Дачный бум-2020: горожане потянулись за сотый километр, покупают голые участки и жестко торгуются

Лето в коронавирус почти закончилось, как отреагировал дачный рынок на это событие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По весне, на фоне коронавируса и самоизоляции, было много разговоров о том, что мир больше не будет прежним и, в частности, город с его скученностью перестанет восприниматься как безопасное место проживания. Главные выгоды от таких умонастроений сулили загородному дачному рынку. Сбежать из города совсем — это все-таки требует большой решимости. А обзавестись убежищем на природе, куда можно наезжать время от времени, - вариант, который устраивает многих. Лето почти закончилось — и что же в итоге?

ПРО ПРИРОДУ ВСПОМНИЛИ И БОГАТЫЕ, И БЕДНЫЕ

- По нашим оценкам, спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 30% по сравнению с летом 2019 года, и рынок вернулся к докризисным показателям 2014 года, - рассказала «КП» руководитель отдела МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости Татьяна Ананьева.

- Спрос не то чтобы феерический и сметают все, но я бы оценил его на «четыре с плюсом» - в то время как в предыдущие годы он был на «двоечку-троечку», - говорит член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

Причем, как утверждает эксперт, оживились люди с самым разным уровнем достатка — покупают и дорогие дома, и самые скромные домики на шести сотках.

Основным спросом, по данным МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости, как и раньше, пользуются недавно построенные дома со всеми удобствами и коммуникациями, площадью 120-200 кв.м. (слишком большие хоромы и сейчас не берут), на участках 10-12 соток, в местах с хорошей транспортной доступностью. Но есть и новые тенденции.

ЗА СОТЫЙ КИЛОМЕТР

Главная новость — спросом стали пользоваться дачи в 100-130 км от Москвы и дальше. Это притом, что еще год назад, как говорят риелторы, большинство столичных покупателей воротило нос от всего, что за 50-м километром от МКАД. Вот что удаленка делает!

Тут тоже есть разные тренды.

Во-первых, покупают участки по принципу «лучше подальше, но побольше» - под настоящие «фазенды».

Во-вторых, стали разбирать домики на шести сотках в дальних садовых товариществах, которые в последние 7-8 лет вообще были почти никому не нужны. Главные требования к такой даче: чтоб стоила в пределах миллиона и не нужны были дополнительные вложения — купить и сразу туда уехать.

ЗЕМЛЯ «ПРО ЗАПАС»

- Участки «без всего» тоже стали покупать гораздо активнее, - рассказывает Роман Вихлянцев. - Дозрели многие из тех, кто в принципе хотел и мог купить землю, но тянул.

Такая картина наблюдается каждый кризис. Многие спохватываются, что хорошо бы вложить свои сбережения во что-то «вечное», но квартира или готовый дом по карману не каждому, а «голый» участок подоступнее.

Вырос интерес, в частности, к так называемым участкам без подряда. Это когда компания-девелопер продает гражданам землю под строительство дома или дачи без обязательств со своей стороны этот дом на ней возвести и подвести туда коммуникации. Рискованно, но есть свои плюсы. Не нужно платить много денег прямо сегодня, можно строиться потихоньку, по мере возможностей.

ТОРГ УМЕСТЕН

Рост спроса в нынешней ситуации вовсе не означает роста цен в той же пропорции. Даже напротив.

- Покупатели активно торгуются, в эконом-классе речь может идти о суммах до 500 тысяч рублей, а иногда даже до миллиона, - делится наблюдениями Татьяна Ананьева.

Это прогнозировали. Загородный рынок несколько лет стоял. И не факт, что и сейчас спрос там увеличился надолго. При этом многие объявления о продаже висят уже годами, цены годами же не пересматривались. Так что есть резон дать скидку ради того, чтобы успеть воспользоваться счастливым билетом, — умные продавцы это тоже знают.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Какую дачу можно купить до 500 тысяч рублей

- Тверская обл., 152 км от Москвы, садовое товарищество, одноэтажный щитовой домик с мансардой, 6 соток, на участке — сарай и летний водопровод. 350 тысяч руб.

- Калужская обл., 150 км от Москвы, садовое товарищество, 2- этажный кирпичный дом (две комнатки и кухня), 4 сотки, есть летний водопровод, в 150 метрах — река. 400 тысяч руб.

- Владимирская обл., 180 км от Москвы, на участке два домика — бревенчатый 30 кв. м. и щитовой 24 кв. м., в каждом две комнаты и кухня, 4 сотки земли, сарай. 400 тысяч руб.

- Калужская обл., 97 км от Москвы, садовое товарищество, бревенчатый 2- этажный дом (40 кв.м.) с большой верандой, 4 сотки, летний водопровод, рядом река Протва. 450 тысяч рублей, возможен торг.

- Владимирская обл., 128 км от Москвы, одноэтажный бревенчатый дом 40 кв.м, 9,6 соток с садом. 480 тысяч руб.

(По данным портала mirkvartir.ru)

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Сколько в стране дач и дачников?

Каждый раз, когда появляется какой-нибудь законопроект, касающийся садоводов, говорят, что он затронет 60 млн дачников. Впечатляет, но откуда взялась эта цифра и сколько вообще в стране дач?

Оценки, которые приводятся в исследованиях разных наших экономических институтов, скромнее — 40-47 миллионов человек.

По данным сельхозпереписи 2016 года, в стране более 75 тысяч садовых, дачных и огородных товариществ. Но сколько это дач, на которые реально кто-то выезжает, исходя из этой цифры посчитать сложно, - товарищества бывают очень разные.

Есть данные Единого госреестра недвижимости — там зарегистрировано порядка 10 млн садовых и огородных участков. Есть оценки, что еще миллиона 3 так и не зарегистрированы. Если предположить, что на каждом участке отдыхает или копает грядки 2-3 человека, выходит не более 40 миллионов дачников. Но садовые участки — это ведь не все дачи. Есть ведь еще, например, так называемые стародачные поселки с совсем другим укладом, домики в деревнях, которые используются под дачи…

- Когда речь заходит о дачниках, в ход идет так называемая политическая статистика: «За нами столько- то миллионов!» - говорит один из самых известных российских дачников, председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - На моей памяти сначала поминали 20 миллионов дачников, потом 25, потом 30, теперь и 60 миллионов откуда-то нашли. Я много раз говорил и писал, что, чтобы сформировать какую-то осмысленную политику в отношении дач и дачников, надо сначала всех пересчитать: что это за люди, что у них за земля, в каких они правовых отношениях с государством. Но точной статистики так и нет. Если взять грубые оценки, садовые и огородные товарищества — это с большой натяжкой около 20 миллионов человек. Еще не менее 10 миллионов — те, у кого домик в деревне и кто приезжает туда только летом. Более точно могу сказать только по Подмосковью — тут мы делали расчеты, основываясь на налоговых базах, - около 11 тысяч садоводческих товариществ, или примерно 2 миллиона человек. Но опять же, это не совсем точные цифры. В дальних районах Подмосковья — например, Шатурском районе, есть СНТ, где большей частью все заброшено. Эти дачники уже мифические.