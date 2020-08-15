Владимир Жириновский: Лукашенко хотел как Украина — с нас все высосать и уйти на Запад

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мардан:

- Владимир Вольфович, у нас с вами нет никаких вариантов, кроме как говорить о Белоруссии. Даже не задаю никакой вопрос. Говорите, как есть - кто виноват, что будет, сметут Лукашенко или нет?

Жириновский:

- Там объявили окончательный результат выборов. У Лукашенко - 80 процентов. Если бы это было так, то оппозиция не стала бы так активно выступать, зная, что за действующего главу действительно 80 процентов. Ну, где они? На улицу выйдите, вас же больше, чем полстраны! А здесь Лукашенко, как загнанный зверь...

Ну почему 80? Ну, написал бы себе 52 процента, дал бы оппозиции 48, в десять раз были бы ниже протесты.

То есть, забронзовел. Думал, все нормально, с востока, от России прикроют. А с Западом можно поиграть, как мышка. Мышка – Лукашенко, а Запад – кошка. И вовремя уйти на восток, ближе к Смоленску, не поймают.

Самое главное, Александр Григорьевич не понял, что уже на сцену в Белоруссию, как и во всем мире, вышло новое поколение, им сегодня 15-30 лет. Они всё уже понимают, и они просто не хотят, чтобы кто-то долго оставался у власти, даже если все хорошо. Они очень любят слова «сменяемость власти». Права человека они, может, не очень могут понять, ибо они от родителей всё имеют, от государства, а вот «сменяемость власти»… А тут ведь 26 лет уже человек у власти. Ну, устал народ Белоруссии. Он самый терпеливый, самый тихий из всех наших республик. Но это взорвало даже их. Вот Минск и забурлил. Конечно, не без участия западных соседей. Но мы ведь тоже соседи, мы тоже могли бы давно добиться хотя бы пророссийской партии там.

Но наши дипломаты там. Вот послали Бабича – не захотел его Лукашенко. Это был сигнал Москве – не хотят сильного русского посла. Почему? Чтобы вить из него веревки.

Поэтому и у нас в Белоруссии был целый набор ошибок. Мы Украину так же проиграли. С другой стороны, если бы мы сохранили Януковича, он бы Крым не отдал. А здесь нам брать ничего не надо.

Мы просто заигрались с Лукашенко. Ведь он во всем нас предал, Крым не признал...

Мардан:

- Эта антироссийская риторика Лукашенко, она вообще как появилась? Почему он последние недели пальцем показывает в сторону Москву, будто главный виновник всех его неприятностей именно здесь?

Жириновский:

- Он взял урок у Януковича. Янукович, чувствуя, что может проиграть, если будет опираться чисто на юго-восток (Малороссия, Новороссия), решил подтянуть запад, переключился на лексику украинских националистов. И проиграл. Он националистом не стал, а избирателей на востоке потерял. Лукашенко это знал, но у него было меньше опасности проиграть, ибо у него были всегда слабые оппоненты, он их в тюрьму, за границу, зачищал. И решил уравновесить Москву. Потому что Москва требует углубления интеграции.

Я помню, когда в Кремле подписали Ельцин и Лукашенко Союзное государство, договорились что будет общая Конституция, валюта, в перспективе общее правительство, выборы президента объединенного государства. И все это планировалось сделать в течение 5 лет. То есть в начале века мы уже должны были жить в едином государстве.

Я с ним встречался дважды. Он мне откровенно говорил: «Я не понимаю вас. Если вы хотите СССР, скажите мне, я согласен, давайте, восстановим СССР. А если хотите чисто Союзное государство, где Белоруссия войдет в состав России, скажите, давайте это делать». Но при Ельцине боялись, что на свободных выборах победит Лукашенко. Поэтому отложили с нашей стороны.

А сейчас решили, что много ошибок уже сделал Лукашенко. Популярность его упала, проблем много. И он понимает, что проиграет выборы, если будет в них участвовать. Ну, он и заартачился, ему неохота теперь уже терять.

