современных продюсеров это очень удобно, когда берешь себе одноразового исполнителя, используешь его какой-то короткий промежуток времени, потом выбрасываешь его куда-то на помойку. А из-за этого случаются трагедии.

Мне хочется всегда дойти до самой сути. Это мой характер. Поэтому, чем бы я не занималась, то поверхностных знаний в принципе не признаю. Мне нравится глубоко изучать тот или иной предмет, который меня на данный момент занимает. Ведь это такое приятное ощущение, когда ты понимаешь – хотите меня, ребята, ущипнуть? хотите подколоть? – не получится у вас, можете поцеловать мой след на песке.

У меня патологическая любовь к талантам и такая же патологическая неприязнь к людям, которые хотят воспользоваться моментом и по-быстрому заработать. Я ведь долгое время преподавала в Гнесинке и очень уважительно отношусь к своей профессии. Считаю, что небрежное отношение к ней оскорбляет. До сих пор не понимаю – для чего такое количество творческих вузов, в которых за деньги можно получить образование. Мне кажется, что самые талантливые и самые лучшие все равно должны проходить конкурсы и учиться бесплатно. Это должны быть лучшие из лучших, наше достояние. Могу заверить всех – чем больше таланта, тем меньше денег.

Талант сам не пробьет себя дорогу. Потому что, как правило, талантливые люди – очень стеснительные. Творчество занимает в них все внутреннее и энергетическое пространство.

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