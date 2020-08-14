Валентина Легкоступова утверждала, что ее карьера полетела под откос по вине одной мегазвезды

2002 год. Эстрадная певица Валентина Легкоступова удостоена звания Заслуженной артистки РФ. Фото Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)

Трудно представить, что Валентина Легкоступова вдруг выбрала бы другую карьеру, кроме музыкальной. Ее мама - исполнительница русских народных песен, папа - баянист. Она с детства ходила с родителями на все их репетиции. С трех лет пела русские народные песни.

Действительно судьба вначале была к ней благосклонна. Она приняла участие в фестивале «Юрмала-86» и заняла там второе место. В конце 80-ых она давала по 120 (!) концертов в месяц. Ее «Ягода-малина» звучала из каждого утюга. Собственно, эта песня и стала ее визитной карточкой. Но однажды певица внезапно пропала с экранов и радиоэфиров.

Почему? Слухов было много. Валентина объясняла это тем, что на пике популярности она родила дочь Анетту, но не смогла сохранить брак и все родительские хлопоты взвалила на себя, поэтому ее карьера так быстро оборвалась.

Валентина Легкоступова на сцене, 2003 год. Фото Виктора Толочко (ИТАР-ТАСС)

«Я ушла в декрет в одном государстве, а вышла из декрета в другом, - говорила певица в одном интервью. – За это время появились частные концертные, прокатные организации. Я не смогла сориентироваться в коммерческом водовороте. Помешал мой характер. Где-то надо было промолчать, а я не умела. В новую рыночную эпоху я не нашла себе места в шоу-бизнесе». Плюс к этому, по ее признанию, некая мегазвезда, «суперталантливая певица» помешала ей - «подрубила ее на эстраде». Обычное соперничество. Но это был удар, от которого Легкоступова так не восстановилась.

Перед друзьями она хорохорилась, что ей хватает народной любви. И то, что она выскочила на полном ходу из машины под названием шоу-бизнес, для нее даже благо. Называла путь на эстраду мясорубкой, которая никого не щадит. Что на этом пути легко получить психологическую травму, которая может перерасти в физическую… Надо же какое пророчество! Что творилось у нее на душе на самом деле, можно только догадываться.

- Я по жизни победитель на 100 процентов, но не всегда складывается так, как хотелось бы. Вмешиваются разные обстоятельства. Мне всегда не хватало маленького толчка, - объясняла она свой неуспех. И получила «звание» женщины трудной судьбы.

В личной жизни тоже было не все гладко, пока она не встретила своего второго мужа Алексея Григорьева. Ради Легкоступовой он ушел из семьи. У них родился сын Матвей.

Еще недавно в женских телепередачах Валентину представляли как счастливую маму двоих детей и молодую бабушку двух внучек, мол, семейное счастье она обрела в лице своего второго мужа (он был ее директором). Алексей Григорьев о своей жене говорил примерно так: да, она импульсивная, эмоциональная, иногда шумная, но все равно ее можно… приблизить к лику святых, поскольку она светлый, чистый и очень добрый человек.

И вдруг семейная идиллия, длившаяся больше двадцати лет, разрушились. Среди поклонников Валентины Легкоступовой появился шкипер Юрий Фирсов.

Певица с мужем Юрием Фирсовым. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Месяц назад они поженились. А дальше началось черт-те что. Практически весь медовый месяц они провели в маленькой квартире Легкоступовой на окраине Москвы. Выбор нового мужа не очень-то одобрили дети певицы. Ее сын Матвей вроде бы утверждал, что после свадьбы мама вместе с Фирсовым начала злоупотреблять алкоголем. Отдалилась от детей. Они стали меньше общаться.

Две недели Валентина не выходила на связь, пока ее не хватилась дочь. Анетта обнаружила свою маму дома. По слухам, все это время певица выпивала в компании нового мужа. Как утверждает Юрий Фирсов, пьяная, она поскользнулась в ванной и получила травму головы.

Ну а дальше - частная наркологическая клиника, где Валентине Легкоступовой стало только хуже, и она впала в кому. 8 августа из клинике ее доставил в 13-ую городскую больницу и сделали операцию. В течение недели ее жизнь висела на волоске, состояние было крайне тяжелое, врачи не давали оптимистичных прогнозов. Коллеги Валентины тем временем в один голос говорили, что никаких проблем с алкоголем за ней никогда не замечали. И лишь Марина Хлебникова двусмысленно сказала нам, что для Валентины ЧП - это норма...

Сегодня днем Валентины не стало. Кончину артистки подтвердила ее дочь Анетта Бриль. «Сегодня в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...» .

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