Но тогда экономику нужно смотреть. С какой стати мы должны ему давать льготы только за обещания, что мы когда-нибудь станем Союзным государством? Он хочет откусывать часть российского пирога послаще, подешевле, что-то подбросит Запад, что-то китайцы. То есть он хотел 5-6 источников дохода. Но это долго не может продолжаться.

Мардан:

- Каковы шансы у Александра Григорьевича удержаться?

Жириновский:

- Он себя предлагал последние 5 лет, как невеста на выданье. Но все понимают, что он гуляет и с Москвой, и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с Пекином, и с Варшавой, и с Вильнюсом. И даже с Киевом начал. А гулящая невеста не очень котируется для заключения Союза. Он не учел это обстоятельство, что всем нужен верный союзник. Он хотел бы, как Украина. Которая максимум с нас высосала и решила уйти на Запад.

Конечно, если Москва захочет, она его оставит в том положении, как сейчас, пусть играет свою роль, вроде бы независимая Белоруссия, в НАТО не вступает, в чем-то нас на словах, может быть, поддерживает. Но он перестал быть надежным другом. Ведь сколько мы потеряли денег. Я еще в 90-м году сказал: со всеми перейти на мировые цены, убрать все льготы, и через 3-4 года они бы все прибежали, стучались в ворота Кремля. Но мы их 30 лет всех подкармливали. В Прибалтику грузы наши шли. А свой порт Лугу построили только недавно. Калининград обижали. И так везде. В Грузию давали электричество за копейки. Я Чубайсу говорю, когда он РАО ЕЭС командовал: «Зачем мы Грузии даем дешевое электричество, она же против России?» «Ничего-ничего, мы станем энергетической империей, все к нам прибегут». Ну, прибежали?

Вот по Лукашенко нужно было понять, что он не хочет терять власть, а хочет сосать и русскую матку, и все остальные. Я не говорю, что Александр Григорьевич плохой человек. Но почему мы должны всех их кормить? Вот мы Прибалтику сейчас уже не кормим, хотя много лет они зарабатывали на отправке наших грузов через свои порты. Молдавии помогаем, но там Приднестровье, надо.

А почему Белоруссия нас предает? С Украиной уже более-менее ясно. Новороссия, Малороссия когда-то вернутся в состав России, но уже ограбленными, уже и чернозем вывезут. Понимаете, Запад хитрый, он сейчас остановит всю промышленность Украины и Белоруссии, вывезет всю молодежь, оставит там пенсионеров, алкоголиков, и скажет: Россия, забирайте. Пенсионеров их будем кормить?

Мы только раздаем, всех содержим, помогаем, отбирая у русских. И внутри России – всё национальным регионам, а этнически русским регионам (Псков, Владимир, Смоленск, Иваново, Кострома) мало даем. Сколько это будет длиться? Вот Белоруссия – конкретный пример. Что она нам дала?

Допустим, разошлась семья, а человек продолжает ее содержать. Это положено, там дети твои, допустим, алименты. Вот мы сейчас Белоруссии платим алименты. Но это не наша страна. С какой стати? И мы их платим не с помощью скатерти-самобранки, а от наших людей отрываем.

А силовики в Белоруссии теперь боятся, а вдруг власть поменяется, и их начнут спрашивать: вы кого подавляли? Им тоже несладко, их могут лишить званий, зарплат, к ответственности привлечь. Ведь сколько они избили молодежи. Вот мы осуждаем насилие в семье, когда мужчина избивает жену. А Лукашенко избил Белоруссию. Теперь министр внутренних дел извиняется. Сперва дубинкой по голове, а потом: прости, парень, мы перебрали. Как перебрали? Есть картинка, когда парень валяется на земле, а его с остервенением бьют. Что это такое? Ты говоришь, обкуренные среди протестующих, кто-то там нетрезвый, а у тебя форму надели кто? С таким зверством избивали людей...