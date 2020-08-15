В Белоруссии запахло «Миротворцем». Будут ли люстрации?

Экс-претендент на кандидатство на пост президента республики Валерий Цепкало, находясь в Киеве, умиляется нынешней Украиной Фото: REUTERS

Смотрю на то, как коллеги из разных СМИ умиляются картинкам из Минска, где девушки/женщины суют бойцам ВВ цветочки, обнимают и целуют их, и в памяти встают картинки из прошлого. Нет, не фотографии американских хиппи, протестовавших против войны во Вьетнаме, и точно также старавшихся засунуть цветочки в ствол винтовки. Картинки с майдана в Киеве зимой 2013-2014-го, где точно так же ходили с цветочками, еще до того, правда, как стали кидать в тех же ВВ-шников бутылки с «коктейлями Молотова», грудастые девахи вставали с плакатами «Выйду замуж за Беркута, перешедшего на сторону народа». Картинка один в один.

Как и один в один история с гигантским БЧБ-флагом белорусских коллаборантов, который появился «вдруг откуда ни возьмись». Белорусская «плошча» все больше напоминает «майдан» не только по приемам, но и по смыслам. Осталось только выложить гигантский герб. Учитывая региональную специфику, не из сала, а из картошки что ли.

Экс-претендент на кандидатство на пост президента республики Валерий Цепкало, находясь в Киеве, умиляется нынешней Украиной: «Ни один больше человек в истории вашей страны никогда не скажет: «Я вот тут вот нахожусь, я у власти, мне абсолютно все равно на мнение людей, и я буду сам себе переназначать на эту должность, я буду фальсифицировать выборы, я буду игнорировать людей, я буду игнорировать конституцию. Вот этого добилась Украина».

Кто действительно стоит за назначениями н высокие и что-то решающие должности на Украине, Цепкало, если он интересуется политикой и претендовал на высшую должность в Белоруссии, не знать не может. Но это же не укладывается в принятый им для себя сюжет. Зато он не скрывает, что готов идти по пути украинских «постреволюционеров»-майданщиков, анонсируя создание информационных ресурсов по типу скандально известного украинского «Миротворца», который организовали откровенные радикальные националисты Украины.

Объявив о создании «Фронта национального спасения Беларуси», «спасатель» Цепкало не стал останавливаться на полпути, сразу же пояснив, что одной из задач Фонда, простите, Фронта станет создание сайта «Доска национального позора».

- Формирование «Доски национального позора» - это все будет организовано как crowdsourcing. На доску мы планируем включать тех членов избирательных комиссий, которые причастны к фальсификации на выборах. Их имена, семьи, кто они такие, если есть – номера паспорта и будем требовать для них запрет въезда ( в страны ЕС – прим. авт.), - объявил Цепкало, но тут же пояснил, что необходимо организовать и публикацию данных сотрудников отряда милиции особого назначения, «применявших насилие в отношении протестующих». - Тут тоже будет сайт, он все-таки, скорее всего, ближе к «Миротворцу».

Напомню лишь, что известный украинский писатель Олесь Бузина был убит радикальными украинскими нациками возле своего дома вскоре после того, как его личные данные появились на том самом сайте «Миротворец». Впрочем, он стал далеко не единственной жертвой этого информресурса. А вот теперь об аналогичных перспективах для своих противников в случае победы своих сторонников проговорился и один из вожаков строителей «прекрасной Белоруссии будущего». Осталось дождаться откровений о грядущей постановке ОМОНа на колени, требований прилюдного покаяния и так далее.

Вам не кажется, что в воздухе от этого «мирного протеста» отчетливо запахло некогда популярным на Украине словечком «люстрация»? А мусорных баков хватит? Или из Украины придется импортировать?