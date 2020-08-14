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«Я взял на себя чужую вину. Через год выйду»: Новый поворот в деле Кена, убившего «девушку в чемодане»

Сидящий в колонии Марат Гареев сделал громкое признание
Семен ЕленинСеменЕленин
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Максим Гареев нанес своей жертве Екатерине Семочкиной 19 ножевых ранений.

Максим Гареев нанес своей жертве Екатерине Семочкиной 19 ножевых ранений.

Казалось, эта история была окончательно для всех закрыта в марте нынешнего года, когда суд вынес приговор. Человек, признавшийся в убийстве, получил 9 лет и уже несколько месяцев находится в колонии. Но вот - в деле неожиданно появились новые детали. И, теоретически, они могут перевернуть всю историю, которую в прессе назвали «дело девушки в чемодане»…

НАПОМНИМ…

- В июле 2019 года на съемной квартире у Мосфильма нашли тело 24-летней Екатерины Семочкиной. Убийца, нанесший ей 19 ударов ножом, пытался упаковать ее в чемодан.

- Предполагаемый убийца засветился на камерах, установленных в подъезде. Через сутки его задержали.

- IT-шник Максим Гареев во всем сразу сознался. Он, кстати, раскрыл род занятий девушки. Оказалось, что Екатерина оказывала за деньги интимные услуги.

- Гареев заявил, что в тот вечер приехал к Семочкиной, но в какой-то момент она начала его оскорблять - назвала нищебродом, которому приходится копить, чтобы получить такую женщину хотя бы на пару часов. По словам мужчины, он вышел из себя и схватил нож.

- По словам Гареева, сначала он хотел вынести тело убитой в чемодане, но не смог ее туда уложить. Окровавленную одежду и полотенца, которыми отмывал пол, он унес с собой и сжег в лесу.

- О самом Гарееве стало известно, что уроженец Челябинска несколько лет назад приехал в Москву и комплексовал из-за своей внешности. Сделал несколько пластических операций, а встречался исключительно с проститутками. Дамы знали его под ником Кен (заказ девочек осуществлялся на большом секретном сайте, - Авт.) - Гареев сам себя так назвал, в честь куклы.

- Судебный процесс прошел стремительно. Гареев во всем сознался и в марте получил 9 лет колонии.

Екатерина Семочкина.

Екатерина Семочкина.

Фото: Личный архив

НОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

И вот появилась новая информация, которая может привести к пересмотру громкого дела. Она была озвучена в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» - в студию приехала подруга Гареева Роксана Туманян.

По словам девушки, в мае нынешнего года она приезжала к Максимум в колонию, позже он звонил ей с мобильника (да, это по закону запрещено, но в российских колониях заключенные пользуются телефонами сплошь и рядом, - Авт.). В одном из таких разговоров Гареев сделал громкое признание.

- Он сказал: «Не переживайте, все будет хорошо. Я все взял на себя ради блага своей семьи, ради того, чтобы мои родители остались живы. Спустя год я выйду», - говорит Роксана. - Это были его слова. Получается, что он не виновен.

Тогда что же произошло?! Каким образом он попал на камеры. Почему признался в убийстве?

Тело Екатерины Семочкиной ее убийца пытался упаковать в чемодан.

Тело Екатерины Семочкиной ее убийца пытался упаковать в чемодан.

Фото: Из личного архива

ЗРЕЛЫЙ УХАЖЕР

- Он много раз писал Кате, просил о встрече, а она его игнорировала, - продолжает подруга Гареева. - И вдруг Семочкина пишет ему смску: готова принять тебя у себя, приезжай с ночевкой. Он ответил, что после работы ему нужно на фитнес. Она предложила, чтобы он после этого к ней приехал. Поэтому у него и был с собой пакет с вещами.

Что же было дальше? По словам Туманян, Гареева в квартире встретила не Семочкина, а ее любовник, бизнесмен зрелого возраста. Тот самый, про которого еще в самом начале писали - мол, девушка с ним собиралась вылететь на отдых. И даже собрала чемодан. Следствие, насколько известно, эту версию проверило и отвергло.

- Семочкина к моменту прихода Максима уже была мертва, - уверена Роксана. - Возможно, у нее с этим мужчиной была ссора ревности и он ее убил? Он угрожал Максиму. Максим такой человек, что он может взять на себя, да. Максим мне сказал, что все, что он рассказывал про себя - что он плакал после убийства и переживал, что на самом деле так себя вел, не знал, что делать. Потом он предложил Максимум финансовую помощь. Сказал, что он посидит год, а потом выйдет - он в этом поможет.

ВЕРСИЯ ДЛЯ БЛИЗКИХ?

То есть, еще раз: девушка считает, что любовник Екатерины Семочкиной после убийства с ее телефона вел переписку с Гареевым, вызывая его на квартиру - чтобы заставить взять вину на себя. По словам Роксаны Туманян, так ей рассказал сам Кен-Максим.

Впрочем, к этой версии многие относятся скептически.

- Версия о том, что он (Гареев, - Авт.) действительно убил Екатерину, выглядит достаточно правдоподобной. По крайней мере, по моему опыту общения с людьми, которые совершают преступления, - заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По словам правозащитника, эту версию Гареев мог придумать для своих знакомых, чтобы хоть как-то себя обелить в их глазах.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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