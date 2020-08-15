В Кремле нашли орла царя Алексея Михайловича и «авторучку» Дмитрия Донского

Археологи показали корреспонденту «КП» новые находки, сделанные в самом сердце страны Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Смотрите, как сделали, - показывает директор Института археологии, академик Николай Макаров. - А? Академия наук, все-таки!

Перед ним на столе, действительно, лежит красота.

Большой рисунок двуглавого орла со скипетром и державой в лапах, под ним - тот же герб в распечатке с какого-то цветного витража, а на бумажном орле пристроена керамическая голова. То есть каждому сразу ясно - что такое откопали археологи этим летом в Кремле. Голову орла с герба России, украшавшего когда-то здание Новых приказов времен царя Алексея Михайловича. Символ российской государственности.

Николай Макаров Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Рядом со столом, прямо посреди Кремля в раскопе продолжают работу археологи. Консервируя работы осенью прошлого года, они были уверены, что вернутся уже весной, но из-за коронавируса раскопки удалось возобновить лишь в июле. Но зато в этом году сделанный ранее раскоп расширился на треть - до 300 квадратных метров. Благодаря чему удалось отыскать часть того самого крыльца Новых приказов, откуда оглашались царские указы.

Каждому сразу ясно - что такое откопали археологи этим летом в Кремле. Голову орла с герба России, украшавшего когда-то здание Новых приказов времен царя Алексея Михайловича Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Вы же помните выражение «орать во всю Ивановскую?» Вот отсюда на всю Ивановскую площадь в Кремле и орали.

Откопанный вход из красного кирпича осыпался вниз, но хорошо видно, как он проходит между толстенных, двухметровых стен фундамента.

- Это же было здание администрации государства, дошедшего до Тихого океана, оно должно было соответствовать, - говорит Макаров. - Его строили не только, чтобы работать приказам, но и чтобы производить впечатление. Никто же не знал, что через четверть века Петр перенесет столицу в Санкт-Петербург и здесь останутся только «московские офисы» главных учреждений России.

Удалось отыскать часть того самого крыльца Новых приказов, откуда оглашались царские указы. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

АВТОРУЧКА ДМИТРИЯ ДОНСКОГО

Среди находок этого сезона, как обычно в служебных местах того времени, больше всего подковок для сапогов. Люди в буквальном смысле обивали пороги, выбрасывая отвалившиеся подковки за крыльцо. Одна из самых неожиданных находок - 10-сантиметровое писало, которым царапали по восковым табличкам, пергаменту или бересте. Похожее четыре года назад нашли на месте бывшего 14 корпуса Кремля. Но то было русское, еще домонгольского периода - короткое, с широким «хвостом», чтобы затирать воск. А нынешнее - длинное, европейское.

Рядом со столом, прямо посреди Кремля в раскопе продолжают работу археологи. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Какой же это век? - рассматриваю железную палочку, украшенную вязью.

- Конец XIV.

- То есть это «авторучка» Дмитрия Донского?

- Ну в принципе, да.

Рядом лежат наконечники стрел, части брони и даже макушка железного шлема. Тоже может быть, знакомые с историческими персонажами. В Кремле настоящее и прошлое - только руку протяни.

Одна из самых неожиданных находок - 10-сантиметровое писало, которым царапали по восковым табличкам, пергаменту или бересте. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Когда в 60-х на Соборной площади делали шурфы, наткнулись на кладбище, - вспоминают археологи. - Служба охраны провести раскопки не позволила, но по слою и по артефактам было понятно - это люди, которые были лично знакомы с Юрием Долгоруким.

- Боярин Кучка что ли? - не верю я.

- Вряд ли сам боярин, но семья, жена вполне может быть.

До таких небывальщин в нынешнем раскопе не добраться - при строительстве приказов все исторические слои почвы перемешались.

Откопанный вход из красного кирпича осыпался вниз, но хорошо видно, как он проходит между толстенных, двухметровых стен фундамента. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- А кувшин? Посмотрите! - показывает мне ученый секретарь отдела средневековой археологии Инна Кузина. - Вещь XVII века с личной подписью, видите написано?

Под горлышком большого склеенного из собранных черепков кувшина тянется процарапанная надпись.

Под горлышком большого склеенного из собранных черепков кувшина тянется процарапанная надпись. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- «Сей кувшин Кирилла огородного», - жалеет она мои глаза.

То есть какой-то Кирилл поливал из него свой огород в Кремле, когда рядом ходил маленький Петр I.

КРЕМЛЬ, 2500 ЛЕТ НАЗАД

За зиму разобрались с находками прошлого сезона, например, с саблей начала XIX века, обнаруженной возле здания приказов.

- Наполеоновские войска на Соборной площади поставили плавильню, где переплавляли в слитки золото, серебро, медь, оружие, чтобы удобнее было вывозить, - объясняет мне Инна Кузина. - Кроме того, они же захватили в Кремле часть арсенала, который Ростопчин не успел вывезти. Но многое до «общего котла» не добралось. Сережки, колечки, две сабли были кем-то здесь припрятаны, а потом их мародер почему-то не забрал.

Рядом лежат наконечники стрел, части брони и даже макушка железного шлема. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Одно из главных открытий сезона-2020 - смогли фактически подтвердить то, что раньше было известно только на теоретическом уровне. На Кремлевском холме люди жили задолго до основания Москвы.

Углубившись на одном из участков раскопа до нетронутого слоя, нашли глиняные черепки, пуговицу и грузило «дьякова типа». То есть в I тысячелетии до нашей эры здесь стояли домики или землянки современников знаменитого Дьякова городища - поселения, найденного когда-то возле села Дьяково на территории современного Коломенского.

В Кремле настоящее и прошлое - только руку протяни. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Кстати сказать, сейчас лучшее время, чтобы сходить на экскурсию в Кремль. Отсутствие толп китайских туристов делает билеты доступными, а на раскопки можно посмотреть сразу с нескольких смотровых площадок прямо над головами работающих историков.

Углубившись на одном из участков раскопа до нетронутого слоя, нашли глиняные черепки, пуговицу и грузило «дьякова типа». Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Они очень смешные вопросы задают, - поглядывают на туристов археологи. - Одни спросили «извините, пожалуйста, а вы настоящие?» - «почему мы ненастоящие?» - «больно уж у вас тут на кино похоже. А почему у вас руки чистые?». Показываем, что в перчатках работаем, тогда только верят.