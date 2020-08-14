Не надо из энергетиков делать "стрелочников"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удар электрическим током. Травмы, несовместимые с жизнью. Мальчика срочно доставили в больницу, но врачи были бессильны.

Следователи, проводившие проверку обстоятельств трагедии, приходили в МОЭСК. И получили разъяснения, что подстанция не является собственностью компании. Следователям предъявили акт разграничения собственности с совхозом "Борец", на балансе которого и была ТП. Из акта разграничения собственности следовало, что подстанция из собственности "Борца" к моменту трагедии на 18 августа 2018 года не выбывала, договоров с сетевой компанией не заключала, по документам она - абонентская, то есть, совхозная. Совхоз к тому времени прекратил свое существование, подстанция перешла в статус бесхозной и прямой обязанностью местных чиновников была фиксация этого факта и принятие мер. Например, передача в установленном порядке подстанции на баланс МОЭСК. Чиновники этого не сделали по причинам то ли природной лености, то ли небрежности. Нерасторопность и преступную халатность проявили чиновники, а к ответу привлекли энергетиков. И кто скажет, что это справедливо? А вот судьи в Дмитрове так и сказали. Но об этом ниже.

Только 27 сентября 2018 года, то есть, более, чем через месяц после трагедии, замглавы районной администрации Голубев направил в Дмитровский район электрических сетей письмо с просьбой рассмотреть вопрос о приеме трансформаторной подстанции в Подосинках на баланс МОЭСК (сейчас компания называется "Россети Московский регион").

Только в январе 2019 года после соответствующих проверок и необходимых в силу закона процедур МОЭСК принял ее на баланс. С момента трагедии прошло пять месяцев. И вот тут началось самое интересное.

В феврале 2019 года в Дмитровском РЭС начались обыски. Оперативники искали и изымали документы на подстанцию. С момента трагедии прошло 6 месяцев.

Главный инженер Дмитровского РЭС Павел Фролов был задержан 14 апреля 2019 года.

В эти же дни оперативники задержали возвращавшегося из командировки в Питер начальника Дмитровского РЭС Андрея Дмитриева. Он был даже объявлен в розыск.

Обвинения в должностных преступлениях им предъявить было нельзя, поскольку должностные инструкции не распространяются на объекты, не принадлежащие компании. И что тогда придумали следователи?

Тогда следователи предъявили Фролову и Дмитриеву обвинение по статье 217.1 - "Нарушение правил промышленной безопасности и антитеррористической защищенности на объектах ТЭК". С каких это пор трансформаторная подстанция в Подосинках, преобразовывающая энергию с 6 кВ на 0,4 кВ, попала в стратегические объекты? Это же не гидроэлектростанция или подстанция с мощностью 220 кВ и выше, на трансформаторной подстанции не может произойти авария регионального масштаба. Где искать правду по трансформаторной подстанции? В Минэнерго.

Минэнерго по запросу юристов компании подтвердила, что трансформаторная подстанция в Подосинках не включена в Федеральный реестр объектов ТЭК.

Мама мальчика, горе которой мы все понимаем и разделяем, не дай Бог такое пережить, требовала ответа на вопрос, кто виноват, и адресовала его Александру Бастрыкину на личном приеме. И суд вслед за следователями признал Фролова и Дмитриева … виновными. Три года условно без права занимать должность в электроэнергетике. То есть, виновными назначили людей, никоим образом, ни с какого бока к трагедии непричастных. МОЭСК с такой несправедливостью мириться не стал. Адвокат направила апелляцию.

Через некоторое время суд, рассмотрев апелляцию, смягчил наказание до двух лет и десяти месяцев, Дмитриев и Фролов, многодетные, на минуточку, отцы, лишенные предыдущим решением суда права на работу по специальности, получили это право, но обвинительный приговор остался. И ответ на вопрос, кто же виноват в том, что случилось в Подосинках, тоже.

