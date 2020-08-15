Интервью Помпео закончилось скандалом

Госсекретарь США определил вопрос журналиста, как оскорбительный и непостижимый Фото: REUTERS

Закончивший турне по странам Западной Европы госсекретарь США дал интервью Радио «Свободная Европа».

Разговор о текущих событиях в мире закончился скандалом: последний вопрос журналиста Рэя Ферлонга глава внешнеполитического ведомства США счел «оскорбительным и непостижимым».

Вопрос касался критики, высказываемой США в отношении ряда государств. Уместна ли такая критика в принципе, когда действия американских властей в отношении протестов на собственной территории лишают ее морального авторитета, позволяющего говорить другим – что и как нужно делать?

- Даже ваш вопрос носит оскорбительный характер. – ответил Помпео. - Когда у нас есть мирные протестующие, мы создаем пространство для того, чтобы они высказали свое мнение, изложили свою точку зрения. Сравните это с тем, что происходит при авторитарном режиме. Даже начать их сравнивать, каким-то образом предположить, что моральный авторитет Америки подвергается сомнению из-за потрясающей работы, которую выполняют наши полицейские, наши сотрудники правоохранительных органов по всей Америке – я, честно говоря, просто считаю сам вопрос непостижимым и оскорбительным.

На этом интервью было закончено. Помпео так и не пояснил, считают ли власти США мирными протестующими вандалов и погромщиков, грабящих дорогие магазины. Он также не поделился опытом в плане того, как и какие пространства создают в США для таких вот протестующих.