«Виллу на Канарах Валя продала, новый муж на нее претендовать не сможет»: этим летом у Легкоступовой появился еще один наследник

Валентина Легкоступова с мужем Юрием. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известие о смерти певицы Валентины Легкоступовой стало шоком для близких. 54-летняя артистка несколько дней была в коме, в очень тяжелом состоянии, мама и дети Валентины надеялись, что организм справится. Чуда не случилось. Последствия черепно-мозговой травмы оказались несовместимы с жизнью. У семьи Валентины Легкоступовой страшное горе, пока им не до мыслей о наследстве. А вот коллеги звезды обсуждают ее недавнюю свадьбу и надеются, что новоиспеченный супруг их Валечки не станет претендовать на имущество звезды.

Легкоступова говорила, что сын Матвей выбрал хорошую профессию — мечтала поднять его, проводить во взрослую жизнь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У заслуженной артистки Валентины Легкоступовой четыре наследника: мама, дочь, сын и муж. Замуж за 57-летнего Юрия Фирсова звезда вышла совсем недавно — 4 июля 2020 года. Легкоступова любила в интервью показать красивые картинки с яхт, на которых ее катал жених, рассказывала о своей влюбленности и «лебединой песни» с новым избранником. Однако, как верно заметила подруга певицы Светлана Лазарева: «Яхтсмен – это еще не владелец яхт». Фирсов ради женитьбы на Легкоступовой развелся, недвижимость оставил супруге и несовершеннолетней дочке. Поэтому и догуливали медовый месяц Валентина и Юрий в московской квартире певицы, что в километре от метро Текстильщики.

В июле Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов обвенчались в Крыму.

Маме певицы 72 года, она живет в Феодосии, где несколько лет назад Легкоступова похоронила отца. Певица почти пять лет жила на Канарах – на Тенерифе: освоила риэлторский бизнес, хорошо зарабатывала, сын посещал частную школу… Вернулась на родину Легкоступова три года назад, когда надо было спасать отца. В тот же год заболел отец ее второго мужа Алексея. Именно муж уговорил Легкоступову вернуться в Россию с Канар, где ей было так хорошо и комфортно. «Первый раз в жизни послушалась мужа!» - говорила нам Легкоступова, комментируя решение о возвращении на родину. Приехала, пролила жизнь папе насколько смогла, да и осталась на родине…

Дочь Анетта подарила Валентине двух внучек. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Два года назад Валентина Валерьевна даже возглавляла в Феодосии городской отдел культуры, но не сложилось и она вернулась в свою квартиру в Москву. Двухэтажную виллу на Канарах стоимостью 350 тыс. евро Легкоступова тогда продала, и с головой ушла в работу. В минувшие выходные телезрители видели ее выступления в программе «Три аккорда». Валентина много ездила с гастролями, зарабатывала ради детей и внуков.

Дочь у певицы взрослая и давно живет самостоятельно – 29-летняя Анетта счастливо замужем, воспитывает двух детей. У супруга Анетты, кстати, юридическое образование. Во втором браке с продюсером Алексеем Григорьевым у Легкоступовой родился сын – Матвею сейчас 19 лет, он студент — учится в колледже по специальности «коммерция и IT-бизнес». С его отцом Валентина прожила 20 лет и развелась совсем недавно – ради третьего брака. Легкоступова с бывшим мужем осталась в хороших отношениях и даже месяц назад говорила, что хорошо бы он сошелся с экс-супругой: она, мол, ему больше подходит.

Легкоступова была очень щедрым человеком: для родных ничего не жалела, много работала. Однако больших богатств не нажила, но по закону на ее столичную квартиру может претендовать новоиспеченный супруг. Подруги певицы надеются, что Юрий не решится этого сделать. Однако брачный контракт влюбленная женщина не составляла – ведь собиралась жить долго и счастлива. Теперь коллеги вздыхают: «Хорошо, что виллу на Канарах Валя продала, новый муж на нее претендовать не сможет».

Со вторым мужем Алексеем Валентина прожила 20 лет. Развелись по ее инициативе несколько месяцев назад. Фото: кадр программы «Когда все дома».

Месяц назад на съемках программы «Судьба человека» Легкоступова светилась счастьем: «Ничего меня не пугало в этой жизни. Никогда не переворачиваю страницы жизни в обратную сторону, всегда помню только самое хорошее… Главное в жизни – я воспитала чудесных детей… А сейчас мне повезло!» Валентина называла жениха Юрочкой, говорила, что он обучает ее яхтингу, хвалилась, что он прислал ей видео из Турции – там у него яхты стоят: «Он - мастер спорта международного класса, первый в России человек который прошел в одиночку Атлантику. Мы давно дружим в социальных сетях – пять лет назад он позвал меня принять участие в регате, в соревнованиях. Я ему тактично отказывала… Вы простите, но у меня морская болезнь - не могу приезжать и тем более принимать участие. А потом вдруг подумал: а слетаю как я. Выхожу и вижу свое зеркальное отражение по энергетики, да даже внешне мы с ним похожи. Это любовь с первого взгляда… Мы два энерджайзера, которые еще в жизни столько хорошего сделают. Это моя лебединая песня… Я вообще в этой жизни ничего не боюсь, хочу и буду счастливой».

В своем последнем интервью Валентина Легкоступова вдруг вспомнила эту историю: «На одном из концертов Клара Новикова подошла и сказал: «Валюш, какие неправильные мужчины тебя окружают. Ты же клад, который при правильном подходе мог бы приносить хорошие заработки тому, кто занимается твоим продюсированием…» В этом же интервью певица вдруг произнесла фразу «все мужчины выпивают»… Остается надеяться, что последний мужчина ее жизни, лебединая песня Валентины Легкоступовой поведет себя достойно и не станет претендовать на ее имущество.

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