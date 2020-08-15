Измена, предательство, клеймо разлучницы: почему красавица Валентина Легкоступова была несчастна в личной жизни

Свадьбу с яхтсменом Юрием Фирсовым Валентина Легкоступова ждала с нетерпением. Она была уверена, что третий муж - ее родственная душа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Валентина Легкоступова незадолго до смерти стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о двух распавшихся браках и больших надеждах на третий. "Он станет моей лебединой песней", - говорила тогда артистка. Вспомнила звезда восьмидесятых и фразу, которую на одном из совместных концертов обронила Клара Новикова: "Валюш, какие неправильные мужчины тебя окружают. Ты же клад!".

- Если честно, я сама этой фразы не помню, - призналась Клара Борисовна kp.ru. - Так бывает: скажешь что-то, а у другого человека эти слова что-то заденут, западут в душу. Видимо, и на этот раз так случилось. Знаете, мы не были очень близки, но мне казалось, что Валя всегда немного грустная. А ведь она была молодая, красивая, хозяйственная, какие-то дома покупала, организовывала быт - у нее были все данные для счастливой личной жизни. Казалось, они так хорошо жили с мужем, и потом вдруг я узнаю, что разошлись... А по поводу "неправильных" мужчин могу сказать одно: для меня правильный - тот, которого любишь. Видимо, в этом случае мне так не казалось. Мне очень жаль, что Вали больше нет - это огромное горе...

Исполнительница "Ягоды-малины" была замужем трижды. В первый раз Валентина, тогда еще студентка музыкального училища, связала судьбу с музыкантом Игорем, который был на 16 лет старше и уже разведен. Легкоступову это не испугало: женщина сильно влюбилась. Однако, когда молодая супруга забеременела, муж закрутил роман на стороне.

- Я об этом узнала и, имея твердый характер, решила, что все – закончена история. Окончательно я ушла, когда дочке было три годика. Он так не хотел, чтобы я уходила, - призналась певица в ток-шоу "Судьба человека".

Со вторым мужем Алексеем Григорьевым артистка прожила 20 лет и родила от него сына Матвея. Ради Легкоступовой мужчина развелся со своей супругой, которую тоже зовут Валентина. Удивительно, но спустя годы соперницы смогли найти общий язык.

Со вторым мужем Алексеем Григорьевым артистка прожила 20 лет и родила от него сына Матвея. Фото: кадр программы «Когда все дома»

- Мне даже кажется, что Валя подходит ему больше, чем я. Я была бы счастлива, если бы они снова стали жить вместе. А Матвей не общается с отцом. Не знаю, почему так получилось, - рассказала звезда восьмидесятых.

Свадьбу с яхтсменом Юрием Фирсовым Валентина Легкоступова ждала с нетерпением. Она была уверена, что третий муж - ее родственная душа.

- Неожиданно для себя я увидела в Юре свое зеркальное отражение - чисто энергетически. Мы даже внешне похожи, - радовалась артистка.

Поженилась пара 4 июля в Крыму, но семейная жизнь оказалась не такой, как мечтала Легкоступова. Муж перебрался в квартиру супруги, откуда через месяц дочь артистки забрала их обоих в наркологическую клинику после долгого запоя. Уже в больнице выяснилось, что у певицы черепно-мозговая травма, полученная якобы в результате падения в ванной. Несмотря на помощь врачей, Валентина Легкоступова впала в кому и спустя несколько дней скончалась, не приходя в сознание. Ее не стало 14 августа - певица ушла на 55 году жизни.

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