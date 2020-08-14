Шамиль Газизов после матча с «Ахматом»: «Пытаемся не говорить о судействе и концентрироваться на игре»

Гендиректор столичного Спартака Шамиль Газизов. Фото: spartak.com

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов после победного матча с «Ахматом» ответил на главные вопросы, которые окружают его команду. Отсутствие Тедеско, трансферы, контракты и предстоящее «личное дерби» с «Уфой», - получился отличный блиц:

- Что с Тедеско? Почему его сегодня не было?

- Он с утра начал чувствовать себя не очень. В связи с тем, что такая ситуация в стране и в мире - решили не рисковать.

- Какие ощущения были, когда сработал VAR?

- Команда меняется, она не концентрируется на тех вещах, которые против нас. Это говорит о том, что характер есть. Нужно продолжать гнуть свою линию - это дорогого стоит. Поздравляю болельщиков, это их победа, они заслужили. Их поддержка движет команду вперёд.

- Судьи правильно не засчитали гол Ларссона? Есть мнение, что было давление на судей.

- Нет, давления никакого не было. Все решения судей были верными. Потом посмотрят специалисты и скажут. Я видел эпизод, рука была. В принципе, до того, как приняли решение, я думал 50 на 50.

- Казарцев отстранён. Известно, на какой срок?

- Давайте концентрироваться на победе. Казарцев пусть Казанцевым и останется.

- Какие эмоции от того, что команда возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги?

- Давайте посмотрим после 30-го тура. Там я скажу свои эмоции.

- У вас будет личное дерби (следующий матч «Уфа» - «Спартак»). За кого будет переживать?

- За «Спартак». Я работаю в «Спартаке», нам надо добиваться результатов. Конечно, «Уфа» в моём сердце, это навсегда.

- Как скоро появятся новички и когда они новенькие смогут играть?

- Надеюсь, что в матче с «Уфой» кто-то из новичков сыграет. Урунов набирает кондиции. Он переболел, поэтому какие-то кондиции растерял. Что будет с Сашей (Кокориным)? Надеемся, что он также сможет сыграть с «Уфой». Что касается новичков, давайте потерпим. Будем делать хорошие трансферы в тишине.

- Насколько вероятны трансферы на выход?

- Вероятны, если будет хорошее предложение, если игроки захотят покинуть команду, мы не будем никого удерживать. Если все действующие в этом лица будут довольны, надо это делать. Если футболист принял для себя решение уйти, надо отпускать.

- Уже есть официальное предложение по какому-то игроку?

- Есть. Но этот футболист не был на поле сегодня.

- Тиль будет продан?

- Он хороший игрок, пусть решает Тедеско.

- Селихов?

- Он вышел в общую группу. Давно не играл и немного растерял кондиции.

- Почему именно Нариман стал главным скаутом команды? Почему остановились на нём?

- Он многим неизвестен. Особенно журналистам, поэтому выбор на него и пал. Я его знаю как специалиста. Своей работай он покажет, как надо работать. В его выборе мы на правильном пути.

- Как вам в «Спартаке», стресс сильный?

- Очень хорошо, мы все меняемся. Пытаемся не говорить о судействе и концентрироваться на игре.

- Рассказов контракт не продлевает, поэтому не играет?

- На поле должны играть сильнейшие на данный момент не зависимо от того, продлил он контракт или нет. Так будет.

- Сколько владелец готов выделить на покупку новичков?

- Мы должны соответствовать финансовому фейр-плей. Главная задача - не уходить в большие затраты. Пока идём граница к границе. Временной фактор есть, до зимы терпит.

- Как оцените первое фото Остона Урунова в «Спартаке»?

- Я посмеялся, клёво. Он приобретает себе известность, теперь ждём его на поле.