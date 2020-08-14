В Минздраве объяснили, как будут распределять первую вакцину от коронавируса среди жителей России

Сотрудница национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, где производят вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На этой неделе в России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса Гам-КОВИД-ВАК («Спутник V»). Объявлено, что уже во второй половине августа препарат для прививок начнет поступать в медицинские учреждения. Вакцинировать в этом году будут лиц из групп повышенного профессионального риска заражения ковидом, прежде всего врачей и учителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже предупредил, что на первых порах объем вакцины будет ограничен. Как тогда ее станут распределять? Кого, например, среди тех же медиков будут прививать в приоритетном порядке? Об этом мы спросили советника министра здравоохранения, вице-председателя Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергея Глаголева.

- Пока этот порядок (распределения вакцины. — Ред.) уточняется. Обычно в условиях эпидемии очередность вакцинации определяется несколькими аспектами.

Во-первых, эпидемиологической ситуацией в регионе. Регионы с неблагополучной эпидситуацией могут потребовать приоритетной вакцинации. Причем, внутри региона скорость распространения эпидемии выше в крупных городах с более высокой плотностью жителей.

Новейшая российская вакцина начнет поступать в медучреждения уже во второй половине августа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Второй фактор — риски контакта человека с ковидными больными в силу характера работы. Одно дело — работа врача в «красной» зоне, другое — занятость, скажем, в сельском хозяйстве в деревне.

И третий момент — риски более тяжелого течения болезни у конкретных людей. Скажем, более старший возраст, сопутствующие заболевания. При этом, разумеется, учитываются противопоказания к вакцинации — на данный момент не старше 60 лет и с осторожностью при определенном перечне хронических заболеваний.

- А тех, кто уже переболел ковидом, прививать будут?

- Нет.

В ТЕМУ

Почему разработка вакцины — гонка, а не общемировая задача?

- Вы могли бы объяснить: почему все страны по отдельности устроили гонку за вакциной? Почему не объединили все усилия?

- Эффективность и безопасность новых препаратов, включая вакцины, невозможно спрогнозировать без клинических исследований. Поэтому на ранних стадиях создания вакцин нельзя определить лучшую разработку, и несколько платформ просто необходимы.

Но, несмотря на соревнование платформ и вакцин, все они основаны на общедоступных фундаментальных исследованиях. А то, что результатами фундаментальных исследований пользуются разные компании и страны — это вполне нормально и соответствует общемировой цели. А именно: максимально быстро за счет вакцинации создать мировой популяционный иммунитет (иммунную прослойку от ковида).

Процесс производства готовой вакцины может быть запатентован и частично закрыт для публики, но открытыми будут сведения о технологиях: рекомбинантная ДНК, методы культивации клеток, очистки субстанций и так далее.

Кроме того, современные этические требования диктуют необходимость публикации результатов клинических исследований - как успешных, так, что крайне важно, и неудачных.

Все это обеспечивает прозрачность оценки эффективности и безопасности новых препаратов и позволяет избежать повторения неудачных исследований другими разработчиками.

Кроме того, каждое из решений в конце концов может занять свою нишу. И мы это видим в других областях фармацевтики. Почти любая терапевтическая «мишень» (фермент или рецептор человека или возбудителя заболевания), на которую воздействуют для лечения той или иной болезни, как правило, имеет несколько лекарственных препаратов. У каждого из них есть свои категории пациентов, свои преимущества и недостатки. Такая конкуренция в конечном итоге служит благу пациентов и двигает науку вперед.

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