16 июля кассационная инстанция отменила апелляционное постановление Московского областного суда о привлечении к уголовной ответственности Дмитриева и Фролова по факту несчастного случая в Подосинках, повлекшего смерть ребенка. Дело передано на новое рассмотрение в Дмитровский суд, который и вынес обвинительный приговор. Что-то подсказывает, что местные судьи не решатся поставить правильную точку в этой истории и запустят ее по большому кругу, то есть передадут в прокуратуру. Или все-таки будут искать виноватых не среди энергетиков, а среди чиновников, проявивших преступную халатность? Тем более что кассация в своем постановлении этот вопрос не закрыла, а предоставила возможность по нему высказаться Дмитровскому суду.

Необходимые пояснения:

- Почему трансформаторная подстанция в Подосинках стала бесхозной? Она была построена в 1984 году для нужд совхоза "Борец", но в ноябре 2018 года "Борец" прекратил свое существование как юридическое лицо. До ноября 2018 за все имущество должно было отвечать ЗАО "Совхоз "Борец" в лице кризисного управляющего. Следствие почему-то не учло это обстоятельство.

Подстанция осталась без хозяина, то есть, стала бесхозной. Удивительна (вот здесь мы тщательно подбираем слова) позиция местных чиновников, не озаботившихся судьбой объекта, который обеспечивал энергоснабжение Подосинок. Случись сбой в его работе - и люди остались бы без света. Кто будет обслуживать подстанцию и, следовательно, обеспечивать бесперебойное электроснабжение Подосинок? Ответами на этот вопрос чиновники не утруждались, ведь всегда можно перевести стрелки на "этих энергетиков", что, впрочем, мы и видели в случае с гибелью ребенка. В заложниках вот такого отношения чиновников к бесхозным объектам - жители, взрослые и дети, они могут остаться без света, получить электротравмы, в большинстве случае несовместимые с жизнью.

В столичном регионе в настоящее время 1334 бесхозных энергообъектов, включая 196 км ЛЭП от 0,4 до 20 кВ и 214 трансформаторных подстанций. Каждая из них - потенциальная угроза не только электроснабжению десятков тысяч людей, но их здоровью и жизням.

Кто должен выявлять такие объекты?

Процедура прописана в законодательстве. Муниципалитеты должны выявлять такие объекты и в установленном порядке передавать их энергетикам. Муниципалитеты выявляют и передают их на баланс энергетиков. Муниципалитеты, а не энергетики! И вот только с той минуты, когда энергетики принимают от муниципалитетов эти объекты, им можно задавать вопросы по качеству электроснабжения и обеспечению безопасности энергообъектов. А почему, спросите вы, энергетики не могут самостоятельно выявлять такие объекты?

Закон не дает энергетикам права самим выявлять и принимать на свой баланс такие объекты.

Бесхозный энергообъект — это потенциальный источник смертельной опасности для детей. Что и подтвердил случай в деревне Подосинки...

В действиях должностных лиц, это позиция адвоката, очевидно, усматривается халатность, поскольку бесхозяйные объекты фактически выявляются ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЧП или ТРАГЕДИИ. Адвокатом было подано заявление в прокуратуру и в следственный комитет с требованием провести проверку деятельности чиновников. Прокуратура заявление по существу не рассмотрела и перенаправила в следственный комитет, который не отвечал на него полгода. Только через обращение в суд адвокату удалось получить сведения о проведенной проверке. Ничего удивительного, заявление по существу не рассмотрели, а проверку в отношении должностных лиц администрации никто не проводил. Суд неоднократно отказывал в допросе главы администрации. Возникает резонный вопрос, почему? Вот так виноватыми выставили, именно ВЫСТАВИЛИ, Дмитриева и Фролова. И этого служителям Фемиды было достаточно для спокойной жизни, и для того, чтобы вести правосудие по своим представлениям о правде и справедливости...

Дмитриев и Фролов - без вины виноватые. Уголовное преследование этих людей, очевидно, должно быть прекращено.

Определением от 16.07.2020 кассационный суд отменил приговор Дмитровского городского суда и Апелляционное постановление Московского областного суда.

Дело направлено на новое рассмотрение. "Россети Московский регион" и привлеченная к этому делу адвокат и дальше будут принимать все меры, предусмотренные законодательством, и направленные на прекращение уголовного преследования за отсутствием состава преступления.