Без скандалов и отстранений: «Спартак» одержал убедительную победу и возглавил турнирную таблицу

"Спартак" уверенно обыграл "Ахмат" дома. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Московский «Спартак» одержал первую победу в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Скандалы и истерия по необъективному судейству сменилась хорошей игрой. Хотя, без спартаковских американских горок не обошлось.

В последнее время на матчи «Спартака» ходишь с полной уверенностью в том, что впереди тебя ждёт шоу. И даже если команда не удивляет на футбольном поле, то за его пределами красно-белые - настоящие шоумены.

Чего только стоит бесконечная тема предвзятого судейства со всеми вытекающими: отменённые пенальти, нарисованные фолы, отстранения судей и, как следствие, дискредитация российского VAR как проекта.

Спартак не подвел и перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата». Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов примерно за час до игры заявил, что на матче не будет главного тренера команды Доменико Тедеско. Руководить командой будет Андреас Хинкель, его помощник. Напомним, за день до игры Тедеско проводил предматчевую пресс-конференцию, где не упомянул о своем отсутствии. Соответственно, все комментарии после игры. Ну чем не театральная пауза? Чем не интрига?

Как оказалось, с Тедеско все в порядке - обычная простуда, тест на COVID-19 отрицательный: «Он с утра начал чувствовать себя не очень. В связи с тем, что такая ситуация в стране и в мире - решили не рисковать», - прокомментировал отсутствие немецкого специалиста генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Красно-белые удивили и составом: без Бакаева, зато атакующим трио Понсе, Соболев, Ларссон. Последний опустился чуть ниже и подпитывал атаки из глубины. Еще один форвард «Спартака» Александр Кокорин, как и в первой игре, отложил свой дебют за команду из-за травмы.

На 17-й минуте матча Джордан Ларссон напомнил, что он все-таки нападающий: совершил проход по флангу, сместился в центр и забил гол. Вернее, переправил мяч в ворота, а дальше по классике: проверка VAR - отмена гола. Загорающееся табло с надписью «проверка VAR» теперь главный раздражитель для спартаковских трибун. Осталось два вопроса: была ли рука к Ларссона и как скоро Леонид Федун уведёт команду с поля?

Хотя, по второму тайму у спартаковского руководства возникнуть не должно. В ворота «Ахмата» поставили пенальти, который реализовал Джордан Ларссон. Спустя 15 минут Евгений Турбин засчитал гол Эсекьеля Понсе - 2:0.

«Спартак» одерживает первую победу в сезоне. Хороший результат при убедительной игре. Когда в последний раз такое было у красно-белых?