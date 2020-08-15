В Минске простились с погибшим участником протестов

Траурная очередь медленно двигалась внутрь, проходила мимо гроба, возлагала цветы и через другой выход вытекала на улицу.
Фото: Александр КОЦ
Гора цветов на площади перед метро «Пушкинская» росла буквально на глазах. Минчане целыми семьями шли почтить память Александра Тайраковского. Кто-то приносил свечи, кто-то – мягкие игрушки, кто-то - самодельные плакатики: «Сила в правде», «Где твои 80 процентов?»... «Герои не умирают», - гласила одна из записок на белорусском языке. Еще один отсыл к майдану, хотя сравнения с ним здесь очень не любят.
Гора цветов на площади перед метро «Пушкинская» росла буквально на глазах.
Фото: Александр КОЦ
Накануне через телеграм-канал нехта распространялись призывы поддержать родителей погибшего 34-летнего Александра Тарайковского и массово приехать на его похороны. Хотя родственники парня на самом деле об этом не просили и были неприятно удивлены. Им хотелось по-семейному тихо проститься с ним, но кому-то надо было устроить вокруг траурного мероприятия хайп - с морем сочувствующих и кучей камер, которые это море зафиксируют.
Минчане целыми семьями шли почтить память Александра Тайраковского.
Фото: Александр КОЦ
В 2014 году в Киеве совсем не стеснялись и носили гробы прямо по майдану. Словно это был и не центр Европы, а какая-нибудь Палестина. Из погибших сразу делали культ, чего в Белоруссии, кстати, пока не заметно. По крайней мере, портретов Александра Тарайковского на протестных акциях я не заметил.
«Герои не умирают», - гласила одна из записок на белорусском языке.
Фото: Александр КОЦ
По официальной версии, в руках у Тарайковского взорвалось «неустановленное взрывное устройство». Однако накануне появилась видеозапись, на которой якобы зафиксирована гибель парня. И никакого взрыва там нет. Он стоит напротив бойцов спецназа, вспышка из цепи силовиков (возможно выстрел), и Александр падает, заваливаясь на бок. Даже если у него и было в руках что-то опасное, власти не сделали ничего, чтобы убедить в этом народ.
то-то приносил свечи, кто-то – мягкие игрушки, кто-то - самодельные плакатики
Фото: Александр КОЦ
– Тишина! Тишина! Тишина! - хором закричали собравшиеся ровно в 12:00, перекрыв движение и знаками попросив перестать давить на клаксон - минута молчания.
Очередь за цветами в переходе.
Фото: Александр КОЦ
Около зала траурных церемоний скопилось несколько сот человек. Траурная очередь медленно двигалась внутрь, проходила мимо гроба, возлагала цветы и через другой выход вытекала на улицу. Все спокойно и достойно, без показного пафоса и нарочитых стенаний. И в этом было главное отличие от публичных похорон в центре Киева в 2014 году.
Публичные похороны в центре Киева в 2014 году.
Фото: Александр КОЦ
Публичные похороны в центре Киева в 2014 году.
Фото: Александр КОЦ
Около зала траурных церемоний скопилось несколько сот человек.
Фото: Александр КОЦ
Все спокойно и достойно, без показного пафоса и нарочитых стенаний.
Фото: Александр КОЦ
Когда из зала церемоний вынесли гроб, кто-то скомандовал: «На колено!» И все встали на одно колено...
В Минске прощаются с погибшим участником протестов
Фото: Александр КОЦ
По официальной версии, в руках у Тарайковского взорвалось «неустановленное взрывное устройство».
Фото: Александр КОЦ
На месте его гибели и у ритуального зала собрались сотни человек
Фото: Александр КОЦ
Похоронный кортеж.
Фото: Александр КОЦ